Nobel de la Paz ayudará a poner más atención al hambre que a la guerra, asegura representante del PMA en Cuba

Cinco personas de traje y corbata se han reunido la mañana de este viernes en una sala del Instituto Nobel en Oslo, Noruega, para adjudicar el Premio Nobel de la Paz. Afuera había entre ocho y nueve grados y llovía. Muchos de ellos llevaban abrigos y pañuelos, en la habitación donde, a puertas cerradas, se han decidido los ganadores desde 1901.

Allí, rodeados de las fotos y logos de todos los galardonados, han decidido otorgarle el Nobel al Programa Mundial de Alimentos (PMA). Este viernes en el mundo, una de cada nueve personas no tiene recursos suficientes para comer y gracias al PMA hoy podrán alimentarse decenas de millones.

A finales de 2019, había 135 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda a nivel global, “el número más alto en muchos años”. Se teme que, debido a la pandemia provocada por la COVID-19, ese número se duplique hasta los 260 millones para finales de 2020.

Son tiempos de incertidumbre y desafíos, donde todos, asegura el Comité Nobel, corremos el riesgo de sufrir una crisis de hambre de proporciones inconcebibles. “Hasta el día en que haya una vacuna médica, la comida es la mejor vacuna contra el caos”, alegaron los miembros al justificar su elección.

A un océano de distancia, el representante del PMA en Cuba, Paolo Mattei, italiano y graduado de máster en Ciencias Agrícolas, docente, agro-meteorólogo y experto en alerta temprana, ha recibido la noticia en una mañana soleada en La Habana, mientras muchos de sus colegas de Naciones Unidas le enviaban sus felicitaciones.

“En tiempos desafiantes, el PMA es el testimonio de la solidaridad y la compasión global”, ha dicho en su Twitter, el administrador mundial del PNUD, Achim Steiner.

The coronavirus pandemic has contributed to a strong upsurge in the number of victims of hunger in the world. In the face of the pandemic, 2020 #NobelPrize laureate the World Food Programme @WFP has demonstrated an impressive ability to intensify its efforts.#NobelPeacePrize pic.twitter.com/DnMLqFO9P4

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020