Mundial 2018: Grupo G, la hora cero de Inglaterra y Bélgica

Desde 2006, Inglaterra no pasa de octavos en una Copa del Mundo. Recuerdo aquel golazo de falta ejecutado por Beckham ante la Ecuador de Valencia, Edison Méndez, los Tenorio, Kaviedes, el ‘tin’ Delgado y otros. Después perderían en penales ante Portugal.

En las eliminatorias de la UEFA acabaron en primer puesto del grupo F, con balance de 8 victorias y 2 empates (ante Eslovenia 0-0 y Escocia 2-2, ambos de visitante), con 18 goles anotados y tres recibidos. Su principal realizador fue Harry Kane, ahora capitán del elenco, con cinco goles. Un dato, quizás menor: no han perdido un partido en etapa clasificatoria desde octubre de 2009. Hay un elemento curioso si analizamos las anotaciones de los ‘Pross’: once de sus dieciocho tantos fueron conseguidos por delanteros y dos hombres que anotaron tres (Sturridge, 2, y Defoe, 1), no están en la nómina definitiva, por lo cual, la punta de la ofensiva se resume en Kane (5), Welbeck (1), Vardy (1) y Rashford (1). Sobre todo, en el del Tottenham. Esto habla, además, del ataque coral del que dispone el conjunto de Los tres leones.

Con la llegada de Gareth Southgate, ex defensor de Crystal Palace, Aston Villa y Middlesbrough, la selección inglesa ha experimentado varios cambios a nivel táctico. Desde 2018 forman con tres en el fondo, uno por delante de la defensa, cuatro en el medio, y otros dos más adelantados. Este esquema es bastante flexible y se convierte en 4-4-2 en defensa y en un 3-5-2 en ataque. La clave aquí es la movilidad del mediocentro, que puede ser Henderson, Eric Dier, Loftus-Cheek o Fabian Delph. Los dos primeros ofrecen limpieza en la salida y garantizan seguridad en el juego hacia delante. Fabian Delph se dedica más a labores defensivas y Loftus Cheek tiene un mayor recorrido y puede aparecer, en ocasiones, como interior con llegada. La remodelación de Southgate no termina ahí. El ex central nacido en Watford ha aprovechado también la reconversión de Kyle Walker. Pep Guardiola lo utilizó en ocasiones como central en línea de tres y Southgate estuvo atento. En la selección siempre ha buscado un futbolista que inicie el juego a ras de suelo desde el arco propio. Lo ha intentado con Stones, nervioso a veces. Lo ha intentado con Maguire, casi siempre colocado hacia la izquierda. El otro tema es que, en muchas oportunidades, el elenco británico comienza el ataque con posesión desde la derecha, espacio por donde se mueven Stones o Walker con un jugador más adelantado que puede ser Alexander-Arnold o Trippier. Por lo anterior, ha tratado de ubicar al hombre que inicie la salida hacia ese sector. Hasta el momento, parece que ahí estará Stones, más recio en la marca que Walker, pero, ojo: si decide situar a Walker, en una incursión ofensiva, el ex lateral derecho del Tottenham puede subir y dejar al equipo defendiendo con dos, si no da tiempo a que el mediocentro baje a la derecha para cubrir esa internada. A veces al equipo inglés le falta eso: administrar el caos.

Contra Nigeria, en el penúltimo amistoso, el primer tiempo fue aplastante a favor de los europeos. En la segunda mitad tantos movimientos previos le pasaron factura. Nigeria comenzó a colocar hombres en espacios en blanco dentro de los tres cuartos de cancha (recordemos que juega con defensa de tres centrales y un mediocampista de recuperación retrasado). El técnico de los africanos se dio cuenta que no había que adelantar líneas, sino atrasar a los más adelantados e introducir a centrocampistas de quite y con buena pierna como Etebo. Nigeria comenzó a dominar con Musa por un costado y ubicándose donde, supuestamente, debería existir un lateral para marcarlo e Iheanacho bajando a recoger esféricas donde, presuntamente, debería haber un carrilero que fuese a enfrentarlo. Lo hizo porque Dier quedaba demasiado expuesto y tenía que retroceder hasta el fondo. Lo hizo porque los carrileros de Inglaterra, sobre todo Young, lo habían gastado todo en la primera mitad. Se da cuenta entonces Southgate que el 3-1-4-2 es engañoso y que, si llegan a octavos, cuando se encuentren con equipos de mayor entidad, deberían reformar ciertas inclinaciones.

Aspectos a tener en cuenta:

Falta de liderazgo en la zona media: Un equipo, para triunfar, necesita un jugador que aclimate al resto, que los haga sentirse cómodos, que los reeduque atendiendo a las diversas situaciones de los partidos. Tantas han sido las rotaciones de Southgate en el centro de la cancha que no se sabe si el líder en el terreno medio será Henderson, casi siempre más retrasado, o Alli, bastante impreciso en los últimos choques o Loftus-Cheek, candidato con menos posiblidades, pero resolutivo en todas las circunstancias. Esa ausencia, hasta ahora, de un cerebro fijo, provoca que el cuadro inglés no tenga ciertas dinámicas de juego que nacen en un hombre con estas características. Hablo, por ejemplo, de la circulación del balón cuando sale del área de la defensa. Hablo también de la organización de los recorridos. El cerebro no solo pasa la pelota, sino también, con el timing, permite gestionar los movimientos de los futbolistas a su alrededor. Eso le sigue faltando a Inglaterra. El mediocentro defensivo no es un central: Para orquestar la salida está muy bien la presencia de un jugador con este rol entre una línea y otra, pero en situación defensiva, cuando el recuperador tiene que posicionarse como central, tiene que cumplir con otras características como, por ejemplo, el juego aéreo, la anticipación en espacios reducidos… Son especificidades que llevan ritmo de juego y días de entrenamiento. El otro problema son las faltas. Cerca del centro del campo, un roce puede ser una simple infracción; en el área, es penal. Flexibilidad táctica: A nueve defensores ha llamado Southgate para la convocatoria. Cinco de ellos aparecerían como laterales volantes. Todo se justifica con el esquema: hacen falta hombres de largo recorrido para sustentar el juego por las bandas. La presencia de centrocampistas que juegan generalmente abiertos es limitada. El DT prefiere que se abran los del fondo y que los medios se replieguen hacia los costados en el regreso. Pese a ello, las alineaciones del técnico permiten diversos movimientos y varios cambios de esquema sobre la marcha. La polivalencia de sus jugadores es una virtud temible.

Roles

El Jefe : Jordan Henderson (Liverpool, 27)

: Jordan Henderson (Liverpool, 27) La Estrella : Harry Kane (Tottenham, 24)

: Harry Kane (Tottenham, 24) El Cerebro : Dele Alli (Tottenham, 22)

: Dele Alli (Tottenham, 22) La Promesa : Marcus Rashford (, 21)

: Marcus Rashford (, 21) El DT: Gareth Southgate (Inglés, 47)

Ficha técnica

Más goles con la selección nacional: Wayne Rooney (53)

Wayne Rooney (53) Más participaciones: Peter Shilton (125)

Peter Shilton (125) Mejor lugar en el ranking de la FIFA: 3 (agosto de 2012)

3 (agosto de 2012) Peor lugar en el ranking de la FIFA: 27 (febrero de 1996)

27 (febrero de 1996) Posición actual en el ranking : 13

: 13 Participaciones en mundiales anteriores: 14

14 Mejor actuación en mundiales: Campeón en 1966



Campeón en 1966 Mejor actuación en Eurocopa: Tercer puesto en 1968 y 1996



Nómina: