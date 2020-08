¿Habrá llegado para Cuba la hora cumbre de la Matemática? Razonemos para responder (I)

“La mente intuitiva es un sagrado regalo y la mente racional es un fiel sirviente. Nosotros hemos creado una sociedad que honra al sirviente y se ha olvidado del regalo”. Albert Einstein

Tal parece que la COVID-19 ha dado una nueva clarinada que ya fue hecha hace tiempo por importantes pensadores y líderes cubanos. La Matemática está en todas partes, en todos los procesos, en todos los objetivos socioeconómicos. Para cada finalidad hay que utilizar la Matemática que lleva, desde la bodeguera o casera, hasta la que más exige del pensamiento científico profundo y demostrable.

Pretendo abordar en dos partes este importante asunto.

Comienzo reconociendo el papel jugado por la Matemática y matemáticos cubanos desde el pasado siglo, ya fallecidos. Nombres como Pablo Miquel, Mario González, Aurelio Baldor, Raymundo Reguera, Roberto Peña, Luis Davidson, Ruben Vidaux , Margarita Suárez, Celiar Silva, Luís Campistrous, Baldomero Valiño, Antonio Mesa, todos ellos son fieles exponentes. Ustedes podrán incrementar esta lista.

El Che y Fidel dieron la clarinada

Ernesto Che Guevara fue el primero en dar la clarinada después del triunfo de la Revolución. Tanto como ministro presidente del Banco Nacional de Cuba, como al frente del Ministerio de Industria, buscó a profesores que le enseñaran matemática superior, programación lineal, estadística matemática, para luego darles clases a sus colaboradores y aplicarla. Recomiendo la lectura del libro Ernesto CHE Guevara. Matemática y Electrónica, de un colectivo de autores, publicado por la Editorial Academia, en 2018.

Fidel, también recibió clases de Matemática impartidas por la profesora Margarita Suárez. El doctor José M. Miyar (Chomi), entonces Rector de la Universidad de La Habana, también recibió esas clases junto a Fidel. Chomi me ha relatado anécdotas de esas clases recibidas, y del rigor que Fidel le puso al estudio y la realización de los ejercicios que la profesora les dejaba de tareas.

En la visita de Fidel a la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, en 199_, expresó que lo que más le había impresionado era que en esa Facultad se enseñaba a pensar.

Un par de anécdotas y dos chistes matemáticos

En 1985, participé en una reunión en el MES, presidida por el entonces viceministro Miguel Torres, en que se planteó que por la pobre demanda de graduados de matemática, y para economizar recursos, se estaba valorando cerrar la carrera de Matemática en la Universidad de La Habana, y que los que se formaran lo hicieran en la URSS, la RDA y Hungría. Yo que participaba en esa reunión como representante del INSAC, OACE que necesitaba de la Matemática, me opuse a tal propuesta, argumentando que si la demanda era pobre, era por la poca visión de los organismos y entidades empleadoras, así como por la insuficiente vinculación de la Universidad con las Empresas. Y acto seguido afirmé que un país que no tuviese como mínimo tres Escuelas de Matemática, estaba condenado a la involución del pensamiento y de la ciencia y la tecnología. Afortunadamente aquella propuesta no prosperó.

Hay una anécdota que se hizo famosa en la década de los ochenta, para argumentar la necesidad de los matemáticos en las empresas. En una empresa industrial de una provincia del llamado interior del país, llegó un graduado de Matemática, y el director general no estuvo de acuerdo en que fuera asignado al departamento de personal, para llevar las estadísticas oficiales, utilizando el SUPERCALC, que era el EXCEL de entonces.

Se reunió con el joven egresado y le preguntó que en qué podía serle útil a la empresa un matemático. El joven con talento y deseos suficientes de aplicar lo aprendido en la Universidad, le puso algunos ejemplos, pero el sagaz director no quedó convencido y le propuso que en los próximos tres meses lo acompañara a todas las reuniones, despachos y visitas a las diferentes áreas de la empresa, y que fuera tomando notas para que le propusiera aplicaciones concretas. En menos de dos meses el matemático y el director, ya estaban liderando más de 5 aplicaciones y proyectos concretos, en que la Matemática se convirtió en herramienta de productividad, en diferentes procesos vitales de dicha empresa.

Los chistes

¿Cuánto son 2+2?

Ingeniero: 3.9999989

Físico: 4.0004 +/- 0.0008

Matemático: espera un poco, ya sé que la solución existe y es única, ahora la estoy acotando.

Filósofo: ¿Que quiere decir cuando dice "2+2"?

Politiquero: Porque para nosotros 2+2 será mucho más que 4

Informático: defina las características de la operación "+" y le responderé.

Contador corrupto: (cierra puertas y ventanas) "¿cuánto quiere que sea?".

