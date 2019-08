Cuba en Lima: Séptima jornada oficial de los Panamericanos

June Dill es la atleta de más edad que ha participado en estos Juegos Panamericanos. Ella cumplió justamente en la capital peruana 69 años mientras disputaba las competencias de bolos (bowling) en representación de las Islas Bermudas). Dill estuvo bien lejos de las medallas, pero ella se lo tomó de la mejor manera posible.

“Claro que es importante ganar. Uno no viene a ser segundo, tercero o el último. Pero más importante es jugar y hacerlo bien. Uno viene a ganar, apuntas al cielo, pero si caes, lo haces entre las estrellas. Así es, porque lo has dado todo. Hay que tener claro que todos los días uno sale a pescar, pero no siempre podrás ganar el pez”.

Su edad no tuvo nada que ver en su desempeño, afirmó, ni tampoco el frío de Lima “que le llegaba hasta los huesos”. Simplemente, para ella fue “un mal torneo”.

“En este deporte no importa la edad siempre que seas capaz de competir. En el bowling tú puedes ser alguien muy joven, pero terminar derrotada por una persona de 90 años que hace la chuza. Compito con mucha gente joven y la mayor parte no se fija en eso”.

Aunque no dio completas seguridades, dejó entrever que estos serían sus últimos panamericanos. Participó antes en Winnipeg (1999) y Guadalajara (2011). “Quien no sabe nada de bowling, no sabe lo que se está perdiendo. Hay mucha camaradería y si eres mayor y no eres una persona muy activa, es muy bueno practicarlo”, declaró, animando a todos conocer más sobre su deporte favorito, el que ocupa la mayor parte de su tiempo tras jubilarse como analista de riesgo en una empresa aseguradora.