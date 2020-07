Gobierno cubano informa sobre nuevas medidas económicas (+ Video)

Recordó que, en medio de la pandemia, se realizó un gran esfuerzo para garantizar los productos de la venta controlada en julio y agosto. Como mínimo, aseguramos dos libras más de arroz en estos meses, una cantidad adicional de granos de frijoles y también de pollo, detalló.

El presidente cubano reconoció el desabastecimiento existente en las tiendas del país. Sin embargo, identificó entre sus causas el bloqueo económico y la persecución financiera.

Cada vez que queremos exportar o gestionar un crédito, tratan de impedirlo. Además, dificultan la llegada del combustible al país. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Son esas personas que tanto nos critican patriotas? ¿Están tan interesados en el pueblo o quieren un cambio de sistema donde se favorezca una minoría?, indagó.

Díaz-Canel reconoció que con algunas de estas medidas se corren riesgos. Por tanto, dijo, tendremos que enfrentar los coleros, los revendedores, los casos de corrupción y el mercado ilícito de divisas de manera más decisiva. Para todo eso tenemos la fuerza de la Revolución y la participación del pueblo.

El mandatario declaró que el pueblo cubano sabe distinguir lo legítimo de lo falso, porque participa activamente en todas las decisiones. “Todos los días estamos enfrascados en la búsqueda de soluciones para los problemas, pensando y sintiendo como pueblo”, dijo.

En ocasiones, para beneficiar a todos hay que aplicar medidas que, entre comillas, parecen favorecer a pocos. Sin embargo, a la larga ayudarán a todos, agregó.

Díaz-Canel recordó que, en los últimos meses, Cuba enfrentó varios intentos para impedir la llegada de combustible, alimentos y materias primas. Esas sanciones han mermado el ingreso de divisas.

A pesar de ello, se elevaron todo lo posible los salarios en el sector presupuestado, se evitaron los apagones, se mantuvo la vitalidad de la actividad productiva y las inversiones fundamentales y se aprobaron medidas para proteger y atender a toda la población cubana.

“Con sensible carencia de recursos logramos controlar la pandemia. Aunque lamentamos la pérdida de 87 vidas, nos consuela y anima que no falleció ningún niño o profesional de la salud y que no colapsó nuestro sistema de salud”, reconoció el presidente.