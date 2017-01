Strike 3: La lluvia tiró la toalla… por ahora

A galope tendido con el madero en ristre, los caballos de Granma atropellaron a cuanto lanzador osó encararlos esta noche (11×3). Sin embargo, no pudieron festejar todavía la victoria debido a un aguacero impertinente. La película sigue mañana, desde las 7:15 pm.

HIGHLIGHTS

-Era el primer partido del dual meet en el Mártires de Barbados, y tenía una importancia suprema porque determinaba quién salía delante en la porfía, empatada a un éxito por bando en predios yumurinos. Había, incluso, morbo: la gente la emprendió temprano con un ex del equipo, Yordanis Samón, a quien Noelvis Entenza golpeó en la primera vez al bate. Acto seguido, William Saavedra se reafirmó como el Señor Postemporada al empinar un papalote largo, alto, inmenso, que colocó el score 2×0. Justo en ese momento me di a la tarea de escrutar cómo habían encajado el mazazo los locales, y para mi sorpresa solo encontré rostros relajados. Calmos. Plenos de confianza. “Va a ser muy difícil ganarle a Granma hoy”, le comenté a mi vecino de palco, el periodista matancero Dagoberto Arestuche.

-Y así fue. Los de casa igualaron de inmediato aprovechando el descontrol de Yoani Yera y las imprecisiones de la defensa roja, en un inning donde Yordan Manduley llegó al millar de hits en Series Nacionales. Falló Aníbal Medina, muy pasivo ante el rolling del veloz Roel Santos. Falló también Ariel Martínez, intentando mascotear un piconazo que exigía ser bloqueado. Y se apuró excesivamente Víctor Mesa en extraer a Yera del montículo: un abridor no puede irse porque le hayan soplado dos sencillos (uno de ellos dudoso), haya dado una base intencional, otro boleto y un dead ball. Mucho menos cuando el hombre que vendrá del bullpen es Joel Suárez, un muchacho que tras la operación no ha conseguido volver a ser el pitcher que encabezó el cuerpo de serpentineros del pantano. ¿Y Moinelo? Pregunto: ¿Por qué Liván Moinelo no ha tenido actividad en ninguno de los tres juegos del play off?

-A partir de ese momento los relevistas le fallaron a Matanzas de modo clamoroso. Entre los episodios 2 y 6, la fanaticada vio desfilar una caravana que incluyó a Ramón Licor, Danny Aguilera, Yoandry Ruiz, Dennis Quesada, Dayron Durán… Todos y cada uno de ellos, con mayor o menor inclemencia, fueron maltratados, hasta el punto de que los Alazanes no recibieron ningún cero en la pizarra. 2-1-2-4-2: entrada por entrada, esa era su ambiciosa producción de carreras hasta que la lluvia entró en escena y forzó el selle del partido. En dicho desafuero, mis respetos para el sublevado Carlos Benítez, jonrón, tubey y tres impulsadas; y Frank Camilo Morejón, sencillo, doble y bambinazo. A Alfredo Despaigne, con toda la lógica del mundo, le dieron cuatro bases, pero ello no bastó para contener los bríos domésticos, autores de seis extrabases y once anotaciones en medio juego de pelota.

-Este lunes en la noche proseguirá un desafío prácticamente decidido (¿no habría sido posible continuarlo en la mañana, habida cuenta del desinterés que genera el marcador?), y el martes los equipos regresarán al ruedo con propósitos distintos: Granma querrá poner la serie a punto de mate con Lázaro Blanco en la apertura; y Matanzas tendrá que determinar si envía a Frank Motieth o Jonder Martínez a la misión de emparejar las cosas.

ALINEACIONES

Matanzas – V.V. Mesa, CF; A. Sánchez, RF; Y. Samón, BD; W. Saavedra, 1B; Y. Gracial, SS; J. Delgado, 3B; Y. Santoya, A. Martínez, C; A. Medina, 2B. Lanzador: Y. Yera.

Granma – R. Santos, CF; Y. Manduley, SS; Denis Laza, LF; A. Despaigne, BD; Y. Paumier, 3B; G. Avilés, 1B; C. Benítez, 2B; F.C. Morejón, C; Y. Céspedes, RF. Lanzador: N. Entenza.

LAS CARAS DEL JUEGO

Positiva: La mentalidad con que Granma arrostró el juego, inclusive cuando estuvo debajo en la pizarra.

Negativa: Las detenciones del encuentro por desajustes en los colchones de las cercas.

Preocupante: El adormecimiento ofensivo de Matanzas, que había bateado .330 en la etapa regular.

Incomprensible: La premura en sacar a Yera del box para llamar a Joel Suárez.

Recomendable: Para Matanzas, hallar pronto un revulsivo anímico; para Granma, ascender a Carlos Benítez al quinto turno de la alineación.