El curso en Universidad para Todos propuesto y pospuesto más allá de lo deseable

Desde finales del 2014, inicié una labor de conquista con mis colegas de la Facultad de Matemática y Computación de la UH, y del Grupo del ICRT que atiende los curso de Universidad para Todos, con el propósito de realizar en al menos dos temporadas, un curso de cultura matemática para nuestra población.

El 8 de abril de 2015, en una reunión con la participación de Rolando Samuel y Patricia Vega, funcionarios del ICRT; Luís Ramiro Piñero, presidente de la Sociedad cubana de Matemática y Computación; Raúl Guinovart, decano de la Facultad de Matemática y Computación, llegamos al consenso de que el curso debía contener los siguientes temas.

Una introducción esclarecedora No se trata de enseñar ni de repasar la matemática. Se trata de evidenciar con explicaciones convincentes la importancia de la matemática para la vida social, en el ámbito personal y grupal para la actividad laboral, el desarrollo de las organizaciones educacionales, de investigación, de producción y servicios. para la actividad de regulación y control del gobierno y del estado. Contando con profesores y especialistas que sean capaces de conversar carismáticamente, con un lenguaje asequible, frente a las cámaras de la televisión. Organizado en varias temporadas, con encuentros de unos 55 minutos de duración. Se comenzará con la primera temporada.

Conceptos clave y aplicaciones de la matemática para la vida. Su presencia en todas las manifestaciones humanas. La matemática como lenguaje de la ciencia. El lenguaje matemático. El pensamiento matemático, la lógica matemática. Su contribución al análisis, el razonamiento inteligente y proactivo, las valoraciones de alternativas. Matemática cualitativa y matemática cuantitativa. La cultura de los datos.

La matemática para el desempeño económico social cubano. La estadística matemática y las probabilidades. Sus aplicaciones para analizar lo sucedido y pronosticar, inferir lo que puede suceder. La investigación de operaciones. Optimización. Sus aplicaciones en actividades y esferas tales como. En el transporte En la gestión de almacenes En la utilización de recursos escasos En el corte de patrones o modelos En la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre La matemática y la computación. Matemática al servicio del desarrollo de la computación La computación asistiendo a la matemática En los fenómenos meteorológicos. Modelación y predicciones de ciclones y terremotos. Institutos especializados. La econometría. La matemática y la planificación, la fijación de los precios, el análisis de los indicadores económicos y financieros. La matemática en el diseño Construcción de equipos Materiales especiales como componentes de lo nuevo y su funcionalidad Informacional de texto, imagen. Experimentos La matemática en el deporte. La sabermetría La selección, desarrollo y control de prospectos. La simulación en deportes colectivos La matemática y las manifestaciones artísticas. La música El malabarismo Las artes plásticas La matemática y la salud pública La matemática en la industria biotecnológica La matemática en la investigación, el desarrollo y la innovación. La criptografía y la matemática. La formación de los matemáticos en Cuba. La ubicación de los egresados de la carrera de matemática.



Realizamos sesiones de trabajo con destacados profesores de dicha Facultad, tales como Carlos Sánchez, Sira Allende, Carmen Fernández, Marta Álvarez, Fernando Rodríguez, Rita Roldán y Alejandro Somoza

Nos propusimos responder a las siguientes preguntas

¿Por qué hay tanto rechazo al estudio de la matemática? ¿Es difícil realmente aprender matemática? ¿Por qué me obligan a estudiar matemática en la Universidad, si mi carrera no es de ciencia ni de ingeniería? ¿Para qué me sirve aprender matemática? ¿La matemática es principalmente para sacar cuentas? ¿Puedo estar aplicando matemática sin que haya números involucrados? ¿Cómo saber si un problema matemático tiene solución? ¿Si es única o tiene más de una? ¿Con el desarrollo acelerado de la informática, seguirá siendo necesario el estudio de la matemática? ¿Por qué tanta matemática en carreras de ingeniería, si la mayoría de los conocimientos impartidos no los aplico? ¿Cómo la matemática ayuda al pensamiento lógico y a la profundidad y efectividad del análisis y solución de problemas complejos? ¿Hasta dónde es fiable las predicciones basadas en la matemática? ¿Me pueden citar al menos cinco ejemplos concretos en que se demuestre la utilidad de la matemática en la vida cotidiana?

Lamentablemente no logramos llevar a vías de hecho ese curso, por causas que no abordaré en este artículo. Tal vez el 2021 sea su hora.

Yo creo que en gran medida esa frustración me llevó a comenzar a publicar en Cubadebate acertijos y artículos de opinión sobre la Matemática desde agosto de 2016; contando con el apoyo de Randy Alonso y de Rosa Miriam Elizalde.

Ya en el 2017 se fundó la Columna Para Pensar, en la que semanalmente se publican acertijos y ejercicios de creatividad, que suscitan una muy buena participación.

En la Parte II abordaré mis consideraciones sobre el papel de la Matemática en la Etapa de la Recuperación económica pospandemia.