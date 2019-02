“Amaury Pérez Bel Canto”: Conmovedor y sorprendente

Sé poco de música y nada de Bel Canto, pero conozco y gozo con fruición de apasionada casi toda la obra de Amaury Pérez, cuyos discos en solitario o en compañía, me resultan cercanos y entrañables desde mucho antes de ser su amiga.

Sé que la ductilidad es una de las cualidades de su gran talento de artista y que disfruta saltarse todas las rigideces, las fronteras, los límites. Pero hasta la tarde noche del jueves 21 de febrero no incluía en esos saltos, la posibilidad de escuchar algunas de sus canciones emblemáticas a la siempre emocionante altura del Bel Canto. Y menos aún en voces de barítonos, sopranos, mezzosopranos y tenores tan jóvenes.

Todo ocurrió en el ambiente mágico de la Basílica de San Francisco, con su acústica y su público únicos, por idea y gestión de Helson Hernández, joven y entusiasta director artístico del Teatro Lírico Nacional, empeñado en rendir tributo a los 65 años del cantautor de un modo diferente. Y vaya si lo logró.

Nervioso y emocionado como un adolescente, Amaury asistió al concierto en su homenaje como quien no puede creérselo. “Hace 50 años, con 15, compuse mi primera canción, Guitarra, que cantaron Sara González y Elena Burke. Pero todavía me asusta. No estoy habituado a los homenajes. De hecho, este es el primero que recibo en 50 años de vida artística.”

No fue la primera ni será la última vez que lo vea llorar por la música. Sí es, definitivamente, la única en que le vi lágrimas mientras escuchaba sus propias canciones.

Aunque sé poco de música y nada de Bel Canto, yo también me conmoví hasta las lágrimas. Debe ser por esos misterios de la creación y por la maravilla de asistir a un acto en el que se honra a un artista con arte.

Y, ¿por qué no? Por el deslumbrante reconocimiento de algo que no había siquiera imaginado: que las canciones de Amaury parecen haber sido hechas también para el Bel Canto. Qué buena idea juntarlos.

Amaury Pérez: “Me siento muy feliz por estas voces tan maravillosas”