Bernie Sanders obtiene una rotunda victoria en Nevada

Bernie Sanders fue proyectado ganador en Nevada pero su fiesta de campaña fue en Texas, donde sus seguidores estallaron de alegría.

Sanders salió a hablar, acompañado de su esposa, Jane, a quién presentó como “la próxima primera dama de Estados Undidos”.

“No le digan a nadie, no quiero ponerlos nerviosos, pero ¡vamos a ganar la nominación presidencial demócrata!”, comenzó el senador por Vermont y fue respondido por una fervorosa ovación.

Breaking: We won Nevada!

We are building an unprecedented grassroots movement, and together, there is nothing we cannot accomplish.

Let’s take the next step and win it all. Chip in here: https://t.co/K75dGyYsR6 pic.twitter.com/1sEuhgy9Kb

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 23, 2020