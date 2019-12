Ministra de Comercio Interior informa sobre los abastecimientos y la venta en divisas convertibles

Al comentar sobre la circulación mercantil minorista en el país durante el año 2019, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, informó que el plan se alcanza al 91,5 % , equivalente a un déficit de más de dos mil 138 millones de pesos.

Entre las actividades con discretos resultados están la venta de mercancías a partir de la ausencia de productos, la gastronomía y la actividad de servicios, sobre todo la relacionada con el programa de ahorro energético.

“Es bien compleja la situación en varios municipios que por esta situación no cuentan con los financiamientos necesarios para enfrentar las cadenas de impagos. No obstante, nuestro organismo ha tomado medidas de control que no solo miden las ventas, sino la calidad de la circulación”.

Sobre las ventas en Moneda Libremente Convertibles (MLC), medida aprobada en octubre último, al cierre de este martes ya existen 13 provincias con tiendas de este tipo, solo quedan Las Tunas y el Municipio Especial Isla de la Juventud, que deben incorporarse antes de que concluya el año.

Los equipos más vendidos son los split, los freezer, los neumáticos, las partes y piezas de lada y motos.

Otro tema analizado tiene que ver con los depósitos —fuente directa de ingreso en los territorios—, los cuales hasta el mes de noviembre presentan cuatro días de mora.

Sobre los inventarios, la titular dijo que al inicio del año se contaba con poco más de dos meses de garantía, sin embargo, en abril durante los momentos más críticos de desabastecimiento, este indicador no se logró determinar por la mala calidad de los procesos.

“Al cierre de octubre presentamos poco más de dos meses de inventarios, lo que para nuestro ministerio es un término razonable aunque hay territorios y organismos que superan esta media. No entendemos estos números si se realiza una buena gestión de venta”, aseguró.

En otro momento de su intervención la ministra dijo que entre los productos con mayor déficit se encuentra el cemento. Occidente proyecta terminar con un 95% del plan, mientras que las provincias orientales no deben superar el 75%. “Es una realidad que tiene que ver con el tema de la transportación, aunque a nivel de país vamos a terminar mejor de lo que esperábamos”.

En el caso del aseo también ha tenido un incumplimiento por falta de materias primas. Lo mismo ocurre con el acero y sus derivados, griferías y los tanques de agua. “En el caso de los productos de aseo debe incrementarse la venta a finales del año, pero todavía no hay una recuperación real de la producción”.

Al comentar sobre la producción de cervezas nacionales, las marcas Cacique y Mayabe cumplen su plan, no obstante no alcanzan lo previsto las “cervezas estatales”, cuyo destino son las fiestas en los barrios.

“Se han afectado también las bebidas alcohólicas, los refrescos, el puré de tomate, la harina de trigo y la carne de cerdo. Durante el año recibimos mil toneladas menos de la carne porcina mensualmente”, acotó Betsy Díaz.

Se informó que la canasta familiar normada tuvo un comportamiento más estable a pesar de las carencias con los combustibles. “En el café las afectaciones tuvieron relacionadas con los envases, lo que ha provocado que haya un corrimiento en los ciclos de distribución. Las pastas alimenticias también tienen atrasos”, agregó Betsy.

Por su parte el fósforo ha mantenido dificultades en todo el año y de las ocho distribuciones previstas solo se harán seis; la venta liberada ha sido casi nula.

“El huevo se ha mantenido de manera estable y se aprobó mantener la venta liberada con los niveles pautados. Asimismo se inició en La Habana la venta del aceite en formato de 500 ml y se entregó la distribución correspondiente a los meses noviembre y diciembre”, dijo la ministra.

Uno de los programas más afectados este año es la venta de materiales de la construcción, aunque se garantizó el plan de células básicas y los recursos destinados a la recuperación por las afectaciones climatológicas.