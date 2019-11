Sabor y Tradición: Pollo a la sanfaina

Buscando y buscando el origen del Pollo a la chanfaina, me encontré este plato, Pollo a la sanfaina. Aunque, no es un plato tradicional nuestro, y sí muy español, que aparece en el tomo 4 de la Gran enciclopedia de cocina, que por los ingredientes también puede ser una forma más para variar el pollo.

Aunque el pollo es una de las carnes más sanas, al igual que el pescado, en Cuba no eran de gran demanda. El cubano es muy dado a las carnes rojas y, fundamentalmente, a la carne de cerdo.

El pollo se reservaba principalmente para ancianos, niños y enfermos. Esto no quiere decir que se hacían platos de ocasión que eran demandados por las familias, como es el caso del arroz con pollo, plato que se recurría, sobre todo, cuando eran muchos comensales y poco pollo. Siempre sirvió para compartir entre familia y amigos. Yo diría que es un plato muy sociable.

Recuerdo cuando era niña que muchas mamás decían que le gustaban los encuentros, el pescuezo, las alas, etc. Ahora pienso que eso nos lo decían para justificarse un poco, pues donde era muchas bocas si acaso eso era lo que quedaba para ellas y no nos dábamos cuenta. En el festín de los pobres nada sobraba.

Muchas personas hablan del pasado y hasta los ojos en blanco ponen, pero en verdad los pobres tenían que arreglárselas con lo que tenían para alimentar a la familia y compartían y dividían, como los panes y los peces, para que la familia —al menos— comiera algo.

De ahí salieron grandes platos como el mismo arroz con pollo, arroz apastelado, albóndigas de pollo y croquetas de pollo. Encuentro esta receta muy rica, que espero la degusten y es una forma más de integrar vegetales que tenemos a la mano y no se incorporan, como es el caso de la berenjena que tanto abunda y no se emplea mucho, algunos dicen “no me gusta”, pero es porque no se la enseñaron a comer.

Digamos, para terminar, lo que dice El libro de las técnicas de cocina acerca del término sanfaina: “Salda o pisto típico de la cocina catalana hecho con berenjena, cebolla, pimiento verde y rojo.Tomate y calabacín”. Espero disfruten este plato.

Pollo a la sanfaina

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro contra muslos de pollo, 2 berenjenas, 1 taza de recortería de ahumado, 3 ajíes pimientos, 4 cucharadas de aceite, ½ taza de caldo de pollo, 2 cebollas, 8 tomates maduros o ½ taza de puré de tomate,1 hoja de laurel, ½ cucharadita de tomillo, ½ cucharadita de comino, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave y limpie y troceé el pollo. Lave y pique en tiras las berenjenas, lave y pique los ajíes en tiras. Lave, limpie y pique la cebolla en ruedas finas. Lave, limpie y pique los tomates en tiras.

Ponga una olla a la candela con aceite, agregue el pollo, el ahumado, cebolla, los ajíes, los tomates, laurel, tomillo, la berenjena, la pimienta y la sal. Sofría todo bien y agréguele el caldo, puntéelo de sal y déjelo cocinar lentamente hasta que el pollo esté y el caldo se reduzca. De ser necesario le puede agregar un poco de agua.

Sírvalo en una fuente con arroz blanco, plátanos verdes fritos y ensalada de vegetales.