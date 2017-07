Opinión del lector: Malas experiencias con taxis ruteros hacia San Agustín

Buenas.

Espero que este comentario lo publiquen, pues es la única vía que me queda para efectuar una denuncia, así como para dar a conocer un fenómeno que está ocurriendo actualmente con los nuevos taxis ruteros que están poniendo.

Me explico:

Hace alrededor de 1 mes y medio intenté abordar un rutero (cooperativa 2), los nuevos taxis tres paradas antes de la esquina de tejas (un domingo sobre las 5pm -apelo a la memoria-). Cuando intenté abordar el taxi rutero de la cooperativa 2, el chofer me dice que hasta San Agustin son 20 pesos, a lo cual yo le replico y le informo que ese rocorrido son 15 pesos, además le digo que eso lo habían ventilado por los medios de comunicación. A lo cual el chofer me dijo que o le daba 20 pesos o me podía quedar ahí. Obvio,,,, la impotencia me comió por lo cual no abordé el carro, dado que no podía concevir como una obra tan humana como la que está realizando el gobierno de la Habana, un simple chofer de la cooperativa 2, LA HECHABA AL VIENTO (digo esta frase para no emplear palabras obcenas).

Antes esto, esperé tranquilamente mi p14 y fui hasta donde salen los carros de la cooperativa 2 en San Agustin (la terminal), donde formulé mi queja o denunica (como deseen llamarla). SOOORRPREESAAAA, mi queja nunca procedió, dado que no recibi respuesta alguna (aunque deje mis datos y telefono móvil para que me llamasen). Por ello, y en vistas de dar a conocer lo ocurrido, me persone nuevamente (esta vez bien tempranito), pedí hablar con el presidente de la cooperativa o algun directivo, a lo cual consegui entablar conversación con la administradora de la cooperativa, la cual ya en su oficina me informó que no sabia nada de mi queja. Volvi a hacer mi relato, volvi a dejar mis “coordenas”, entonces fue ahi que al otro dia recibí una llamada del compañero Perdomo (jefe de la cooperativa) el cual me informó que analizaría el caso y me llamaría. Esta vez si recibi una llamada (solo una llamada) a mi móvil donde Perdomo me decia que se habia analizado el caso y que estaban cerrando contrato con el infractor.

Yo contento por haber cumplido mi deber como ciudadano recibi otra sorpresa:

El día 25 de junio sobre las 3 de la tarde me dispuse a tomar un taxi de la cooperativa 2 (nuevamente) pero esta vez de San Agustin hasta la Habana y SOORRRPREEESAAA, intercepto al carr 046 en 31 y 250, y en cuanto fui a montar el chofer me pregunto para donde yo iba, a lo cual respondi: “Para la Habana”, y el chofer me replico: “Bajate, no montes”,,,, yo me quede atónito, de pronto una pareja que estaba a mi lado le dice al chofer: 114 y 51 y el chofer les dice, MONTAAAA.

Entonces, fue ahi donde me di cuenta de algo: YA NO COBRABAN los 20 pesos, ahora partian el viaje a su conveniencia. Yo con el alma lastimada vuelvo a ir hasta la terminal donde salen los carros de la cooperativa 2. Formulé mi queja, y sorpresa ,,, esta vez si me llamaron sin tener q volver a ir, pero con algo peculiar, era PERDOMO diciendome que para darle curso a mi queja yo tenia que formularla por escrito e ir a entregarla (OJOOO, eso se llama burocracia o ganas de poner trabas para no tomar cartas en el asunto).

En fin, para no hacer esto más largo. Mi principal anelo es que este esfuerzo de la cooperativa dos, no sea en vano, y que nasca derecho, porq arbol que nace torcido …..

Bueno, aqui puse mi correo, además, el compañero Perdomo si lee esto seguro sabrá quien escribio, por que él tiene mi móvil. (digo esto por si me quisieran localizar), contribuiré en todo.

Atentamente,,,,,,,,, el preocupado por que nuestras conquistas durén, y no se las lleven un par de inescrupulosas personas que quieren lucrar con el esfuerzo de nosotros “el pueblo”.

Preocupado (nancyor@infomed.sld.cu)