Cuba elige en los barrios (+ Fotos y Video)

Entonando el himno nacional inició Cuba este domingo de elecciones municipales. En la salita del Círculo Infantil de Alturas de La Habana, en el municipio Boyeros, un abuelo ―investido hoy como autoridad electoral― sacudió una y diez veces la urna azul. “Vean, limpia y bien sellada, es hora de comenzar”, dijo Antonio Díaz. Tras él, decenas de electores hicieron fila para ejercer su derecho al voto en el colegio número 1, de la circunscripción 15.

A una cuadra, en el colegio 2, Israel Fernández Brito buscaba su nombre en el registro de electores, madrugador y dispuesto a explicar su derecho cívico comentó: “Hoy no solo estamos eligiendo a los delegados del barrio, sino a quienes nos representan ante la asamblea municipal, el órgano de gobierno que tiene la facultad de aprobar la candidatura de los delegados a la asamblea provincial y de los diputados al Parlamento. Por lo tanto, hoy estamos decidiendo quienes van a tener el mandato del pueblo por dos años y medio”.

La pionera Diagnis Teresa esperaba su turno para custodiar la urna, “porque en su escuela se lo habían pedido y porque es un honor servir a la Patria”, mientras Nieves Arencibia, de 73 años, andaba de un lado al otro del colegio viendo que todo estuviera bien, que los electores se sintieran “cómodos y orientados”.

Miguel Rodríguez Pérez madrugó para ser de los primeros en votar porque es cubano y revolucionario, aclara. “No quiero que nadie me cuente, siempre soy de los primeros. Acabo de votar por el candidato en el que confío, espero que sea digno representante de esta comunidad”, dijo este constructor jubilado.

A las tres de la mañana, Jose Ángel Oliva llegó a su colegio “para hacer una guardia voluntaria, para custodiar las urnas y todos los materiales hasta que llegara el presidente de la Comisión Electoral de Circunscripción. Terminé a las cinco y me dije ‘a nadie le cuesta esperar dos horitas más’, así que ya voté y ahora a descansar tranquilo”, explicó el elector.

Dice Oliva que a él nadie lo obligó a venir, ni le compró el voto, “así era antes mi niña, lo que ahora ya nadie se acuerda de los malos tiempos. Ahora todos podemos votar, no hay discriminación. Este es nuestro derecho y tenemos que venir y elegir al que queramos, a quien nos represente y nos defienda”.

En el municipio Cerro, los miembros del colegio electoral número 2, de la circunscripción 72, estaban dispuestos a esperar hasta las seis de la tarde a los 448 electores de sus zona, sin embargo, a las nueve de la mañana ya habían acudido más de 50 personas. “Esto ha estado movidito”, sintetizó Antonio Díaz Plascencia, el presidente de la mesa.

Afuera de la sede de CubaTaxi, sita en calle Palatino, oficinas que hoy se convirtieron en un colegio electoral, se exhibían ―legibles y con estética― las biografías de dos candidatos, una boleta de muestra y las listas de electores.

El colegio de Fidel

En la Calle 11, en el Vedado, en el colegio electoral número 1, de la circunscripción 13, donde el Comandante en Jefe acostumbraba a ejercer su derecho al voto. José Rodés Guevara confesó que “al Jefe se le echa de menos”.

En la mesa electoral, cuatro muchachas atendían a cada uno de los vecinos, todas tuvieron el privilegio de compartir con Fidel en cada una de las elecciones, “además cuando el Comandante pasaba por la cuadra y nos regalaba caramelos o los hacía muchas preguntas, de cualquier cosa”, cuenta Camila Núñez Llano, la presidenta del colegio de apenas 21 años.

“Esta fue siempre su dirección. La vida comunitaria del Comandante fue aquí, en este barrio. Pasaba por aquí y compartía con los muchachos, si estaban jugando a las bolas se unía a ellos, una vez se agachó con una agilidad terrible, recogió todas las bolas, se las echó en el bolsillo, corrió para el carro y se fue, los muchachos se quedaron boquiabiertos, riendo. Maldades que él hacía, de verdad que disfrutaba el barrio”, relata Rodés Guevara, vecino del municipio Plaza de la Revolución.

Fidel no faltó a ninguna jornada electoral, se mantenía informado de los candidatos y había que darle toda la información, porque estudiaba quién era cada uno. “La última vez que vino a votar, mi esposa era la presidenta de la mesa. Él llegó como a las 5:00 p.m. y le preguntó: ‘qué debo hacer’, ella le dijo nerviosa: ‘presentarme su carné de identidad’ y él respondió: ¿Y aquí nadie me conoce? Mi esposa parecía un semáforo cambiando de color”, dice José Rodés.

“Se le echa de menos”, reitera Rodés ante una decena de fotos que testimonian el paso del Comandante en Jefe por este colegio. “Para nosotros está vivo, como comunidad dijimos el colegio tiene que estar como si el Comandante viniera a votar, nada puede cambiar”, asegura.

Gerardo, Gema y Adriana votan por Cuba

Gerardo Hernández y Adriana Pérez ejercieron su derecho al voto en el colegio número 1, de la circunscripción 5, en el Cerro capitalino. El Héroe de la República de Cuba llegó acompañado de Gema, orgulloso y feliz.

