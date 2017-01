Goles son amores: Ladridos

El Diego Costa de esta temporada vuelve a ser el de siempre: goles y broncas. El Padrino, como muchos conocen a Conte en su país natal, ha hecho que el hispano-brasileño recupere la mejor versión después de que se hablara de su posible llegada al Atlético de Madrid en el último verano.

Hasta hoy, el nacido en Lagarto, Brasil, lleva 14 goles en 19 partidos de liga, con 5 asistencias. Ha cometido, como promedio, menos de una falta por partido y ha mandado entre los tres postes, el 46,5% de sus disparos.

***

Hace unos meses, Eden Hazard agarró un micrófono de Chelsea TV después del triunfo ante Hull City en la Premier. Acorraló a Willian en un pasillo. Le pidió una palabra para describir su gol. El brasileño dijo que era para su madre, “fue un gol hermoso y es para ella”. Hazard le pregunta si era para él. “Quizás la próxima vez”, responde Willian. Detrás llegan Oscar y Diego Costa. Hazard le pregunta a este último sobre el tanto que consiguió (el segundo del partido). Costa dice “No comprendo”. “Beautiful or not beautiful?”, pregunta Eden. “Golazo, beautiful”, responde el atacante antes de comenzar a ladrar y marcharse.

Costa anotaría el próximo gol en la victoria 3 por 0 ante Leicester. Lo celebraría mostrando una “W” con sus manos. Iba en honor a Willian. Su madre había muerto.

En ese mismo partido le pide a Antonio Conte que lo sustituya. Sabe que si lo amonestan se perderá la visita a Old Trafford. Pide el cambio varias veces. El italiano lo deja hasta el final. Costa se incomoda.

En las imágenes, al técnico se lo ve furioso con el delantero. Pissed off dicen los medios ingleses. Gesticula. Advierte. Ladra, quizás.

Más tarde, en la conferencia de prensa, ofrecerá una versión de su manual de liderazgo. Al parecer, según Conte, todo se resume en que siempre se necesita a alguien en el campo que transmita pasión. “He has a good personality and transfers his passion”, dirá.

Después, dicen, citó a Costa para hablar en privado; a un Costa reconvertido en Sonny Corleone que, probablemente haya tenido que escuchar, cabizbajo: “Nunca digas lo que piensas a alguien fuera de la familia. ¿Qué es lo que te pasa? Estás siendo muy suave”.

