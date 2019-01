Sabor y Tradición: El casabe

Es imperdonable hablar de la comida regional de Baracoa y no referirse a este plato con larga historia desde nuestros aborígenes hasta la actualidad, que sirvió de sustento y dieta básica para diferentes poblaciones y fue empleado para sustituir el pan de trigo que solían comer los españoles. A ellos les repugnaba el casabe: lo encontraban insípido; raspaba. Era como un aserrín, difícil de tragar por áspero.

Pero las tripulaciones que regresaban a España se proveían de casabe para el viaje. Pues podía durar meses siempre que no se mojara.

El casabe se produce a partir de la yuca, planta que proveía a los aborígenes de pan para sustentar la vida, licor para alegrar el espíritu y leña para el fuego.

¿Quién no ha oído decir “A falta de pan, casabe”?

Se dice que la yuca que los aborígenes empleaban para hacer el casabe era una variedad amarga de la que queda muy poco.

En verdad, en la receta que les doy tal y como aparece en el libro no especifica si la yuca es amarga o no.

El casabe era muy empleado los 25 de diciembre para, como se dice en mi pueblo, comer con la montería. Que no es más que la carne que sobró del puerco que se preparó para 24, y que se calienta y se come al otro día. También era muy frecuente comer el casabe con la ropa vieja.

Confieso que yo no he hecho casabe, pero si lo he comido. Es sabroso y una forma de variar la comida. Me recordó mucho a las tortillas mexicanas.

Torta de casabe

Ingredientes:

Dos kilogramos de yuca.

Preparación:

Pelar, lavar y rallar la yuca.

Poner en un paño limpio y exprimir para sacar todo el líquido lo más que se pueda.

Luego, poner un sartén a la candela y cuando esté bien caliente cubra con cuidado todo el fondo con una porción de la masa de yuca. Primero se cocina por una cara y luego por la otra hasta que se tueste. También se puede hacer en una plancha o burén.

Nota:

No explica la receta en cuestión si el sartén se engrasa previamente, pero yo lo haría.

Así se va haciendo hasta que se acabe la masa a la que se le extrajo el líquido.

A la hora de comerlo, salpique la torta humedecer con agua y sal. Coloque la montería en el centro y tápela con otra torta de casabe.

También pueden rellenarse las tortas con ropa vieja, picadillo, aporreado de pescado…