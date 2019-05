Serie nacional sub 23: Santiago de Cuba, primer clasificado

Cuando solo le van restando cuatro partidos al calendario oficial de este campeonato para menores de 23 años, las avispas de Santiago de Cuba ya tienen su boleto garantizado para viajar a las semifinales con sus veinte victorias, algo que ya es imposible alcanzar para ninguno de los otros contendientes de su grupo D.

Por su parte, los elefantes cienfuegueros, solo tendrían que vencer en uno de los cuatros duelos de esta semana contra los cocodrilos matanceros para hacerse inalcanzables en su apartado B, y así montarse en el dulce tren que los llevaría sin escala a la siguiente fase del campeonato.

En la llave más occidental todavía hay pelea. Los piratas de la Isla de la Juventud, actuales campeones, mandan con ventaja de dos rayitas sobre los vegueros de Pinar del Río a falta de seis encuentros y ya sabemos que el béisbol no es nada predecible.

La dura porfía está en el grupo C. Un empate en la cima restándoles cinco encuentros por efectuar a cada uno de las escuadras en disputa, habla por sí solo de lo que se avecina entre los tigres de Ciego de Ávila y los gallos espirituanos, dominando estos últimos la subserie particular seis partidos por cinco.

En la jornada de este martes, los piratas aseguraron la ventaja en la cima del grupo A al disponer de los sotaneros cazadores artemiseños 3×0 con otra excelente faena monticular de Jonathan Carbó, permitiendo solo tres imparables en ocho capítulos de labor mientras ponchaba a diez rivales para llegar a 50 liquidados por esa vía en toda la temporada y rebajar su promedio de carreras limpias hasta los 2.25.

Luis Miguel Arias, en funciones de cuarto bate, se llevó las cercas y remolcó un par de carreras para apoyar el trabajo de su estelar lanzador.

Los vegueros se mantuvieron al acecho remontando una desventaja de dos carreras para vencer a los azules de la capital 4×2, con un relevo perfecto de Frank Álvarez, quien no permitió que nadie le arribara a primera base en tres episodios, ponchando a cuatro y anotándose su séptimo salvamento de la campaña.

El máscara Yasiel Ajete fue el más productivo con el madero al ligar sencillo y triple en cuatro turnos con una remolcada. El habanero Randy Linares conectó un bambinazo en solitario en cuatro oportunidades.

En el B, los elefantes dieron un paso firme hacia la clasificación cuando también viniendo de abajo doblegaron a los azucareros de Villa Clara 5×3 con su estelar Abel José Campos en el box caminando por espacio de ocho entradas a ritmo de cuatro ponches sin permitir anotaciones limpias, rebajando su promedio a 2.11, número nueve en la lista de los más efectivos de la serie.

Su bujía inspiradora, Félix Javier Rodriguez, se fue en blanco en cinco turnos y se cayó de los 400 (398 ave) pero Luis Vicente Mateo y Yoel Jesús Orta no dejaron que la bandera llegara al suelo conectando tres imparables cada uno. Su hombre proa, Luis Enrique González, empujó un par de carreras para el plato.

Los cocodrilos, aunque con escasas posibilidades, siguieron peleando y apalearon a los huracanes de Mayabeque 9×0, en un choque donde Ronney Muñiz (3-2, 2B) y Brian Yordan Rodriguez (4-2, 2B) siguieron produciendo carreras y se reafirmaron como los líderes en ese departamento con 44 y 35 empujadas respectivamente.

Andy Quesada (5.2 EL) y Michel Alonso (3.1 EL) se combinaron en el montículo para mantener a raya a sus contrincantes.

En el caliente grupo C, los gallos y los tigres no pudieron batirse y dejaron en suspenso su último duelo particular para otra jornada.

Mientras tanto, motivados por no caer a la última posición, los toros camagüeyanos zarandearon a los leñadores tuneros 9×0 con desborde ofensivo de su tercer hombre en la alineación, Danny Luaces, pegando hit y cuadrangular e impulsando cuatro carreras en cuatro turnos al bate.

Carlos Luis Espinosa llegó a cuatro triunfos manteniendo inmaculado el casillero de las carreras permitidas en siete episodios, con seis incogibles y cuatro ponchetes.

Mientras tanto, en el más oriental de los grupos, los indios guantanameros dejaron tendidos en el terreno en diez entradas a las ya clasificadas avispas de Santiago de Cuba 2×1, quienes a pesar de encaramar en el box a dos de los más efectivos lanzadores del campeonato se quedaron esperando toda la tarde por el batazo oportuno.

El indómito Yunior Tur se mantuvo como líder en promedio de carreras limpias de la temporada al aceptar solo una en siete capítulos (0.74 PCL) mientras ponchaba a nueve y aceptaba un par de imparables y Carlos Font, a pesar de permitir un sencillo de Pedro Pablo Revilla que le puso fin al encuentro, lanzó 2.1 entradas sin limpias y rebajó su promedio hasta los 1.16, tercero del campeonato.

Yeudis Reyes trabajó dos episodios en blanco y se llevó su segundo éxito de la temporada.

Por último, los cachorros holguineros se le atravesaron a los alazanes de Granma y los mordieron par de veces ante su público del Mártires de barbados.

En el primer turno, bajo una lluvia de 33 imparables entre ambos equipos, vencieron 14×11 anotando un racimo de cinco carreras en la décima entrada en una batalla donde cuatro de sus hombres pegaron tres indiscutibles, entre ellos Ernesto Torres con un batazo de vuelta completa incluido y cuatro remolques.

En el del cierre, el marcador final quedó 5×4 con protagonismo para Luis Laffita (5-3, 1CI) y Alfredo Rodriguez (4-2, 2B, 2CI) con el madero en ristre.