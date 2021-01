Koeman: Messi tendrá la última palabra para jugar o no la final de la Supercopa este domingo

El Barca vive pendiente del estado de Leo Messi para el encuentro de este domingo en Sevilla correspondiente a la final de la Supercopa y Ronald Koeman confesó que esperará hasta horas antes para ver si puede contar con sus servicios. “Messi tendrá la última palabra, a ver cómo reacciona su cuerpo. Esperaremos hasta por la mañana (por este domingo). Tenemos la esperanza de que pueda jugar. Con Messi somos más fuertes y tenemos más opciones de ganar, por su creatividad. Es el número uno del mundo”, explicó el técnico holandés. “Conoce su cuerpo, si jugara nuestras posibilidades serían más grandes. Esperemos que juegue él y que también lo haga Dest (tenía molestias)”, afirmó Sergio Busquets.

Koeman dijo que tanto él como su plantilla están convencidos de poder levantar el primer título de la campaña. “El equipo está bien, está contento por jugar la final. También tiene un cansancio importante pero con tres-cuatro días de recuperación es suficiente. Nos espera un partido complicado, contra un rival muy competitivo. Si nos presionan arriba tenemos que intentar jugar y dominar el partido y hacer nuestro juego. Tenemos que estar al nivel que estamos últimamente”, se extendió el entrenador.

Ni siquiera el hecho de que el club y los candidatos hayan decidido no traer ahora a Eric Garcia le hacen torcer el morro. “He escuchado que estoy descontento o preocupado por esto. Tengo que decir que estoy contento. Sé perfectamente las limitaciones económicas del club. Si no es posible, no es posible. Seguimos adelante con lo que tenemos”, zanjó el holandés.