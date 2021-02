Manual para padres impacientes: Atareados con las tareas (+ Podcast)

Creías que ya no volverías a ver estas ecuaciones. Que la vida, tras haberte llevado por otros caminos lejanos de las Matemáticas, no te volvería a probar poniéndote uno de esos ejercicios que siempre te parecieron indescifrables.

Terminaste tus estudios y solo te apuntaste a cursos de materias que realmente te apasionaran, pero las malditas Matemáticas te vuelven a acosar desde la libreta abierta, solo que no es tu viejo cuaderno, sino el de tu hijo, y la tarea te mira inquisidora.

Ejerciendo la maternidad-paternidad tendrás que estudiar de nuevo el libro de texto, y dudarás, tratando de parecer seguro porque tu hijo confía en ti y en tu gran conocimiento del mundo, la vida y las Matemáticas. Antes de lo que pensabas ha llegado el momento de contarle que no lo sabes todo.

También habrá otras tareas, pero estas no supondrán un reto para tu memoria o habilidades con los números o las fechas históricas sino con tus principios, pues quieres que tu muchacho tenga las mejores notas, pero la tarea, a todas luces, ha sido diseñada para los padres.

Escuche aquí

Te enfrentarás a la disyuntiva de permitir que la tarea quede primitiva y no tan presentable como se espera, aunque hecha por las manos del alumno. O hacerla por él para que pueda competir con las que llevarán los otros, hechas por manos adultas, ya sean de la familia o compradas en un inteligente mercado que hace cuanto necesites, prontuarios y libretas de cálculos, delantales y marcadores, álbumes de la patria y figuras geométricas para recortar.

Definitivamente en esto de ser madres y padres que ayudan a sus hijos a estudiar, hay dos contenidos esenciales que debemos aprender y enseñar: responsabilidad y honestidad, junto a cualquiera que sea el currículo a evaluar, dependerá de ti lo que va a aprender tu hijo.

¿Crees que por transcribirle el trabajo práctico lo ayudas? “Es que pobrecitos le cansa mucho escribir, o tiene tan fea la letra, o lo ayudo porque tiene pésima ortografía” ¿Supones que armando la maqueta de la escuela con tus dotes de ingeniera civil lo harás ver como el más hábil del aula?

Seamos realistas, padres, alumnos y maestros, nada aprende el que no asume desde el principio el encargo de su propia educación, que no significa recorrer solo ese camino, sino recibiendo la ayuda justa que permita apropiarse de los saberes de cada etapa, desarrollar autovalidismo y recursos con los que continuar en las distintas etapas de la educación institucionalizada.

Le pido a los educadores: no pidan lo que saben que no son capaces de hacer sus educandos. No tiene sentido mandar a hacer una pieza de madera cuando sabemos que no vamos a poner herramientas peligrosas en las manos de estos niños, ni les hemos dado los rudimentos esenciales para dominar estas habilidades.

Recomiendo que hagamos del momento de realizar la tarea un lapso de crecimiento, agradable, enriquecedor. No la traumática hora en la que no se puede jugar ni ver muñequitos y que se vuelve una tortura para padres e hijos.

Ayuda a tu hijo con lo que sabes, y busquen juntos apoyo para estudiar aquello que te es desconocido. Mantente informado de qué pasa en el aula y por dónde van las clases. Sé parte del proceso, pero dejando al niño la independencia y la posibilidad de equivocarse y de rectificar, y también de ser dueño de sus logros, de merecer sus notas y ganarlas con su esfuerzo.