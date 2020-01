Trump ordena asesinato de general iraní en Iraq y se disparan las tensiones en Oriente Medio

Los medios estadounidenses destacan en estos momentos la participación directa del presidente Trump en la orden para ultimar a un general iraní en las cercanías del aeropuerto de la capital iraquí.

En medio del proceso de juicio político en su contra y en la recta final para las elecciones presidenciales del 2020, el mandatario norteamericano parece interesado en desviar la atención de los crecientes escándalos en su contra.

La historia política norteamericana indica que nada mejor que una guerra para subir en las encuestas previo a unas elecciones, más si se enfrentan crisis internas como es el caso de Trump.

Así lo reconocía el propio magnate newyorquino refieriéndose al presidente Barack Obama en 2011.

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2011