Sabor y Tradición: El cucurucho de Baracoa

Hablemos de los platos típicos de Baracoa y hagamos referencia al coco y su cucurucho.

¿Quién no ha corrido por las calles de La Habana, para comprar un cucurucho? Les confieso que yo sí lo he hecho. El cucurucho es algo muy difícil de encontrar fuera de Baracoa. Algunos vendedores fortuitos lo sacan de allá y lo traen a la capital o a otra provincia del país, pero no es normal verlos. Y como me dice un amigo, ¡dónde mejor sabe, es cuando te lo comes en Baracoa!

Pero en realidad todo lo confeccionado con coco es delicioso aquí, allá o donde te lo encuentres.

Tanto dulce en almíbar blanco como prieto con queso. Seco, en pastel, como relleno del Cake, en pudín, en flan o helados. Hasta la masa cuando no está hecha con azúcar en el mismo coco o la masa hecha, aunque es un poco indigesta, pero es deliciosa.

Ni hablar de su leche coco, del agua, el aceite, la manteca muy utilizada en la repostería y platos típicos de la región. Además, podemos utilizar su manteca en confeccionar otros platos. Por ejemplo, unas papas fritas en el horno o unos bastones de boniatos, que quedan deliciosos.

El dulce que se emplea en el cucurucho es una mezcla de coco con frutas diversas: guayaba, fruta bomba, piña, naranja. Estas frutas se cocinan previamente y en el caso de la naranja se desamarga.

Se presenta en un cono hecho de la Yagua, que se obtiene de la palma real. La yagua es tratada para poderla utilizar y moldear confeccionando el cucurucho para la comercialización de una forma muy pintoresca. El envase es una obra de arte hasta con tapa, asegurándola con cordones hechos del mismo material.

Dulce de coco para el Cucurucho

Ingredientes (4 servicios):

Dos tazas de coco rallado, 1 taza de frutas cocidas, 1 pizca de sal, 1 ½ taza de azúcar o miel, 2 tiras de cascara de limón verde.

Preparación:

Ponga una cacerola a la candela con el coco y agua que lo cubra para ablandarlo. Cuando esté, agregue las frutas, el azúcar, la miel, las tiras de limón y la sal. Cúbralo con agua y déjelo cocinar hasta que el almíbar espese y al moverlo se vea el fondo de la cacerola.