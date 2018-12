Economía cubana crece un 1, 2 por ciento durante 2018

Para descargar las fotos en alta resolución, visite nuestra página en Flickr

La economía cubana creció en el orden del 1, 2 % durante el 2018, informó Alejandro Gil, ministro de Economía, durante su presentación en la Asamblea Nacional del Poder Popular. “Ante las condiciones económicas actuales es un resultado meritorio a pesar de no alcanzar el 2 % planificado”, dijo.

Actividades que mayor crecimiento experimentaron este año:

Transporte y las comunicaciones (5,7 %)

Industria manufacturera (3,7%)

Comercio (2 %)

Cultura y el deporte (2,3 %)

Salud pública (1,3 %)

Se pronostica una decaída con respecto al año anterior en la industria azucarera y el turismo, fundamentalmente por los impactos del huracán Irma que azotó al país en septiembre de 2017. También decrecen las actividades de la agricultura, la construcción y minas y canteras.

También incidieron en estos resultados los incumplimientos de los ingresos previstos por las exportaciones e inejecuciones de importaciones, además de los tensos niveles de endeudamientos.

“En términos generales dentro de la economía no alcanzamos el crecimiento planificado, pero no se decrece”, explicó el ministro, quien informó: “se produjo un incumplimiento del programa inversionista pues se estima que se cumpla en un 85% de lo planificado para este año”.

Además, el plan de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables quedó por debajo de lo esperado. Se cerrará el 2018 con un 51% de la energía planificada a generar por este tipo de fuentes.

En lo relativo al transporte, existe un incumplimiento en la traslación de cargas, causado porque los planes de inversión y producción finalizan con resultados inferiores a los pronosticados. Es decir, como hay menos productos que mover, los niveles de transportación decrecen. Mientras, la transportación de pasajeros tuvo un 7,8% de mejoría respecto al 2017, aunque continúa sin dar abasto. “A pesar del cumplimiento del plan previsto y de los esfuerzos realizados para la disponibilidad técnica e inversión en este sector, aún no logra cubrir toda la demanda existente”, expuso Gil.

En otra esfera de la economía, la circulación mercantil minorista se mantuvo en niveles similares a los planificados, con ligeros incumplimientos en algunos productos. Igualmente, sigue sin ser suficiente porque la demanda en estos espacios de comercio minorista para la población es superior a la oferta.

Gil Fernández planteó que aunque es cierto que no se alcanzó el plan previsto para la actividad turística, se logró un crecimiento con respecto al año anterior en cuanto a cantidad de visitantes e ingresos turísticos. Se recibieron 4 millones 750 mil visitantes, pero la meta era de 5 millones 100 mil visitantes. Influyeron los problemas causados por el huracán Irma y el recrudecimiento del Bloqueo. Aún en esas condiciones este sector no decrece aunque no alcanza los niveles previstos: se cerrará el año 2018 con un 55% de índice de ocupación, un 11% menos que el objetivo marcado.

El ministro expresó que en base al año próximo se impone una mayor racionalización en la importación de recursos, “se debe optimizar la producción nacional teniendo en cuenta la sustitución de importaciones. Esta debe ser oportuna, con la calidad necesaria y con precios adecuados”.

Al valorar los programas en ejecución dijo que continúan la inversión realizada en la terminal portuaria multipropósito en Santiago de Cuba, la ampliación de las líneas telefónicas, las vías de acceso a Internet y la culminación de la inversión en varios hoteles.

La producción de tabaco, camarón y ron crecieron y se cumplió el plan nacional de alimentos, aunque en la carne de cerdo ha existido déficit.

Otros asuntos prioritarios fueron la recuperación de almacenes para actividades importantes del país, el cumplimiento del plan de la vivienda (más de 29 mil casas), así como el desarrollo de las infraestructuras de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Gil declaró que “estos resultados se han alcanzado en medio del del bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba que le cuesta a la nación unos 12 millones de dólares diarios”.