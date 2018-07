Barranquilla-2018: Quiebre

Seily Mendoza Venzant respondió las preguntas de Cubadebate justo después de alcanzar su tercera medalla dorada en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

¿Diferencias entre este título y el de Veracruz?

La única contrincante fuerte que vi nueva fue la jamaiquina (Caitlin Chang). Ese país está subiendo en la esgrima. Ya había tirado ante todas las demás, esta era la de principal rigor porque no había tenido roce con ella.

Capacidad para remontar en la semifinal y la final…

Remontar un marcador no es tan fácil, pero con trabajo, esfuerzo, calma… todo se puede lograr.

Dolor en la mano a falta de tres minutos ¿Qué te pasó?

A medida que va pasando la competencia los músculos se lo van sintiendo, así que es normal que tenga esa contracción en la mano, pero no es nada del otro mundo.

Hubo varias repeticiones de toques simultáneos ¿Eso te ayudó?

Sí, cuando estaba arriba en el marcador me ayudó, porque es una ventaja para mí. Y es más fácil dar un toque doble que uno sencillo, entonces hay que trabajar en base eso.

¿Te sentiste incómoda con la estrategia de la jamaiquina, siempre esperando para contraatacar?

No, de cierta manera me ayudó porque ella no se mueve mucho y mi movimiento es más rápido. Creo que pude descontrolarla. Siempre trabajé en base a sus errores.

Esta es la primera medalla de oro para la esgrima cubana ¿Cuántas más creen que puedan llegar?

Creo que mi título puede ser una inspiración para las demás.

En lo personal, ¿cómo te ves en el resto del ciclo olímpico?

Bueno, como digo yo, poco a poco, paso a paso. Ahora empieza otra vez el ciclo, comenzamos la preparación para los Panamericanos… pa’ alante, como decimos los cubanos.

¿Hubo una estrategia especial para este duelo de zurdas?

Sí, porque como se dice: ‘las zurdas son incomodísimas’ y ella es súper incómoda. El trabajo es un poco difícil por la posición en que se cambia y porque no son frecuentes. Pero nada, eso se trabaja.

¿Qué pasó con la máscara antes de empezar? ¿Eso te puso nerviosa?

El problema es que las armas te las traen y al muchacho se le quedó la máscara. No me puse nerviosa, solamente tuve que esperar más para empezar a tirar.

¿En qué piensas en este momento que eres doble campeona centroamericana?

¿En quién pienso en este momento? Yo… en mi hermano. Por desgracia, la vida me lo quitó muy joven y me he convertido en única hija, lo que se me ha hecho difícil. A él le dedico 100 por ciento mis logros.

*Sin contar San Salvador-2002 y Mayagüez-2010 cuando la Mayor de las Antillas no envió delegación deportiva a esos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En video, la final de la espada femenina en Barranquilla