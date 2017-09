Desde Puerto Rico: “Esto es otro país hermanos”

Fuimos de Santurce a Carolina. No se puede ir todo el trayecto por la Baldorioty porque está inundada a la altura de Llorens todavía a las 5pm. La Piñero está inundada también después del puente de la Ponce de León en dirección a Carolina. Empezamos en la Muñoz Rivera y en un trecho nos tuvimos que meter en contra del tránsito por la Ponce de León. Terminamos yendo por la 65 de infantería pero advierto que un árbol enorme, creo que es un ficus, cayó en dirección de Rio Piedras a Caguas por donde queda el hospital, frente al barrio Venezuela, y no hay forma de pasar por ahí.

Buscando paso nos encontramos por la UPR con un grupo de personas atendiendo a un hombre que parecía estar grave, tirado de boca en plena calle. En fin, puedo decir que dimos muchas vueltas y en el viaje recorrimos las vías principales desde Santurce hasta Carolina y todo estaba destruido y/o inundado.

La devastación es brutal: postes de cemento (de hecho, sin varillas) partidos por la mitad, árboles, árboles y más árboles, inundaciones, cables eléctricos en la calle, techos de casas idos, muchas ventanas de edificios como si hubieran explotado por bombas, planchas de zinc por todos lados, letreros volando, carros aplastados por cosas, de todo… me dicen que en Levittown la gente esperaba ser rescatada de los techos de sus casas. No hay comunicación con muchísimas partes de la Isla. No podemos comunicarnos con mi hermana en Las Piedras, por ejemplo y no sabemos de amigos en Adjuntas, Utuado, Orocovis y Lajas.

La electricidad de seguro tardará meses y serían años si no contratan a más gente, que es lo que debería hacerse, en vez de traerla de afuera. Nada, que llegamos hasta donde mami y regresamos. Están bien, corté dos de cuatro árboles que tumbó Maria y ya comimos.

Llegamos de vuelta a casa dando mil vueltas otra vez, antes del toque de queda y la obscuridad, pero con las misiones del día completadas.

No tenemos agua en el edificio, la planta del condominio sufrió daños serios con María y tenemos como alrededor de 10 apartamentos con las ventanas arrancadas desde la raíz de su cemento para adentro. Mañana, entre otras cosas, haremos una limpieza de las áreas comunes a partir de las 10 am con lxs vecinxs.

Esto es otro país, hermanos, y si bien en ciertos espacios he percibido simpatía y solidaridad, ya pude también notar competencia irracional por bienes materiales escasos, oportunismo y mucha actitud defensiva y violenta. Sí, ya hay gente saqueando pero eso no es tan terrible como toda la gente que les garantizo, están pasando hambre y sed, hay gente pasando sed, mi hermano: SED. Hay mucha gente cargando con metal para vender por todo Santurce y mucha gente que como nosotrxs, salió corriendo a velar por sus viejitos enseguida.

Me gustaría pensar que la solidaridad ganará en esta crisis, pero esto apenas comienza y ya hay tanta generosidad como hay egoísmo campante y sin miramientos. La escasez, mala mía, no hace a la gente más generosa pero no quiero ser la nube negra del picnic.

Un vecino nos trajo pan, pero también en la calle muchas más personas nos tiraron los carros encima a toda velocidad y con lo que parecía en sus caras ser ganas irracionales de imponerse. Ojalá me equivoque, pero si no se encuentra una forma de hacer que la reconstrucción de este país, beneficie tanto colectiva como individualmente a las víctimas, esto no va a estar fácil ni para lxs que crean tenerlo todo.

Sin duda la gente que todavía no había sido botada de la Isla por la precarización y el desempleo, por la dictadura de deuda y su Junta, definitivamente se sentirá expulsada por la crisis de María. Ah, y los pasajes no están tan caros como dicen los memes que andan por ahí, caramba, un poco de “research” nunca ha matado a nadie. Lol.

Mi punto sería que para el bien de todos seamos más amables que nunca con lxs demás, me estoy aplicando el cuento y estoy fajao tratando de ser simpático hasta con lxs que no se lo merecen y al ser amables se enternecen. Ya nos veremos. Salga y dé de lo suyo, salga y ayude a otros.

Los amo, hermanos Co-colonizados. (Tomado de FB)