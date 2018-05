Goles son amores: Divagaciones

Llego tarde al Levante-Barcelona. Quizás el mejor de la temporada. Quizás el peor. Quizás ni una cosa, ni la otra. Lo había descartado de antemano. Se acabó el invicto del campeón de liga. La noticia de la jornada. De los últimos días, probablemente. El pequeño vence al grande. Es, por antonomasia, el lugar común de los lugares comunes: puede significar demasiado o terminar siendo una alusión insignificante, algo similar al momento donde Flaubert define la palabra “fulminar”, únicamente como “verbo agradable”. Desde el jueves pienso que me interesa más la pelea por la Champions o por no descender, que son, de cierta forma, pleitos análogos. Hoffenheim ha derrotado al Dortmund y se ha metido en la Champions. El Leverkusen, equipo al que sigo desde hace años, gana, pero sirve de poco. Solo sirve para que los narradores hablen de Leon Bailey. Dicen que nació en Jamaica, pero podría jugar por Inglaterra. Pienso que los del Hoffenheim merecen un espacio. No importa si es mínimo. En verdad no importa si merecen un espacio o no; puede que lo que importe realmente sea que Nagelsmann tiene treinta años y Peter Stöger, cincuenta y dos. Otro elemento destacable son los balonazos de Vogt y Akpoguma, buscando las bandas. El Dortmund se defiende con tres. Los cambios de sector hacia las bandas, en ese caso, son antojos cínicos. Ni Pulisic ni Guerreiro cubren la amplitud total de los costados. Quien ideó el 3-4-3 no pensó en Pulisic y Guerreiro. Lo del Hoffenheim es digno. El Bayern les lleva a Süle, Rudy y Wagner. Nagelsmann reconvierte a Kramaric. Retrasa a Vogt. Confía en Szalai. Trae cedido a Gnabry, que es como Bailey, pero nació en Stuttgart. La virtud del Hoffenheim es el contragolpe, la acumulación de hombres cerca de la pelota. Durante el juego sin balón, prefieren concentrarse alrededor del centro del campo, con las líneas adelantadas. La defensa arriba, aun paciente, implica una especie de presión extraña. Sin agotamiento. Sin parecer, finalmente, algún tipo de presión. A veces pienso que, en determinado momento, el fútbol comenzará a entenderse desde lo vertical y en lugar de, por ejemplo, 4-4-2, se hablará, de derecha a izquierda, de 2-3-3-2 (los que ocupan el número “2” serían los laterales y los volantes en banda; los del puesto “3” vendrían a ser los centrales, mediocampistas centrales y delanteros). Probablemente no logre explicarme. Probablemente la idea de Nagelsmann de forzar el juego del Dortmund hacia el lado derecho tenga que ver con esto. Con la necesidad de asimilarlo todo de forma perpendicular. Recuerdo un solo ataque del Dortmund por la izquierda. Acabó en gol: demasiadas camisetas azules en la derecha, entendiendo el juego como no deberían entenderlo todavía.

