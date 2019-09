“El diario de René”: Comienza la selección del jurado

16 de noviembre de 2000

Mi amor:

Te hago esta carta con una rara sensación. Nunca antes te había escrito con la vaga esperanza de que no recibas mi carta. Al menos por el momento. Supongo que siempre hay una primera vez para algo. Sobre todo cuando la vida te ha puesto en situaciones tan atípicas. De todos modos confío en que, si no la lees ahora, no tardará mucho el que te la pueda entregar personalmente, junto a tantos besos, tantas caricias y tantos mimos que no te he podido dar durante estos más de dos años, y cuya urgencia se ha ido acumulando. No hace falta que te explique que si no quiero que esta carta te llegue, es porque no veo el momento en que salgas de ese lugar y te reúnas, de una vez y para siempre, con nuestros tesoritos en Cuba.

Hoy se cumplen tres meses desde aquel día en que no pude localizarte por teléfono y tras mucha ansiedad y preocupaciones supe, ¡para mi alivio!, que te habían detenido. Paradojas de la vida, quién me iba a decir que en algún momento llegaría a desear que estuvieras detenida. Eso es otra prueba de que todo es relativo y de que aun cuando nos encontremos en una situación mala, siempre podemos estar en otra peor.

Estos tres meses se me han ido volando, no sé cómo habrá transcurrido este período para ti, pues, si mal no recuerdo, aunque a mí se me ha ido rápido el tiempo desde mi arresto, los primeros meses en el hueco no fueron tan ligeros ni mucho menos. Sabiendo que no has tenido la vida que ahora tengo yo dentro de la población general, no me atrevería a imaginar cuán rápido se te puede haber ido el tiempo. Lo que sí deseo con todo mi corazón es que los días que te faltan para partir se conviertan en un soplo.

Me he mantenido bastante bien informado de todo lo relativo a tu salida y la documentación de la niña. No es porque sea mi hermano, pero debo decir que Roberto ha hecho un trabajo titánico aquí, para poder propiciar que tu salida junto a Ivette sea lo más pronto posible. Creo que lo mejor que puede pasar es que ustedes estén a mil millas de aquí cuando comience este show; y aunque sé que tú hubieras dado lo que fuera por estar aquí conmigo en estos momentos, pienso, en contra de mis más fuertes sentimientos, que esta es la mejor solución. En verdad, he tenido que hacer de tripas corazón para poder aceptarlo, y extrañaré infinitamente el simple acto de poder mirar hacia atrás, en la sala de la Corte, para verte a ti tan noble y enhiesta al mismo tiempo, con la dignidad y el amor saliendo a borbotones de tu mirada desafiante. Una cosa que nos ha ayudado en esta situación es la capacidad de renunciar de un tajo a tantas cosas; y el no tenerte presente en el juicio no es más que otro acto de renunciación. Como te prometí, te mantendré bien informada de lo que pase cada uno de los días en la Corte.

Todo parece indicar que los deseos de vernos antes de que te vayas no podrán hacerse realidad, pues tu salida se precipita y no he oído nada respecto a la posibilidad de que me visites. Si ese fuera el caso, será otro sueño al que debo renunciar. No necesito decirte cuánto desearía verte antes de que te vayas. Pero después de haber pasado ambos tantas pruebas durante estos dos años, sin dejarnos aplastar, seremos capaces también de sobreponernos a esto. De todos modos siempre hay una compensación por cada sueño no realizado, y en este caso vendrá cuando pueda hablar directamente contigo por teléfono y oír tu voz fresca llenándome de alegría y aliento. Dicho sea de paso, ya puse el teléfono de Nilda en la lista y solo falta que me lo aprueben, lo cual podría suceder en una semana.

