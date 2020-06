Sabor y Tradición: Remolachas sauté y varias recetas con tomates

Sigo trabajando con el libro Delicias de la mesa, de María Antonieta Reyes Gavilán y Moenck, edición de 1952, al que aludí en la columna pasada. Hoy trabajaré con vegetales disponibles en el mercado y facilitaremos a lectoras y lectores otras formas de presentarlos.

Esto me trajo a la mente cómo en muchos países los mayores tratan de mantener en los niños sus tradiciones y plantean que lo que usted dé de comer a los más jóvenes será lo que recordarán por siempre, para bien o mal. Es lo que ellos llaman el paladar histórico. Como es el caso de la población autóctona de La Guajira colombiana donde por suerte pude convivir y conocer parte de sus tradiciones culinarias, de las que quedé prendada.

En ocasiones decimos que el niño no come tal o más cual comida, que rechaza determinado producto. Y me pregunto, ¿se lo dimos a comer a nuestros hijos, se lo enseñamos a comer? También se oye decir que al niño solo le gusta determinado alimento. No creo que sea tan así.

Por todo lo que nos aportan los vegetales debemos poco a poco, y según lo época del año, aprovechar todos sus beneficios, ya que, lo mismo que las frutas naturales o cocinadas, aportan minerales y vitaminas a nuestro organismo.

Hoy les traigo la remolacha sauté, tomates en crema, la salsa blanca o bechamel y una de mantequilla que me mandó una lectora que me dice que salió publicada (la pongo tal como me la hizo llegar). Yo no la he hecho todavía. Como buena guajira solo recuerdo aquella que se hacía con la nata de la leche batiéndola y agregándole agua fría. Que me gustaba más el pan con la nata y sal, que la mantequilla. Pero es una opción.

Remolacha sauté

Ingredientes (4 servicios):

Seis remolachas, 2 huevos duros, ¼ mazo de perejil, 2 cucharadas de mantequilla, ½ cucharadita de nuez moscada, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave las remolachas y póngalas a cocinar, cuando estén, retírelas del fuego, déjelas refrescar. Quíteles la corteza y píquelas en dados medianos. Lave y pique bien fino el perejil. Pique los huevos en ruedas.

Ponga un sartén a la candela con la mantequilla, agregue los dados de remolacha y sazónelos con la nuez moscada, la pimienta, la sal, el azúcar, el limón y revuélvalo hasta que todo esté bien mezclado.

Viértalo en una fuente llana, adórnelas con huevos duro y perejil por encima.

Tomates en crema

Ingredientes (4 servicios):

Dos tomates maduros, 4 cucharadas de harina de pan, 2 cucharadas de mantequilla, 2 tazas de crema bechamel, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave y pique los tomates en ruedas. Se sazonan con pimienta y sal y se envuelven en harina de pan.

Se pone un sartén a la candela con mantequilla y se van dorando los tomates, se sacan y se echan en la salsa bechamel. Si tiene queso puede rallar un poco y ponerlo con encima.

Salsa blanca o bechamel

Ingredientes (4 servicios):

Dos cucharadas de mantequilla, 4 cucharadas de maicena, 2 tazas de caldo o leche, ¼ cucharadita de nuez moscada, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Ponga una cazuela a la candela con la mantequilla hasta que se derrita, añada la maicena y haga una pasta. Adicione el caldo o leche poco a poco, revolviendo constantemente con una cuchara de madera hasta que espese. Sazónela con nuez moscada, pimienta y sal.

Mantequilla

Ingredientes (varios servicios):

Seis cucharadas de leche en polvo, 2 huevos, 2 tazas de café con leche de agua, 1 cucharadita de sal.

Preparación:

Ponga los ingredientes en la batidora y bata. Luego póngalos en un molde a congelar y listo.

Tomates sencillos

Ingredientes (varios servicios):

Ocho tomates, ½ taza de pan rallado, aceite, el necesario, pimienta y sal.

Preparación:

Lave y pique por la mitad los tomates y sáqueles las semillas.

Ponga una cacerola a la candela con aceite y sofría los tomates, sáquelos y páselos por el pan rallado. Póngalos de nuevo en el aceite, sazone con pimienta y sal, déjelos a fuego lento hasta que se cocinen.

Los puede utilizar para acompañar tostadas de pan, croquetas, en fin, a gusto.

Tomates rellenos

Ingredientes (4 servicios):

Ocho tomates medianos, 1 taza de dados de carne, pescado, perro caliente, embutido, 2 huevos duros, 1 cebolla, 1 ají pimiento, 4 ajos, 1 cucharada de mantequilla, 2 tazas de caldo, ½ cucharadita de comino, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave y corte los tomates por arriba a fin de obtener una lasquita que servirá de tapa. Resérvelas. Limpie los tomates por dentro. Troceé los huevos. Limpie y pique la cebolla bien fina. Lave, limpie y pique el ají en tiras finas, Limpie y macere los ajos.

Ponga en una fuente honda la carne a utilizar, ponga los huevos, la cebolla, el ají, el ajo, el comino y prepare una mezcla para rellenar los tomates y luego tápelos y bien los puede colocar en un molde previamente embarrado de mantequilla y cubrirlos con el caldo y dejarlos cocinar hasta que se reduzca el líquido, o poner el molde en el horno y cocinar hasta que reduzca el líquido.

Si dispone de queso puede utilizarlo. Al sacar los tomates para servir, agrégueles el queso por encima.