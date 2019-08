Cuba en Lima: Décimoquinta jornada oficial de los Panamericanos

Atletismo 14:00 L. Martillo F Final Yaritza de la C. Martínez

Atletismo 14:00 L. Martillo F Final Amanda Armendáriz

Atletismo 14:20 S. Pértiga M Final Lázaro E. Borges

Atletismo 14:20 S. Pértiga M Final Andy Hernández

Atletismo 14:30 S. Triple M Final Jordan A. Díaz

Atletismo 14:30 S. Triple M Final Andy Díaz

Atletismo 14:40 110 m c/v M Final Roger V. Iribarne

Atletismo 16:40 Relevo 4×400 m F Final Z. Hechavarría- R. M. Almanza- M. Alfonso- R. Gómez

Atletismo 16:54 Relevo 4×400 m M Final L. R. Castillo- L. Zamora- R. Rojas-Y. A. Lescay

Ciclismo Ruta 09:00 Ruta individual F Final Arlenis Sierra

Ciclismo Ruta 09:00 Ruta individual F Final Iraida García

Ciclismo Ruta 09:00 Ruta individual F Final Yumari González

Ciclismo Ruta 13:00 Ruta individual M Final Pedro E. Portuondo

Ciclismo Ruta 13:00 Ruta individual M Final Yan C. Arias

Ciclismo Ruta 13:00 Ruta individual M Final Frank Sosa

Ciclismo Ruta 13:00 Ruta Individual M Final Hidalgo Vera

Esgrima 09:00 Espada equipo F 1/4 Final Y. Rodríguez- S. Mendoza-D. M. González vs. CAN

Esgrima 10:10 Sable equipo M 1/4 Final H. J. Rodríguez- H. de la C. Rodríguez- N. Montalvo vs. CAN

Esgrima 11:30 Espada equipo F Semifinal Y. Rodríguez- S. Mendoza-D. M. González

Esgrima 11:30 Sable equipo M Semifinal H. J. Rodríguez- H. de la C. Rodríguez-N. Montalvo

Esgrima 12:30 Espada equipo F Disc. 5º-8º Y. Rodríguez- S. Mendoza-D. M. González

Esgrima 12:30 Sable equipo M Disc. 5º-8º H. J. Rodríguez- H. de la C. Rodríguez-N. Montalvo

Esgrima 13:50 Espada equipo F Disc. 5º-6º y 7º-8º Y. Rodríguez-S. Mendoza-D. M. González

Esgrima 13:50 Sable equipo M Disc. 5º-6º y 7º-8º H. J. Rodríguez- H. de la C. Rodríguez-N. Montalvo

Esgrima 15:00 Espada equipo F Disc. Bronce Y. Rodríguez- S. Mendoza-D. M. González

Esgrima 16:00 Sable equipo M Disc. Bronce H. J. Rodríguez- H. de la C. Rodríguez-N. Montalvo

Esgrima 17:00 Espada equipo F Final Y. Rodríguez- S. Mendoza-D. M. González

Esgrima 18:00 Sable equipo M Final H. J. Rodríguez- H. de la C. Rodríguez-N. Montalvo

Hockey 11:45 Vs. TTO M Disc. 5º-6º Equipo

Judo 15:00 -81 kg M 1/4 Final Jorge V. Martínez Vs. Adrián Gandía (PUR)

Judo 15:00 -90 kg M 1/4 Final Iván F. Silva

Judo 15:00 -63 kg F 1/4 Final Maylin Del Toro

Judo 15:00 -70 kg F 1/4 Final Ónix Cortés vs. Emily Burt (CAN)

