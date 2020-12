Messi sobre su futuro: “No tengo nada claro, esperaré a que termine la temporada”

Han pasado cuatro meses desde que Leo Messi provocó un auténtico seísmo en el Camp Nou con aquel burofax enviado a finales de agosto solicitando su carta de libertad para marcharse del FC Barcelona. En septiembre Messi habló, visiblemente molesto, y aclarando que se quedaba porque era “incapaz de denunciar al club de su vida”.

Desde entonces, el argentino se ha limitado a jugar. En silencio. Hasta que llegó la "charla" de más de una hora con Jordi Évole, periodista y colaborador de La Vanguardia. La conclusión es que decidirá si se marcha del club en verano y que Barcelona será la ciudad donde vivirá cuando cuelgue las botas. ¿Entrenador? “No me veo, quizás más director deportivo”. Antes, si la vida se lo permite le gustaría probarse en Estados Unidos.

La conversación empieza bajo un clima de lo más distendido, profundizando en su vida más personal y en lo que significa el Barça para él. “Lo es todo para mí. Este club es mi vida. He pasado más tiempo aquí en Barcelona que en Argentina. Aquí crecí y me formé como jugador y como persona… aquí nacieron mis hijos”, confiesa Messi cuando Évole le pregunta por la camiseta del Barça que el argentino le firmó para su hijo Diego. Tampoco se esconde para afirmar que “el club está mal y va a ser difícil que vuelva a estar donde estaba”.

Entre confesiones tras un año complicado, Messi desvela que “por temas deportivos no he llorado, aunque sí he sufrido muchísimo”. En uno de esos capítulos de sufrimiento, el argentino incluye aquel primer vuelo que tomó para viajar desde su Rosario natal hasta Barcelona con 13 años. “Fue difícil para alguien como yo, me cuesta mucho compartir las cosas.

El primer año fue duro. Mi familia se fue marchando a Argentina para retomar su vida. Pero cuando mi padre me dijo ¿Qué quieres hacer? nos quedamos? Le dije que sí sin dudarlo”, cuenta un Messi que termina reconociendo que, a pesar de ser “un privilegiado”, a veces le gustaría ser anónimo, confiesa, admitiendo haberse acercado algún día al Mercadona a comprar,aunque deja que sea su mujer, Antonela Roccuzo la que se ocupe de los grupos de WhatsApp escolares.

Sus rutinas, sus costumbres con su familia y su conexión con la ciudad de Barcelona conducen a Messi hacia un bloque más deportivo de la entrevista en el que no escatima en críticas hacia el calendario deportivo. “Creo que se mira más por el interés económico que por el deporte o por el juego en sí”, confiesa.

Tampoco esconde su tristeza ante los estadios vacíos: “Es horrible jugar así” y le dedica unas palabras a la figura de Maradona: Fue muy grande lo que hizo por Argentina. Es normal que hubiera esa locura para despedirlo porque significaba mucho, aunque cada uno es libre de actuar como quiera”.

Tampoco faltaron los nombres de los técnicos más importantes de su carrera. “Yo tuve la ‘mala suerte’ de tener muy seguidos a Guardiola y Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguido y tan rápido hizo que creciera mucho”, desvela el 10, que confesó “hablar a veces con Guardiola, aunque no de mi futuro”. Y de entrenadores del pasado al del presente, Ronald Koeman. “Ha sido un gran acierto. Dio seriedad y una idea de lo que pretende para el club. Está haciendo las cosas muy bien”.

No me arrepiento del burofax

Del fútbol al burofax. Messi explicó sus razones y ahondó en su desengaño con Bartomeu.

“No me arrepiento. Se lo venía diciendo al presidente de entonces (Bartomeu) desde hacía seis meses. Que me quería ir en serio, que me ayudara, pero… Fue una decisión dificilísima, horrible, porque era el club de mi vida y sabía que como aquí no estaría en ningún sitio, además mi familia no quería, pero yo sentía que era lo mejor para mí y para el club, que se había cumplido un ciclo. Yo lo di todo por el club, pero quería luchar por la Liga, la Champions… Sentía que era el momento y quería hacerlo bien”.

En todo este proceso Messi se topó con la firme figura de Bartomeu, de quien no guarda un buen recuerdo. “Empezó a filtrar cosas para que yo pareciera el malo de la película. Yo sabía que si iba a juicio me daban la razón, lo consulté com muchos abogados, pero no me quería ir así. Bartomeu me engañó en muchas cosas pero son privadas y no hay que sacar a relucir lo que se dijo y no se prometió”. ¿Tantas mentiras? “Muchas, y en varios años”, sentenció.

Sin embargo, fue perder y dejar de optar a ganar títulos y no Bartomeu lo que le amargó la existencia. Tampoco le afectó en su decisión la salida de sus amigos como Luis Suárez. "Ya lo tenía meditado cuando pasó lo de Luis. Pero me pareció una locura lo que se hizo con él, y encima se va gratis a un equipo que lucha por la Liga y la Champions como nosotros", reivindicó.

Sobre su estado anímico actual, Messi reconoció sentirse bien “Me encuentro con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado. Sé que el club está pasando por un momento complicado, pero estoy con ganas”, sentenció.

Messi, que dijo llevarse bien con Griezmann, sí confesó que al principio le costó adaptarse al vestuario. “Me costó al principio, no estaba en el lugar donde quería estar, me costó adaptarme al vestuario, hay muchas gente de fuera, pocos de casa, somos de diferentes culturas y eso hace más difícil unir al vestuario, que sea fuerte, pero poco a poco lo vamos haciendo”, remarcó.

Una mirada al futuro

Para decidir su futuro, que resolverá en junio y no antes, al argentino le encantaría ganar algún título y pulsar la opinión de la afición:

“Si el Camp Nou estuviera abierto escucharía al hincha, lo que piensa o siente. Yo sé que hay mucha gente del club, del Barcelona, que todavía me quiere, que quiere que siga. También sé que hay otra gente que después de que lo pasó no está así. Pero voy hacer lo que me diga el corazón y la cabeza”, remarcó.

“Siempre quise jugar en EE.UU, me atrae la vida y esa liga, pero no ahora, tampoco sé si pasará. No sé si me voy a ir pero si me voy espero hacerlo de la mejor manera, quiero vivir aquí y trabajar en el club. Si me voy no pasa nada, el Barcelona es más grande que cualquier otro jugador, incluyéndome a mí. Ojalá el presidente que venga pueda recuperar la grandeza de este club”, sentenció.

Messi sí descartó con un “imposible” jugar en el Real Madrid o en el Atlético. De su conversación, Jordi Évole reconoció salir satisfecho “como culé” porque “se nota el amor de Messi por el Barça”.

(Tomado de La Vanguardia)