Manual para padres impacientes: “Challenge” al sentido común (+ Podcast)

Sí que somos complejas las personas. Mírala a ella. Ahora es anciana, ahora millenial, ahora hombre, ahora cinéfila, ahora bibliófila, ahora lleva turbante, ahora parece vivir frente a la pantalla, si tenemos en cuenta la cantidad de series que ha visto.

¿No entiendes, crees que es bipolar? No. Ha sido retada y si la COVID-19 se propagó con rapidez, más lo hicieron los retos en las redes sociales durante estos meses: ya cuentan millones de casos positivos y los contactos crecen por segundo. Algunos revelan frivolidad, otros, profunda cultura, aquellos invitan a la lectura en un ejercicio colectivo de promoción, los otros tus verdaderos gustos musicales o los que quieres aparentar…Muchos convocan al ejercicio físico y la mayoría solo busca divertirse y sobrevivir al tedio.

Los retos alivian el estrés de muchos y gastan los megas de no pocos. Los famosos los hacen, los infames también. Pero, ¿son buenos, son malos? ¿Qué crees? Depende, Momo y la Ballena Azul, que habían llegado mucho antes del confinamiento, fueron realmente perniciosos, pero cuando llegó el Sars-Cov-2 y a aquella youtuber se le ocurrió lamer el inodoro, y la cosa no quedó ahí, sino que otros la imitaron, contrayendo el coronavirus trending topic. Llegué a dudar de la inteligencia humana, consideré la fragilidad de algunos espíritus y la soledad de otros.

Es recomendable estar atentos a lo que nuestros niños y adolescentes ven, a quienes siguen, sugieren no prohibirles hacer estos “challenge” sino conocer de qué tratan, quiénes los impulsan y decantar.

Pero no son los más jóvenes los únicos seducidos por estas incitaciones digitales. Conozco de muchísimos adultos implicados del día uno al 10 en publicar películas, disfrazados y posando para remedar un cuadro famoso, mostrando en Tik Tok sus dotes actorales, y veo en eso el sano ejercicio de la creatividad, la búsqueda de un entretenimiento autogestionado, mira qué rentables, la difusión de una cultura necesaria, y un uso de las redes sociales que busca conectar verdaderamente con los otros, el divertimento o solidarizar, concientizar, incluso, con causas nobles.

Personalmente considero que el mayor reto se encontraba en aquellos días fuera de las redes, al trabajar en casa con niños, desabastecimiento y COVID-19 acechando afuera y mantenerme cuerda, digan ustedes si lo logré… El reto hoy es mantener las medidas, no perder la percepción del riesgo, no permitir que mis hijos la pierdan.

Al mismo tiempo pienso: las redes no son buenas ni malas, todo depende de su uso, no deben ser empleadas con ingenuidad. No voy a hablar de la teoría de la conspiración, ni a propalar paranoides consideraciones, aclaro.

Muchas de estas iniciativas revelan aspectos de nuestra intimidad, exponen al yo al escrutinio público y sería prudente tener bien claro cuánto de ello deseamos mostrar.

Queda por definir si, como en algunos juegos en Facebook, regalamos datos biométricos e información sobre gustos y preferencias que luego permiten establecer patrones, y alimentan estudios de mercado, pero antes de que esto se aclare también toca el discernimiento y sentido común, no ser ingenuos, y tener claro que los retos son moda, pueden pasar, o no, son muestra de ingenio en muchos casos.

De estos “challenge” toma lo que vale, los que afectan física, mental o moralmente tampoco son recomendables, ni promover la violencia o daño autoinfligido. Pero disfrutar, divertirse, compartir saberes, vivir juntos en la distancia un tiempo difícil y mantenerse jovial, no debe ser cuestionable.

Te reto al sentido común.