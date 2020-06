Estados Unidos: Tribunal Supremo falla contra el intento de Trump de poner fin al programa que protege a inmigrantes

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves desde su cuenta oficial de Twitter que no descarta una posible “desconexión completa” de China.

Según reporta TeleSur, el presidente estadounidense se refería al pronunciamiento del representante de comercio de Estados Unidos (EE.UU), Robert Lighthizer, realizado este miércoles 17 ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020