Hace unos días hablé con Roberto sobre la posibilidad de una conversación telefónica con Irmita. Él habló con Sarita antes del fin de semana pasado, y esta le dijo que Irmita no pensaba pasar por El Vedado, pues el fin de semana anterior no había podido visitar a tus viejucos, y ella quería dedicarles algún tiempo en esta semana. Eso me alegró porque sé que a tus viejos les hace feliz la presencia de Irmita y es muy bonito que, a pesar de tener ya ciertos compromisos propios de su edad, ella piense en sus abuelos y les dedique algún tiempo. Entonces Roberto y Sarita quedaron en que Irmita vaya por su casa este próximo sábado, alrededor de las seis de la tarde, a fin de que yo pueda hablar con ella. De manera que si la conversación se da, te haré otra carta enseguida, de nuevo con la vaga esperanza de que no la recibas.

En cuanto a mí, todo sigue bien. A solo horas de que comience el juicio, me siento listo y creo que hemos hecho bastante para ayudar a los abogados. Ellos, por su parte, están muy deseosos de echar la batalla y muy optimistas. Quisiera poder brindarte detalles, pero sé que comprenderás que no es bueno dar indicios, a quienes leen esta carta, de los elementos que alimentan nuestro optimismo. Solo te diría que los abogados se han puesto en nuestros zapatos y tienen confianza en nosotros. De todos modos sabes que tengo razones para no temer a la verdad, las mismas razones que han alimentado tu espíritu en estos últimos dos años y sobre todo en los tres meses difíciles que te han tocado vivir desde tu arresto. Tal vez sería más correcto decir que son las razones que han alimentado nuestro espíritu durante toda nuestra vida.

Aunque te parezca un poco reiterativo, quiero repetirte lo que te he dicho otras veces, en cuanto a tu ida para Cuba y tu estado de ánimo allá. Quiero que recuerdes que estoy bien, que nadie tiene el poder de hacerme infeliz aquí, de la misma manera que nadie lo tuvo para hacerte infeliz en tu celda tras tu arresto. Nunca pienses que estoy ansioso, o sufriendo, o pasando malos ratos. Eso no está en manos de nadie, solo en las mías. A mí me sobran los recursos para pasarla bien, tal y como me sobraron cuando nos pusieron en solitaria y luego en condiciones de castigo. Confía en mi formación, en la educación que me dieron mis padres y en la dignidad con la que crecí. Aunque creo que nunca te lo pregunté, supongo que estas son algunas de las razones que te hicieron un día fijarte en mí, y no pienso que sea pura casualidad que las compartas conmigo.

Sé feliz a toda costa. No te permitas un pensamiento pesimista, o un recuerdo desagradable, o la huella de una bajeza que te hizo vivir un mal momento. Recuerda que todas esas cosas las venciste dentro y fuera de la cárcel a fuerza de carácter, de moral y de principios. Apóyate en esa moral y en esos principios para ser feliz y mantener la fe en alto.

No te niegues un momento de alegría, una sonrisa, un juego con las niñas, una reunión familiar, una salida para divertirte, unas vacaciones para disfrutarlas, un campismo, una película en un cine, una actividad en tu trabajo y cada uno de esos momentos que hacen nuestra vida agradable. Si algún día la sombra de mi situación se interpusiera para privarte de alguno de esos momentos, ¡espántala! No será mi figura la que estará proyectando esa sombra, como te dije en mi carta anterior. Cuando pienses en mí, recuerda cuando nos veíamos en la visita a través de un cristal y yo subía mis pies en el mostrador, como quien toma sol. Cuando pienses en mí, imagíname jugando handball, leyendo algo que me gusta, riéndome con mis amigos de algún chiste o alguna jugarreta, corriendo para mantenerme en forma, celebrando un cumpleaños, escribiéndote una carta o haciendo cualquier otra de esas actividades que llenan mi día aquí cuando no estoy haciendo lo que más me gusta: pensar en ti y construir en mi mente nuestro futuro, juntos.

Confía siempre en ese futuro, tal y como confiaste cuando nos hicimos novios, a la semana de conocernos, y cuando, ya unos días después, intuimos que terminaríamos casados. Quiero reconstruir ese futuro contigo y para eso tienes que seguir siendo la misma mujer hermosa, buena, alegre, presta a la sonrisa, con la que nunca he podido cruzarme, ya sea en la cocina, en el cuarto o a la salida de su trabajo, sin sentir esa tentación de mimarla, de darle una nalgada, una caricia o un beso.

Te quiero mucho.