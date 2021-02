Manual para padres impacientes: Prohibido cazar la imaginación de los niños (+ Podcast)

Dicen que los niños son dueños de la Imaginación y pareciera que los adultos la cazamos para meterla en jaulas de realidad, hechos comprobados y demostraciones científicas: materiales fortísimos que sirven para fabricar las jaulas donde se enclaustran los sueños.

Siempre he tratado de preservar la Imaginación de Lucía de ese espíritu de cazador, que a veces sin saberlo, lleva dentro la gente grande. Por eso me asusté mucho con ciertos comentarios de Lulú, como el que escuché cuando hablaba con su abuelo sobre las gallinas hace ya algunos años. La charla parecía normal hasta que él exclamó:

El hecho de que una pequeña de tres años dudara de la capacidad de hablar de un animal podía ser la evidencia de que un cazador furtivo de Imaginación andaba suelto.

Pasaron varios días y le tocó a papá el turno de vigilar y entretener a la incansable Lulú. En aquel juego el padre debía interpretar el rol de caballo y al saberlo dijo:

Esto hizo que me alarmara aún más y revisé si algo que había hecho o dicho había puesto en riesgo la Imaginación de mi hija. No recordé ser la culpable de nada que la hiciera peligrar, pero al parecer, alguien había roto la veda en la cacería de la criatura fantástica.

Por suerte algo reavivó mi esperanza, la cual es también un bicho fabuloso al que hay que proteger, aunque muchos piensen que es el último que se pierde. Sucedió una tarde, momento en que Lulú me cuenta, de carretilla, cómo fue su día en donde la cuidan:

- Le eché el pan a Terry. No me comí el fufú, no me lo eches más que no me gusta, lo que me gustan son las salchichas y el platanito. ¡Ah!, y jugué con Cristopher y Samuel a cazar dragones….