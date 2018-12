Respuesta al acertijo matemático con figuras geométricas y pensamiento creativo

Aunque hubo poca participación, la mayoría de los acertijandos respondieron bien las dos primeras preguntas y una parte de la tercera. Algunos no fundamentaron la asociación entre figuras y números, es obvio que buscaron la correspondencia con la cantidad de lados o de vértices de cada figura. Me hizo feliz que la coincidencia con el próximo LX aniversario del triunfo de la Revolución fuese descubierto por la mayoría.

Vamos por parte.

Dejo la tabla para quienes puedan estar enterándose ahora del acertijo, y para auxiliarme en la respuesta.

Efectivamente los lados o vértices de las figuras se corresponden con el número. Aquí tenemos el tres, el cuatro, el cinco y el seis; que se corresponden con el triángulo, el rectángulo-cuadrado, el pentágono y el hexágono. En esas dos bolitas sobre el pentágono estaba lo más creativo. La mayoría asumió que cada bolita se correspondía con el 1. El efecto visual así lo aconseja. Rolando y Alejandro le pusieron una inteligente interpretación. El círculo se puede considerar como un polígono con una cantidad de lados que tiende a más infinito.

Como no tiene sentido práctico trabajar con el infinito, una manera de salir del hueco es suponer que es uno, digamos pensando que se puede completar el contorno de solo trazo sin cambios significativos de dirección.

Entonces llevado al dominio numérico las tres ecuaciones serían:

4^3 – 3^4 + 5 * 6 = 13

3^4 – 4^3 – 6 – 5 = 6

4^3 + 3^4 – 5^2 * 4 = 45

1. ¿Si te conviene obtener un número par, cuál fila seleccionarías?

R: El único par es el 6 de la segunda fila

2. ¿Si te conviene no obtener ni el mayor ni el menor número, cuál fila seleccionarías?

R: El intercalado es el 13 de la primera fila

3. La suma de los resultados de cada fila da un número que presenta una curiosidad asociada con el propio acertijo; y por otra parte dicho número excede en 4 a un número que coincide con una próxima y gran significación para la mayoría de los cubanos y sus amigos en todo el mundo. ¿Cuál es la curiosidad y cuál la coincidencia?

R: La curiosidad es que el 64 está en cada una de las tres ecuaciones como resaltó Edilberto desde el principio.

La coincidencia ya la comenté 60=64-4. Que es el número del aniversario cerrado del triunfo de la Revolución: 60=LX.

Hasta lo que he leído a las 3:30 pm de hoy miércoles, voy a destacar a dos acertijandos con respuestas dignas de 100 puntos plus, casualmente sus nombres comienzan por A y cubren ambos géneros. Alejandro -ya conocido por todos- y Ana, no estoy seguro que sea debutante. Las respuestas son de esa clase en que el profesor se deleita, sonríe, y al terminar de leerla, suspira profundo con una satisfacción descomunal. Extrañé las respuestas de varios de los habituales destacados: Arnaldo G.; Oro; Rodo; RARJ; Isa M; Carlos Gutiérrez; rferia;… Tal vez el frío le interfirió el ánimo.

Nos vemos el lunes 17, en que deben tener su carné de identidad a la vista.