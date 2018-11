Cuba llevará un segundo equipo a la Final Mundial de ACM-ICPC (+ Video)

Las emociones no cesan si de programación competitiva se trata. Dos equipos cubanos representarán a la Mayor de las Antillas en la Final Mundial del ACM-ICPC a celebrarse en Oporto, Portugal, del 31 de marzo al 5 de abril de 2019. Junto a la selección de UH++, ganador del regional del Caribe, se suma ahora el equipo Limitless, en representación de la Universidad de Oriente.

Según declaró a Cubadebate el Ing. Dovier Antonio Ripoll Méndez, Director General de la Final Caribeña, la inclusión de un segundo equipo en el certamen mundial se debe en lo fundamental a la cantidad de instituciones participantes.

“Gracias a las 42 universidades que el Caribe logró llevar este año a la Final Regional le ganamos ese cupo a Brasil por 0.89 a 0.88. Para que se entienda mejor, y de paso se vea la necesidad de maximizar participación de instituciones, si este año hubiese particpado una universidad menos, el equipo Limitless no tuviera el cupo”, explicó.

Al valorar la clasificación de ambas escuadras, Ripoll Méndez agregó que Cuba nunca ha estado ausente de los mundiales ACM-ICPC desde que acogió la primera Final Regional en 2009.

“Es muy importante la representación en el mundial, porque eso habla bien de nuestra Educación Superior y nuestras potencialidades a pesar de diversas dificultades. Además, participar en la magna cita sirve también de ejemplo e incentivo para las próximas generaciones. Es motivo de orgullo ver el nombre del país y nuestra bandera en ese ambiente tan tecnológico, donde se reúne lo mejor del mundo académico de la programación”, agregó Ripoll Méndez.

El pasado fin de semana, la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) acogió la X Edición de una Final Regional en Cuba, en el cual participaron 28 equipos en representación de 16 universidades de Cuba y Trinidad y Tobago. Entre tanto, la sede de República Dominicana fue el escenario para la confrontación de 15 equipos de ese país y Puerto Rico.

Entre todos ellos, el equipo UH++ aseguró su cupo al mundial luego de responder nueve problemas y liderar a las 43 selecciones que iniciaron el concurso en la región del Caribe. A su vez, ese rendimiento le permitió cerrar el día en la tercera posición de América Latina, solo por detrás de los brasileños time do dia 10 y try again, ambos con diez ejercicios correctos.

Durante la competencia, el principal equipo de la Universidad de La Habana no pudo responder los ejercicios F, G, J y K, a todas luces los más complejos del temario. De hecho, de los 406 equipos que participaron en toda América Latina, solo siete selecciones lograron acertar alguno de ellos.

Por su parte, Limitless terminó la jornada como segundo mejor conjunto del Caribe, con ocho problemas acertados. Esa actuación le aseguró el puesto 14º en Latinoamérica, en un ranking donde diez de los 15 primeros equipos pertenecen a universidades de Brasil. Junto al gigante sudamericano, solo Cuba consiguió ubicar más de un equipo en las posiciones de vanguardia.

La clasificación de un segundo equipo cubano a una Final Mundial mantiene el camino abierto hace un año, cuando la Mayor de Las Antillas logró llevar a dos selecciones a un campeonato mundial. No obstante, a ellas se sumó el equipo en calidad de invitado el equipo sUrPRise, de la Univerisdad de Pinar del Río, imposibilitado de asistir en 2017 porque Estados Unidos les negó la visa para entrar a su territorio.