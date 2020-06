Sabor y Tradición: Tortilla de maíz, calabaza rebozada y zanahoria con huevos

No voy a repetir lo que siempre digo, lo difícil que es llevar a ustedes cosas que podemos hacer para variar y darles otro uso a productos que siempre degustamos de la misma forma. No son inventos chinos, ni su confección está determinada por la escasez actual de ciertos productos, pues son recetas que se hacen desde tiempos inmemoriales.

En este caso los platos están tomados del libro Delicias de la mesa. Manual de cocina y Repostería, en su edición de 1952. Su autora es María Antonieta Reyes Gavilán y Moenck. Me lo obsequió la lectora Lucia Martínez Moreno. Nos conocimos de manera casual en la calle, me lo ofreció, dio la dirección de su centro laboral y yo, despistada que soy, la anoté de manera incorrecta, y cuando fui a recoger el libro prometido solo recordaba que me había dicho que trabajaba en la calle Obispo, en una oficina que quedaba cerca de donde vendían helados. Dicen que preguntando se llega a Roma. Eso hice: Obispo arriba y Obispo abajo hasta que di con la oficina en cuestión. El libro estaba para mí. ¡Qué alegría! Una joya más de la cocina cubana para mi colección.

En una verdadera biblia, se encuentran en sus páginas cientos de recetas y poco a poco las compartiré con ustedes para que también puedan degustarlas. Hoy les traigo tortilla de maíz, calabaza rebozada y zanahoria con huevos. Espero las disfruten.

Tortilla dulce y salada de maíz tierno

Ingredientes (4 servicios):

Una taza de maíz tierno molido, 2 huevos, manteca o aceite el necesario y sal a gusto.

Dulce: Media cucharadita de canela, ½ cucharadita de anís, azúcar a gusto.

Salada: Una cebolla, 1 ají, 2 ajos y pimienta a gusto.

Preparación:

Si desea pase la harina de maíz por un colador. Póngala en una fuente honda junto con los huevos y agregue en dependencia de lo que desee:

Si la va a hacer dulce, le agrega la canela, el anís, sal y el azúcar, lo mezcla bien todo, lo vierte en un sartén previamente embarrado de grasa y lo va levantando cosa que se cocine y no se pegue, luego vírela y déjela otros minutos para que se dore por la otra cara.

Si tiene, y lo desea, puede agregarle queso lasqueado a gusto antes de ponerla en el sartén.

Por lo contrario, si la quiere salada, limpie y pique la cebolla en ruedas. Lave y pique en tiras finas el ají. Limpie y macere los ajos.

Agréguelos a la harina con huevo y añádale la pimienta a gusto, mézclelo todo y puntéelo de sal y proceda a verterlo en el sartén previamente embarrado de grasa. Proceda de igual manera que en la tortilla dulce.

Calabaza rebozada

Ingredientes (4 servicio):

Media calabaza mediana, 1 estrella de anís, 2 ó 3 huevos, ½ taza de harina de pan, 1 cucharada de mantequilla, manteca o aceite el necesario.

Preparación:

Limpie y pique la calabaza en trozos medianos. Ponga la calabaza en un caldero con la estrella de anís, sal, cúbrala de agua y déjela ablandar. Cuando esté bótele el agua y déjela escurrir lo más que pueda.

En un plato hondo, parta los huevos, añada la harina, la mantequilla derretida y prepare la mezcla.

Mientras, ponga la grasa para freír en el caldero y cuando esté caliente, pase los trozos de calabaza por la mezcla y póngalos a freír hasta que se doren.

Zanahorias con huevos

Ingredientes (4 servicio):

Ocho zanahorias, 4 huevos cocidos, 2 cucharadas de vino blanco o seco, 1 taza de caldo, 2 cucharadas de mantequilla o aceite, ¼ cucharadita de nuez moscada, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie y pique las zanahorias en ruedas. Saquéele la cáscara a los huevos. Tome dos yemas, aplástelas con un tenedor y resérvelas; las otras dos yemas y las claras píquelas a gusto.

Ponga una cacerola a la candela con la grasa a emplear y añada las zanahorias. Déjelas dorar, luego agregue el caldo, el vino, la nuez moscada, la sal y la pimienta y las dos yemas que aplastó para espesar la salsa. Cuando esté, viértalo en una fuente y adórnelo con el resto de los huevos que picó.

Puré de zanahoria

Ingredientes (4 servicio):

Un mazo de zanahoria, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de leche en polvo, 1 taza de agua, 2 yemas de huevos, 4 ramitas de perejil, ajo, cebollino o albahaca a gusto ¼ cucharadita de nuez moscada, pimienta y sal a gusto

Preparación:

Lave y pique bien fino el vegetal que va utilizar y resérvelo.

Limpie, lave y pique en ruedas la zanahoria y póngala a cocinar 10 minutos. Bájelas y déjelas refrescar. Póngalas en una fuente honda y haga un puré, agregue la mantequilla, la nuez moscada, pimienta y puntee de sal.

Vierta la masa en una cacerola, agregue la leche y póngala a la candela y con una cuchara de madera revuelva hasta que pierda el líquido y quede un puré espeso. Sírvalo en una fuente y añada el vegetal picado por encima.