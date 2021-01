Pasaje a lo desconocido: ¿Qué es el movimiento antivacunas? (+ Podcast)

Transcripción: Yaritza Echemendía, María Caridad Figueredo y Yusleydis Seuret

Reinaldo Taladrid: Muy buenas noches amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo desconocido, este es nuestro primer programa realizado en la era de la pandemia Covid-19 con medidas de distanciamiento; por tanto, hoy voy a estar yo en el estudio y nuestros invitados van estar en diferentes lugares, pero al final trataremos de hacer lo mismo pensando siempre en usted.

Y en la noche de hoy les propongo que discutamos y compartamos este tiempo, en algo que es interesante, es novedoso aunque tiene más de un siglo de existencia, ha ganado fuerza en los últimos tiempos. Me refiero nada más y nada menos que al movimiento antivacuna, o sea un movimiento de personas en cada vez más países y de manera creciente que se niegan a vacunarse, no contra el Covid-19, sino se niegan a ponerse cualquier tipo de vacuna incluida cuando esté lista la que neutraliza o cura o previene el Covid-19. Del movimiento antivacuna vamos a estar hablando hoy.

Y como es ya una tradición en nuestro programa, hemos decidido hacerlo continuando este estilo de colaboración periodística. Iris Oropesa, una joven y talentosa periodista de Juventud Rebelde realizó una investigación y publicó un artículo en dicho diario sobre el movimiento antivacuna, por tanto la invitamos a que nos presente aquí el resultado de su trabajo, de su investigación y nos ponga en contacto con algunos temas como: qué es el movimiento antivacuna, cuándo y cómo surgió, cuándo y cómo ha ido ganando terreno y sobre todo, lo más importante cuáles son los argumentos que esgrimen ellos para negarse a ser vacunados, sus argumentos, sus puntos de vista cuáles son, así que le cedemos los micrófonos y las cámaras de nuestro espacio a la periodista Iris Oropesa.

Iris Oropesa Mecías: Acerca del movimiento de los antivacunas lo primero que habría que decir es que por lo general la gente piensa que surgió hace muy poco que es muy actual cuando realmente hay que buscar su origen en la misma fecha que surge el procedimiento de la vacunación, o sea ya a finales del siglo XVIII en un pequeño pueblo de Inglaterra, Berkeley.

El Doctor Edward Jenner comenzó la inoculación de la vacuna en contra de la viruela, que había sido una epidemia que había causado grandísimos azotes en todo el mundo, y justo cuando surge ya este novedosísimo procedimiento se dan las primeras reacciones de resistencia principalmente por el desconocimiento a un procedimiento tan novedoso; porque el único trabajo científico que se había publicado sobre la vacunación era en un lenguaje totalmente especializado, cuando los niveles de instrucción eran bajos todavía, así que surge una base de cierto modo lógica, de temor, de cuestionamiento de qué trata; también porque el procedimiento de vacunación no estaba todo lo refinado que estaba hoy día y por supuesto no se había realizado todas la pruebas que durante décadas ya hemos tenido y que demuestran su eficacia.

Así surge a finales del siglo XVIII ya cuando pasa al siglo XIX la vacunación comienza hacer obligatoria, primero en Inglaterra, luego en Europa y se imponen multas a todos los que no quieran vacunarse o no quieran someter a sus hijos a la vacunación. Esa decisión de la autoridades despierta con más fuerza los movimientos antivacunas, despierta con más fuerza la resistencia a ese cambio y surgen en ese siglo ya XIX las llamadas ligas antivacunas, con un especial foco en la liga antivacuna de un pueblo que se convirtió por esa época digamos en la estrella de la antivacunación en Inglaterra y en el cual se dieron incluso manifestaciones multitudinarias en contra de ser vacunados. Al punto en que se tuvo que reconocer su derecho a no querer someterse a la vacunación y se usó el concepto de la objeción de conciencia para eximir algunos sujetos de esos pueblos rulares de someterse al proceso.

A partir de ahí en toda Europa se generan ligas similares y llegan a Estados Unidos incluso de la mano de activistas como William Tebb, así que es una tendencia que viene de bien atrás. Pero luego andando el tiempo los niveles de instrucción se elevan, las campañas en información se elevan y ya para el siglo XX la vacuna se convierte en una gran aliada de la humanidad. Ya hay décadas de prueba, ya las enfermedades trasmisibles prácticamente pasan a un segundo plano de preocupación gracias a la vacunación, y digamos que su eficacia es demasiado indiscutibles, de ese modo la tendencia antivacuna prácticamente se invisibiliza o no es detectable como si lo había sido al principio.

