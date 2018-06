Goles son amores: Del Mundial (I)

Alemania vs México: Deconstrucción

I

La primera sorpresa del mundial llega al minuto 35 del Alemania-México y no tiene que ver, precisamente, con el gol, aunque como es lógico, sí: Ozil termina enfrentando a Lozano, en una contra, en el área de Neuer. La jugada es la del 1-0. La jugada sirve para deconstruir un dibujo táctico donde los regresos son perturbaciones del orden. En el 4-2-3-1 de Löw, Khedira es el único en segunda línea con responsabilidad definida para el marcaje, pero Khedira es, últimamente, un mixto con preferencia por el acompañamiento ofensivo. Kroos, en cambio, debe ser el mixto que Khedira no es. A veces lo ha sido en el Madrid, pero el Madrid juega en el medio con línea de tres. El Madrid sabe que los dobles pivotes deben tener, como mínimo, hombres sacrificados en la destrucción. Los extremos regresan hasta la mitad del campo. Los extremos en esta selección tampoco están acostumbrados a regresar. Parece extraño si tenemos en cuenta que los rivales, frente a Alemania, en su mayoría juegan a la contra. El problema llega cuando hablamos de la recuperación a partir de la colocación: no hace falta regresar del todo, sino reducir los espacios por donde el contrario pensaría pasar. Ahí vuelve a salir, entonces, el tema del doble pivote: con dos, teóricamente, cerca del círculo central, es más difícil limitar las zonas de avance del rival si los extremos no se incorporan para compensar el resto de las estructuras. Recuerdo una vieja frase de Illarramendi cuando volvió a la Real: “el equipo se partía porque los que atacaban no estaban cerca de los centrocampistas. Si quieres tener el balón debes juntar a todos. Si corre uno solo, o si no corre todo el equipo, al final es mucho más difícil robar balones”. Alemania, cuando pierde, lo hace porque faltan autorregulaciones de la estigmatizada Alemania de los Ballack, Ramelow. Su última derrota ocurre, paradójicamente, porque no cree que vaya a perder; porque el juego fluido necesita cierta mesura pasiva.

II

Héctor Herrera tiene una virtud extravagante: es un lapso espacio-temporal entre Pável Pardo y Gerardo Torrado. El México de Osorio, cuando coloca a Edson Álvarez y Rafa Márquez para atascar movimientos, se convierte en un equipo de lapsos y recuerdos: se cierra como el del 2006 y se va arriba como el de las rondas de muerte súbita en los Olímpicos de 2012.

Las maniobras físicas del Tri son, a priori, concluyentes; no obstante, algún día entenderemos la intensidad como una noción menos vigorosa, menos impetuosa. Esta concepción quizás debiera tener como fin primero enrarecer la posición del contrario. Más allá de la presión simple, la intensidad existe para apaciguar al rival: cuando se es menos intenso, debe suponerse, que se ha llegado a un proceso de letargo. En el México de Osorio ocurre todo lo contrario: reducen la intensidad física para dinamizar el control geográfico. Controla tanto terreno México que termina perdonando demasiado. Cada remate fuera es un indulto breve. La piedad será, invariablemente, una práctica común de los modestos para seducir con el poder.

Datos de interés sobre el encuentro:

Alemania ha perdido su primer partido en un Mundial por segunda vez en su historia, lo hizo en 1982 ante Argelia en una edición en la que alcanzó la final. México ha ganado su primer partido en una Copa del Mundo por quinta vez en sus últimas seis participaciones (1E). Esta es la tercera Copa del Mundo consecutiva en la que el campeón vigente no gana su primer partido: Italia empató 1-1 con Paraguay en 2010 y España perdió 5-1 contra Holanda en 2014.