Minuto a minuto: Dominicana derrota a Cuba 7×4 y discutirá el título ante Puerto Rico

“La idea es que nosotros iniciemos nuestros torneos, al principio de octubre, reducir los lugares donde se juega el round robin y aproximadamente el 22, 23 de enero, iniciar lo que es la Serie del Caribe, para concluirla más o menos el día 1 o 2 de febrero”, expresó Puello Herrera, quien aclaró que el convenio de la Confederación con el béisbol organizado de los Estados Unidos no permite que se juegue el Clásico Caribeño después del 9 de febrero. “Necesitamos incluir nuevos países en la Serie del Caribe. No podemos hacerlo si no tenemos mayor tiempo.

En cuanto a cuáles ligas adicionales podrían integrar la Serie del Caribe en un futuro, siempre se mencionan Nicaragua, Colombia y Panamá. Pero en esta oportunidad, Puello no sólo tiene a dichos países en la mira, sino que ve más allá de América Latina.

En particular, Puello Herrera piensa en Japón, Corea del Sur y Taiwán. Afirmó que, de manera informal, se han hecho gestiones con directivos del béisbol nipón. “Eso la da una mayor amplitud a lo que es la televisión”, dijo el ejecutivo acerca de la iniciativa de ponderar a países asiáticos. “Conseguir un contrato para Asia, ustedes saben el significado que tiene. Vamos a tener un contrato de la televisión que nos va a permitir solventar muchos de nuestros torneos invernales”.