Sin embargo, hay al menos otros tres momentos muy importantes en la historia de esta tendencia, ya después de toda la campaña global por la vacunación que lleva a cabo la OMS, para los años 70 se da un accidente muy serio que es una controversia internacional a partir de un estudio que se publica en Inglaterra que supuestamente relaciona los males neurológicos de varios niños ingresados en ese país con una vacuna triple vírica que habían recibido.

Lo peor de ese momento yo creo que fue que antes de que se pudiera designar una comisión que luego esclareció todo y descubrió que no había relación entre la vacuna y los daños cerebrales de estos niños, antes de que se pudieran dar esos resultados concluyentes se publicó un libro y se sacaron al menos dos documentales que apoyaron esa especulación, de manera que la opinión pública se hizo eco de esa relación mítica entre las vacunas y un daño cerebral.

Un suceso parecido pero mucho más fraudulento y que sonó mucho más en los medios llegó al 1998 de la mano de un doctor, también inglés, Andrew Wakefield quien logró publicar en una prestigiosísima revista The Lancet un estudio fraudulento que también asociaba a la vacunación triple vírica con el autismo con 12 niños que supuestamente habían terminado siendo autistas producto de esa vacunación.

Aunque la revista se apresuró en retractar esos supuestos resultados no se pudo replicar el estudio y se descubrió que varios empresarios farmacéuticos estaban financiando esa falsedad para vender un producto sustituto, aquello fue uno de los fraudes más grandes de la divulgación científica lamentablemente; y si bien se hizo público todo el proceso de retractación ese mito quedó en la opinión pública hasta hoy desafortunadamente.

Luego sucedieron varios eventos parecidos pero todos con esa base especulativa y ya cuando llega este siglo, el actual el siglo XXI, hay otro factor que entra en esta etapa final de la tendencia antivacuna que es la revolución tecnológicas, la revolución de las redes sociales, y lo que los sociólogos llaman la era de post verdad.

Es un momento en que cualquier criterio que parezca vertical o venir desde la institución aliada es cuestionada y si a eso se le añade toda la vorágine de redes sociales en la cual prácticamente cualquier minoría puede emitir un juicio y hacerlo público, los resultados son la receta del desastre, así que existen incluso bots que publican automáticamente estos mitos y los perpetúan años tras año. Al punto en que incluso figuras muy influyentes como artistas o algunos políticos, deportistas han replicado esos mitos. Así que en la actualidad hay muchos factores confluyendo que desafortunadamente le han dado vida a estas especulaciones.

Acerca de los argumentos o las ideas que enarbolan los integrantes de este movimiento que desafortunadamente sigue siendo minoritario, porque según la OMS al menos el 85 % de los niños siguen siendo vacunados cada año, lo cual demuestra que sigue siendo una minoría.

Pero los argumentos que ellos utilizan entre otros pasas de lo religioso hasta asuntos políticos llegando hasta la parte sanitaria y aunque hay una amplia gama, hay al menos cuatro o cinco que se repiten todo el tiempo y a través de décadas. Por ejemplo el hecho de que piensen que las vacunas ya no son necesarias que hay una especie de inmunidad colectiva o de rebaño que nos protege aunque no nos vacunemos. Desgraciadamente lo piensan, y también piensan por ejemplo que las vacunas tienen elementos muy tóxicos que pueden ser dañinos para el organismo como el mercurio, como el formaldehído, el tiomersal.

También repiten una y otra vez que el organismo de los niños puede sobrecargarse por la gran cantidad de vacunas que se le administre, o por ejemplo, otras ideas un poco más coloridas que hablan de que los componentes de las vacunas vendrían únicamente de fetos o de animales. Así que es realmente un amplio espectro de ideas que van desde lo más irracional hasta otras cosas que juegan con los elementos sanitarios.

Acerca de la existencia de un movimiento o una tendencia antivacunas en Cuba, habría que decir que los factores que realmente lo originaron en otros países son muy distintos o no existen en nuestro país. Por ejemplo en muchos otros países donde se hacen ecos de estas ideas hay relaciones muy estrechas entre empresas farmacéuticas, hay interés financieros por manejar lo que se piensa o no de sus productos médicos, que es algo que en Cuba realmente no se da.

En Cuba todavía hay una credibilidad, una confianza en la institucionalidad sanitaria al no haber intereses monetarios de por medio. Por otra parte, el nivel cultural de la población no es tan bajo como los sociólogos han detectado que en este tipo de grupos conspiranoicos o conspirativos suelen ser muy bajos. En Cuba tienen un nivel cultural suficiente, hay una educación científica considerable, por lo cual no se puede hablar en la actualidad al menos de una tendencia fuerte o que sea visible que repita esta serie de mitos.

Si sería muy interesante motivar a investigadores a que estudien más por ejemplo la etapa del surgimiento de la vacunación en Cuba con Tomás Romay como principal protagonista porque en esos inicios sí se dan reacciones de resistencias más lógicas que tienen que ver con el temor a lo desconocido y con lo fuerte que puede ser un procedimiento tan pionero como fue la vacunación en su tiempo.

Reinaldo Taladrid: Muchísimas gracias a nuestra colega Iris por este trabajo de periodismo investigativo. Este resumen que nos ha hecho acercándonos al movimiento antivacuna y sobre todo a los argumentos que ellos esgrimen por lo tanto, que nos corresponde ahora, pues bueno, preguntar la otra opinión sobre este problema, y para eso gentilmente invitamos a la Doctora Belkys Galindo, Epidemióloga y Asesora del grupo de vacunas del Instituto Pedro Kourí del IPK y a ella le peguntamos: ¿doctora, qué usted cree de este movimiento antivacuna, qué usted cree sobre todo de los argumentos que ellos esgrimen para negarse a ser vacunados, qué usted cree científicamente como alguien que ha estado conectada, vinculada profesionalmente al mundo de las vacunas? Así que adelante Doctora qué nos puede decir al respecto.

Dra. Belkys Galindo: Buenas noches Taladrid, gracias por invitarme al programa y bueno, vamos a hablar de un tema muy sensible para la población cubana y para la población mundial.

Hablar de las vacunas es un tema y es un asunto que tenemos que situar dentro de los logros más importantes de la investigación biomédica y de la salud pública. Las vacunas evitan casi 2,5 millones de muertes anuales en niños menores de 5 años, sin embargo existe una tendencia en los últimos años a rechazar la vacunación y de ello va ligado a los movimientos antivacuna que no son nada más que ellos colectivos de personas que por diferentes razones filosóficas, religiosas, político-científica y sanitarias creen que las vacunas producen más riesgos que beneficio.

Realmente las estadísticas y las investigaciones demuestran que la vacunación contribuye a reducir la pobreza a incrementar la economía y a mejorar la calidad de vida. La intervención con la vacunación constituye un impacto social y económico a nivel mundial.

Podemos poner por ejemplo, en Europa está remergiendo el sarampión porque son países desarrollados, que son los que tienen mayor número de movimientos antivacunas y esto ha contribuido a la remergencia de esta enfermedad que es mortal. De manera que desde el año 2017 se están observando brotes de este tipo de enfermedades tanto en Francia en Alemania y en Italia y también muy lejos de Europa como en el continente australiano.

Además realmente ya no es exclusiva solo de países desarrollados otros países que no son tan desarrollados están extendiendo esta nueva idea basada en falsos rumores y en programas que son totalmente erróneos con relación a los beneficios que producen las vacunas.

En cuanto a los componentes de las vacunas, todas las vacunas deben tener componentes para poder mejorar la respuesta inmune, para poder mejorar la estabilización del antígeno, para poder preservar la contaminación bacteriana y esto constituye uno de los componentes. Ninguno de los componentes hasta hoy ha sido nocivo para la salud de las personas y fundamentalmente en los niños.

Creo que es importante enfatizar los beneficios que producen las vacunas, que no están exentas de riesgos pero los riesgos son mínimos, porque los ensayos clínicos antes de aplicarlo en los seres humanos son muy estrictos y se formulan mediante las buenas prácticas de vacunación.