Judo 16:30 -81 kg M Semifinal Jorge V. Martínez

Judo 16:30 -90 kg M Semifinal Iván F. Silva

Judo 16:30 -63 kg F Semifinal Maylin Del Toro

Judo 16:30 -70 kg F Semifinal Ónix Cortés

Judo 18:00 -81 kg M Final Jorge V. Martínez

Judo 18:00 -90 kg M Final Iván F. Silva

Judo 18:00 -63 kg F Final Maylin Del Toro

Judo 18:00 -70 kg F Final Ónix Cortés

Karate 10:40 -55 kg F Round Robin Baurelys de la C. Torres

Karate 15:20 -55 kg F Final Baurelys de la C. Torres

Lucha 10:00 Libre 86 kg M 1/8 Final Yurieski Torreblanca vs. Diego Ramírez (PAR)

Lucha 10:00 Libre 74 kg M 1/4 Final Geandry Garzón vs. Julio R. Rodríguez (DOM)

Lucha 10:00 Libre 86 kg M 1/4 Final Yurieski Torreblanca

Lucha 10:00 Libre 97 kg M 1/4 Final Reineris Salas vs. Ronald Valverde (PER)

Lucha 10:00 Libre 125 kg M 1/4 Final Oscar Pino vs. Luis F. Vivenes (VEN)

Lucha 16:30 Libre 74 kg M Final Geandry Garzón

Lucha 16:30 Libre 86 kg M Final Yurieski Torreblanca

Lucha 16:30 Libre 97 kg M Final Reineris Salas

Lucha 16:30 Libre 125 kg M Final Oscar Pino

Natación 11:00 200 m Combinados Ind. M Eliminatoria Luis E. Vega

Natación 11:00 1500 m Libre M Series lentas Rodolfo J. Falcón

Natación 20:30 200 m Combinados Ind. M Final Luis E. Vega

Patinaje Vel. 10:00 500 m + distancia F Clasificación Haila de la C. Brunet

Patinaje Vel. 11:00 500 m + distancia F Semifinal Haila de la C. Brunet

Patinaje Vel. 12:10 500 m + distancia F Final Haila de la C. Brunet

Patinaje Vel. 13:30 10000 m eliminación F Final Amanda García

Patinaje Vel. 14:15 10000 m eliminación M Final David E. Quintero

Pelota Vasca 09:00 Frontenis dobles (frontón) F Final Y. de la C. Medina-L. Castillo vs. MEX

Pelota Vasca 09:00 Pelota goma – dobles (frontón) F Final Y. de la C. Medina- D. Darriba vs. MEX

Pelota Vasca 09:00 Pelota Goma – indiv. (Frontón) M Disc. Bronce Alejandro González vs. Braian Ramírez (URU)

Pelota Vasca 13:00 Frontón peruano – individual F Final Wendy L. Durán vs. Claudia M. P. Suárez (PER)

Pelota vasca 14:00 Pelota cuero – dobles (frontón) M Final A Chappi- F. Fernández vs. ARG

Pelota vasca 14:00 Mano – individual (frontón) M Final Dariel Leiva vs. David Alvarez (MEX)

Polo acuático 11:00 Vs. BRA F Disc. Bronce Equipo

Polo Acuático 16:30 Vs. PUR M Disc. 5º-6º Equipo

Remo 09:10 4-MPL M Final A E. Tamayo- Y. M. Uribarri-A. Carballosa-O. Pérez

Remo 09:30 1xFPL F Final A Milena Venega

Remo 09:50 1xM M Final A Ángel Fournier

Remo 10:00 4xF F Final A R. Ortíz- A. Hernández-Y. Cobas-M. González

Remo 11:10 8+M M Final A Equipo

Tenis de mesa 12:30 Equipo M Semifinal A M. Pereira- J. M. Campos-L. G. Martínez vs. ARG

Tenis de mesa 19:30 Equipo M Final A M. Pereira- J. M. Campos- L. G. Martínez

Tiro con arco 09:00 Recurvo equipo mixto X 1/8 Final A M. Puentes- E. Rodríguez vs. GUA

Tiro con arco 09:30 Recurvo equipo mixto X 1/4 Final A M. Puentes- E. Rodríguez

Tiro con arco 10:00 Recurvo equipo mixto X Semifinal A M. Puentes- E. Rodríguez

Vela 11:30 Snipe X Regata Medalla N. Manso- I. L. Manso