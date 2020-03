Odio enfermizo

La fauna anticubana de Miami intenta sacarle el jugo a los empeños agresivos de la administración Trump y aprovecha cualquier ocasión para pedir medidas contra Cuba.

La perversa oportunidad la brinda ahora la expansión casi mundial de la COVID-19. Un grupo de furibundos funcionarios floridanos, encabezados por el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, clamaron este jueves reciente porque el Gobierno de EE.UU. suspenda totalmente los vuelos hacia y desde Cuba.

No les basta con la draconiana medida, puesta en vigor el pasado martes, de prohibir todos los vuelos charter desde territorio estadounidense a los aeropuertos internacionales cubanos, excepción hecha con el "José Martí" de La Habana. Antes, habían hecho algo similar con los vuelos comerciales que estaban volando a diferentes provincias cubanas desde el año 2016.

El "terrible" argumento esta vez es que Cuba no es "transparente" informando sobre la presencia de la enfermedad en el país y constituye un peligro para la salud de la Florida y Estados Unidos en general ¿De verdad?

A estas horas, en Cuba se han reportado 4 casos positivos a la enfermedad sin ninguna vida perdida; mientras tanto, en el vecino del Norte ya son más de 1500 los casos reportados y se cuentan en unos 40 los fallecidos.

Las ciudades floridanas de Broward,Miami, Miami Beach, Doral, Pembrooke Pines y Coral Gables han anunciado estado de emergencia.

El trasfondo es el infinito deseo de esa mafia, que tiene secuestrada a Miami y a la poítica de Estados Unidos hacia Cuba, de armar bulla con el tema hasta tensar la cuerda y que se suspendan los vuelos. De seguro, intentarán después convertir una medida temporal, si se tomara, en un cierre definitivo.

Lo irónico de esta historia es que la prensa floridana informaba horas después de la diatriba anticubana de Giménez, que este había tenido que someterse a cuarentena por haber estado en contacto con un enfermo. También debieron retirarse 15 días de la vida pública el alcalde de la ciudad de Miami Fredy Suárez y el senador por Florida Rick Scott.

Los susodichos estuvieron recientemente en un encuentro con la delegación brasileña encabezada por el presidente Jair Bolsonaro, que estaba de visita en Florida invitada por Donald Trump y cumplimentó otras actividades en ese estado.

Welcome to President Jair Bolsonaro and to all the dignitaries present as Miami-Dade plays host to the Brazil-US Business Relations Seminar in Florida. Brazil is #OurCounty’s largest trading and tourism partner with and our cultural bonds continuing to grow. pic.twitter.com/iAxrv624hX

— Mayor Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) March 9, 2020