Lo que le queremos decir es que las vacunas salvan vidas y que en este momento cuando las personas no quieren vacunarse porque se olvidan que es una prioridad, las vacunas son víctimas de sus propios logros. Sucede que al tener eliminada la enfermedad, ya la población cree que no debemos vacunarnos y ese es el gran riesgo que tienen las vacunas que al tener una vacunación, un país con una vacuna que ya está eliminada no debemos vacunarnos y ahí es donde vamos a caer en los grandes riesgos que tiene la vacunación que es olvidada porque no constituye una prioridad para los sistemas de salud.

Nuestro país que desde el año 1962 implementó el programa nacional de vacunación que es accesible, dirigido a toda la población con altas coberturas y gratuito. Este programa se insertó desde el primer momento en la atención primaria de salud que es el principal ejecutor de las actividades de vacunación y de la vigilancia de los mismos. De manera que en el año 1999 nuestro país implementa un sistema de vigilancia de eventos adversos a la vacunación con el objetivo de garantizar la seguridad y la confiabilidad de nuestro programa de inmunización. Hoy en nuestro país se aplican trece vacunas y ocho son de producción nacional lo que nos representa una gran fortaleza de nuestro sistema para la protección a nuestros niños.

Reinaldo Taladrid: Muchísimas gracias a la doctora Belkys Galindo por estos argumentos desde la perspectiva científica de alguien vinculado al mundo de las vacunas. Pero este tema también tiene un componente legal, en casi todo los países del mundo existen legislaciones, regulaciones al respecto sobre lo imperativo o no, lo obligatorio o no, de la vacunación por razones de epidemia de salud.

Recientemente se han dado casos como el de la ciudad de Nueva York donde las autoridades de la ciudad se vieron obligadas a forzar a determinados grupos que por razones religiosas no querían vacunarse por determinadas enfermedades y en otras partes del mundo ha ocurrido algo parecido, entonces qué hicimos, nos vamos a pedirle la opinión a la directora jurídica del Ministerio de Salud Pública, la Doctora Dagmara Cejas, le preguntamos ¿doctora en Cuba qué está establecido, qué está legislado, qué dice la ley con relación a la vacunación?, adelante Doctora Dagmara Cejas.

Dra. Dagmara Cejas: Buenas noches, Taladrid, es una oportunidad que consideramos de alta importancia poder estar presente en el programa y trasladar a la población las principales informaciones que tienen que ver con el proceso de la vacunación en nuestro país.

Ciertamente, el tema del movimiento antivacuna que reconocemos que ha tenido determinada relevancia en diferentes países del mundo pero nuestro criterio apreciamos que tiene que ver sobre todo porque no ha existido un equilibrio entre el ejercicio de los derechos individuales de las personas y la responsabilidad que tienen los estados y los gobiernos con garantizar la salud pública.

En ese sentido nuestro país ha sido un ejemplo de poder encadenar los diferentes ordenamientos a nivel general y a nivel particular que deben atender estos procesos. En primer lugar, no debemos dejar de citar a la Constitución de la República de Cuba promulgada en el año 2019 y que hace mención, reconoce como un derecho de todos los ciudadanos pues la capacidad de poder decidir sobre, o sea de tener acceso a los derechos humanos, y a un grupo de elementos vinculados al ejercicio individual.

Pero también a la misma vez reconoce que en el artículo 45 reconoce que el límite del derecho de los ciudadanos tiene que ver con el derecho de los demás ciudadanos, y en ese sentido el Estado debe garantizar o sea el ciudadano debe cumplir con lo establecido con las leyes debe cumplir con todo el ordenamiento legislativo del país y hace una especial significación en el reconocimiento de la seguridad colectiva como el principal bien a salvaguardar por el Estado.

En ese sentido también la Constitución hace referencia en el artículo 72 a la responsabilidad, al encargo, que le da el Ministerio de Salud Pública con relación a garantizar la salud, la prestación de lo servicios de salud pública a la población y establece que la ley será la encargada de establecer esos mecanismos.

La Ley 41, que es del año 1983, es la ley de salud pública vigente y ha dado cobertura a legal a toda la actividad asistencial en el país durante todos estos años. Se encuentra en el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional para su actualización.

No obstante, esta Ley le da amparo a estos procesos, hace un reconocimiento expreso en que el Ministerio de Salud Pública es el organismo rector y el encargado de establecer los programas las guías y los diferentes mecanismos para garantizar la Salud Pública de la población y por supuesto el desarrollo económico y social del país.