“Después de tanto tiempo privado de ejercer el derecho al voto, hoy es un día importante, como cubano y como revolucionario. Nos alegra muchísimo ver a tantos jóvenes que han salido a las calles a votar, pioneros cuidando la votación, esa es una vivencia de nuestra niñez y juventud que por estos días nos viene a la memoria, y volver a vivirla es importante, por todos los años que estuvimos Los Cinco privados de realizarlo”, dijo Gerardo.

¿La juventud que has visto hoy camino a los colegios electorales te recuerda a la tuya?

“Sí. Aunque haya quien diga que la juventud no es la misma de antes con una intención pesimista, por supuesto que no puede ser igual, seríamos bien raros los cubanos si nuestra juventud fuera exactamente igual a la de ayer, cada generación tiene sus características. Lo que sí aspiramos a que no varíe es el compromiso de los jóvenes con la Patria y la Revolución. Y estamos seguros que la mayor cantidad de nuestros jóvenes se sienten comprometidos con el futuro de su país y el presente, que es lo más importante”.

¿Por qué has venido con Gema, si es tan pequeñita?

“Para que nuestros hijos desde muy temprano sepan por qué estamos aquí hoy, por supuesto en la medida que su edad les permita comprender, pero que comiencen a familiarizarse con su deber ciudadano y sobre todo irles enseñando la Historia de su país, de su Patria.

“A nosotros nos preguntan: ‘¿Cómo pudieron hacer lo que hicieron?’, pues porque conocíamos la Historia de esta Isla y sabíamos que muchísimas personas lo habían hecho antes y nos sobraban los ejemplos de cubanos que habían sido capaces de sacrificarse por su patria, encontramos la inspiración en la Generación del Centenario, en Fidel, en el Che, por eso es tan importante que nuestros hijos conozcan la Historia y sepan por qué hoy se vota en Cuba ”.

Colegios abiertos en Playa

Para Alejandrito, el recorrido de esta mañana fue casi el habitual. Sin embargo, no hubo mochilas acuestas ni desayunos “apresurados” típicos de los días “de clase”. Solo un lápiz y una crayola le acompañaron hasta el Círculo Infantil “Goticas de Agua” que hoy funcionó de manera diferente.

Tamara Delgado Vargas, madre del pequeño ejerció su derecho al voto en el colegio electoral número 2 de la circunscripción 10 de Playa. “El derecho que hoy estamos ejerciendo es un ejemplo del proceso revolucionario que llevamos adelante y realmente traigo a mi niño aquí para que vaya aprendiendo. Si te fijas bien, trae entre sus manos un papel y una crayola y ya hizo hasta a la cruz”, afirmó la joven minutos más tarde de depositar su voto en la urna.

Por su parte Mirna Caballero, vecina del reparto Kohly, opinó que su voto es un derecho que le dio la Revolución: “Soy mujer y soy negra y si no fuera por lo que hemos construido yo no estaría donde estoy. Soy graduada universitaria, felizmente jubilada pero todo se lo debo a lo que impulsó Fidel. En este día le estamos demostrando al mundo que Fidel no era imprescindible. Era necesario, es necesario y lo será para las futuras generaciones, pero aquí estamos sosteniendo su obra, dándole continuidad y aspirando a ser como él”.

En el mismo recinto, Cubadebate dialogó Gerardo Emilio Chong López, un erudito de la matemática y la física que hoy eligió bien temprano. “En todas las elecciones he tratado de votar en cuanto abre el colegio y ahora no podía hacerlo de manera diferente, pues en esta ocasión encierra un significado mayor. Para todos los que estamos aquí es una demostración de cómo seguir el ejemplo de Fidel. Solo de pensar en él se me agolpan muchos pensamientos. Recuerdo la emoción de cuando estuvimos en la plaza hace un año y gritamos la frase “Yo Soy Fidel”, expresó.

Otro apasionado de la ciencia que arribó al lugar dispuesto a votar rápidamente fue Rubén Rodríguez Vázquez, estudiante de primer año de informática en la Cujae. “Desde que soy pequeño he visto a mi familia votar bien temprano, y hoy estoy acá para hacer lo mismo. Hay personas que no le atribuyen la relevancia a este proceso, sin embrago yo sí creo que es cardinal, sobre todo porque de aquí salen los que nos representarán. Yo apuesto porque sea alguien responsable. Las dos propuestas de nuestro colegio son personas muy buenas, trabajadores y con suficientes méritos. Te puedo asegurar que nuestro delegado es un ejemplo”, comentó.

Este 26 de noviembre fue un día de expectativas para Fabián Cárdenas Pérez, así lo confiesa con algo de pena ante las cámaras de Cubadebate. Hoy por primera vez ejerció su derecho al voto y está convencido de que marcará la diferencia.

“Esto es una experiencia nueva que tengo pero sé que realmente es importante. Hoy daré el voto por mi representante a nivel municipal y estoy agradecido por esta oportunidad. Mi voto puede marcar la diferencia y confío plenamente que la persona que elija puede representarme dignamente”, señaló el joven.

Este joven votó por primera vez