Teaser S02E04: Las ventas de Apple, Days Gone y la última actualización de Telegram

Regresamos con Teaser, el podcast de noticias de Canal USB sobre tecnología, videojuegos y cultura pop. Con un formato diferente, en breves minutos te contamos lo más destacado de la semana.

En este quinto episodio te contamos sobre los resultados de Apple en el último trimestre del año. La compañía de la manzana envió casi 80 millones de unidades, superando a todos los demás fabricantes de teléfonos inteligentes, incluido Samsung, por primera vez desde 2016.

El mercado de teléfonos inteligentes disminuyó un 5,4% en 2020 en medio de la pandemia, mientras que los envíos de Apple crecieron un 3,3%. Huawei, por su parte, cayó un 24,1% en 2020, aunque seguía siendo el tercer mayor fabricante de teléfonos inteligentes por volumen.

Days Gone llegará a PC según afirmó el jefe de PlayStation, Jim Ryan. No es el primer título exclusivo de Sony que llegará a PC. Anteriormente, lo hizo Horizon Zero Dawn, aunque presentó bastantes problemas en su lanzamiento.

Steam recomienda un disco SSD y 16GB de RAM, aunque en los requisitos mínimos bastará con prestaciones inferiores. Conozca al interior de podcast todos los detalles.

Days Gone tiene fijado su estreno para el 26 de abril de este año.

El 5 de marzo saldrá el último episodio de WandaVision, una de las series de Disney + del momento. Pero el mes que acaba de arrancar tiene nuevos estrenos de esa plataforma de streaming y otros canales de televisión que valdrán la pena.

Le dejamos los estrenos más destacados de Disney +, Netflix y HBO.

No conforme con lo que ya posee, Telegram lanzó otra actualización esta semana enfocada en la Autoeliminación de mensajes, widgets, enlaces de invitación que expiran, y más.

Te contamos todos los detalles de la última actualización de la aplicación de Pavel Durov.

Tal y como te comentamos anteriormente, el juego desarrollado por el estudio ConWiro, La Pira, salió hoy en su versión oficial.

Variedad de autos para competir, personalización en el garaje. Tienda de poderes, diferentes biomas, nuevos obstáculos y mecánicas de diseño, retos y sorpresas por descubrir.

Ya está disponible en Apklis