Complemento de todos estos procesos es el Decreto 139 que ya de manera mucho más específica establece los mecanismos por los cuales el ministerio debe dejar establecido el ordenamiento técnico, de higiene y epidemiologia vinculado a diferentes actividades y en el Decreto Ley 54 que es el de disposición de sanitarias básicas también del año 1982 hace referencia a la obligación expresa de la población vinculado a los procesos de inmunización.

Por tanto en nuestro país esta actividad tiene el amparo legal primero de la salvaguarda de la salud pública con relación que el Estado es el encargado de su ejecución, y además ya deja establecido desde ese momento que es una obligación acceder y poder ser parte de los procesos de inmunización que tiene el país aprobado. De otra manera, también hacer una especial referencia a que esto no es suficiente para dar todo el ordenamiento de esta actividad, estos son los aspectos vinculados a las disposiciones generales.

También existe como parte de todo este proceso de amparo legal, existen las normas técnicas específicas vinculados a esto, cómo se aprueba en las vacunas, cómo se aprueba y se introduce los medicamentos. Las vacunas en la población tienen un riguroso proceso de ordenamiento regulatorio establecido en resoluciones del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, la 435 del 2017 que es el reglamento de los ensayos clínicos, la Resolución 40 del 2014 que establece los comités de ética de la investigación.

Recientemente se ha aprobado el Decreto Ley número 10 del 2020 que autoriza y pone en vigor las autoridades nacionales reguladoras, que en el caso de la actividad que nos ocupa es el centro estatal para el control de los equipos y dispositivos médicos conocidos como CECMED, organismo autorizado a evaluar y autorizar y además a fiscalizar toda la introducción y el uso de los diferentes medicamentos o vacunas o diferentes equipos que se utilizan en el sistema nacional de salud y que por supuesto están a disposición de la atención médica y el de la población.

Por otra parte, es importante también reconocer que además de estas regulaciones existen como parte de la garantía de la calidad, la que tiene el Ministerio de Salud Pública por mandato constitucional de los protocolos de atención médica, las guías de buenas prácticas que son aquellos mecanismos de actuación profesional en el ámbito del sector de la salud, ya sea médicos, enfermeros, diferentes profesionales que intervienen en sus diferentes actividades en estos procesos de ejecución de las actividades vinculadas, específicamente ahora hablamos de la vacunación pero en definitiva cada actividad vinculada a la asistencia, tiene estos protocolos que son por los cuales los profesionales se guían.

Nos parece importante también hacer referencia a que además dentro del sector de la salud por la importancia y la relevancia de estas actividades existe también un ordenamiento vinculadas a actuación profesional, vinculada a la ética que es muy importante en actividades de este tipo y que están reguladas también por resoluciones del Ministerio de Salud Pública.

Es importante que se entienda que no es solamente el ámbito legal de los movimiento antivacuna, verlo solamente desde el ámbito individual del derecho de las personas es muy limitado, teniendo en cuenta que hay una afectación real cuando las personas no acceden a la vacunación porque se convierten en un mecanismo de propagación de enfermedades y por supuesto que generan epidemias o pandemias como la que se está viviendo en estos momentos.

Nos parece que además, es muy importante hacer mención que como parte del cronograma legislativo que hablábamos está la Ley de Salud Pública. Todos estos proceso van a llevar también una actualización y se van a atemperar a las nuevos mecanismos que tiene hoy el país establecido, se van además a poner en sintonía con otras normas legales que se han aprobado recientemente en el país y que en definitiva le van a dar una mayor cobertura legal y van actualizar estos procesos de una manera mucho más específica, armónica y teniendo en cuenta además, por supuesto el desarrollo social que ha alcanzado nuestro país.

Reinaldo Taladrid: Muchísimas gracias a la Doctora Dagmara Cejas por aclararnos qué es lo que está establecido, recuerden que la Ley hay que cumplirla incluso ni siquiera su desconocimiento exime de ser cumplida, por tanto, aquí están más o menos todas las piezas de este rompecabezas queremos haberle dado toda la información necesaria, todos los argumentos de todos los puntos de vista.

Solo me resta como cada domingo recordarles que este es un tema complejo como muchos de los que abordamos aquí, lean, busquen, estudien, analicen, profundicen para que como siempre les pido al final saque usted sus propias conclusiones.