Diplomático ruso censura comentarios de Bolton sobre asesinato de Soleimani

“¿Matar a un funcionario extranjero en el territorio de un tercer país se corresponde con la Constitución de Estados Unidos?”, tuiteó este miércoles Mijaíl Uliánov, el representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales radicadas en Viena (capital de Austria).

El diplomático ruso ha reaccionado así a las declaraciones del exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton, quien consideró como la aplicación de la Constitución de EE.UU. el asesinato del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, en Irak.

A través de un mensaje emitido el martes en su cuenta en Twitter, Bolton mostró su enfado por las declaraciones de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Asesinatos Selectivos y Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, quien calificó el lunes de “ilegal” el asesinato selectivo del general iraní por EE.UU. y criticó el silencio de la comunidad internacional al respecto.

New criticism from the UN characterizing the strike on Soleimani as 'unlawful' is baseless. This is why exactly why we withdrew from @UNHumanRights. We don't answer to a higher power in the UN nor do we need advice on how to implement the US Constitution https://t.co/yHHQmLA3qO

