Sabor y Tradición: Carne con fruta bomba y leche de coco

Ya hablábamos que tanto el coco como sus derivados son muy empleados en la repostería y platos con resultados deliciosos.

La leche de coco tiene gran demanda en la repostería y la forma de obtenerla es por métodos muy sencillos y una vez que se tenga se puede guardar unos días o congelarla hasta que necesites utilizarla de nuevo. Se puede hacer sacando la masa del coco y rallando o comprar el coco ya rallado. Se pone el coco rallado en una fuente y se cubre con agua y después se toma un paño limpio se cuela y se exprime bien, debe de agitarse a la hora de utilizar para que se mezclen bien todos los componentes.

También se puede poner el coco rallado en el vaso de un procesador de alimentos cubriéndolo con agua, batirlo y luego colarlo. Y tenemos la leche de coco lista para preparar los platos deseados.

Hoy les propongo un plato que quizás muchos duden en hacerlo, pero recomiendo intentarlo. Y como ven en estos días he hablado de la comida regional y su importancia en la identidad de cada región gracias a un libro que considero muy valioso por el aporte que hace a la cocina regional, se llama Sabores de Baracoa, su cocina tradicional. Refleja la diversidad de su cocina de la zona.

Ya no me es extraño emplear la fruta bomba con carne, pues desde que comí carne con estropajo chino y carne con pepino, no dudé en hacer este plato. En verdad es una forma de variar, aumentar y crecer un plato. Señalo que también se pueden hacer con pescado fresco y en conserva.

Carne ahumada con fruta bomba y leche de coco

Ingredientes (4 servicios):

Una fruta bomba verde mediana, 2 tazas de carne ahumada, 1 cebolla, ½ taza de puré de tomate, 1 ají pimiento, 3 hojas de culantro, 1 taza de leche de coco, 2 cucharaditas de aceite, 1 pizca de bija o bijol, sal y pimienta a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y pique la fruta bomba en dados medianos. Limpie y pique la cebolla en ruedas. Limpie y pique el ají bien fino. Lave y pique bien fino el culantro.

Ponga a la candela una cacerola con la fruta bomba, sal y cúbrala con agua y déjela cocinar hasta que hierva, bájela y escúrrala.

Aparte ponga una cacerola a la candela con el aceite, el ají, la cebolla, el culantro, la sal y la pimienta. Cuando empiece a sofreír agregue los dados de carne y la fruta bomba y sofríalo todo, luego agregue el puré de tomate, la bija, la leche de coco y déjelo cocinar hasta que se reduzca el caldo y quede seco, sin quemarse.

Acompáñelo con arroz blanco y ensalada fresca.