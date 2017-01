Strike 3: Ya es oficial, Granma 2-Matanzas 1

Una vez consumado el último tercio del choque sellado la víspera por causa de la lluvia, los Alazanes concretaron la victoria sobre los Cocodrilos y pasaron a liderar la serie al mejor en siete encuentros. Mañana, Lázaro Blanco vs Danny Betancourt.

HIGHLIGHTS

-Con un elevado rango de certeza, se sabía de antemano de qué lado se posaría la victoria. Granma había fabricado un celemín de carreras anoche (11 en cinco entradas), de manera que hoy solo restaba acabar de decorar el marcador. Era como tener la casa construida, a falta de pintura. O como irse a la ducha después del ejercicio prolongado. Pura necesidad, porque así lo establece el reglamento, pero también puro protocolo. Y se cumplió: la novena de casa y la visita se liaron a ceros en el tramo final, lo que determinó el segundo éxito para la tropa que dirige el veteranísimo Carlos Martí.

-La frialdad de la noche y lo abierto del score dejaron grandes claros en las gradas. Sin embargo, el brevísimo episodio de 64 minutos legó para la reseña una extensión de la tendencia matancera a no impulsar los hombres en el circuito. Vea usted: los yumurinos atacaron enseguida a Leandro Martínez con dos indiscutibles, mas la intentona fue aplacada sin rendir dividendos. Volvieron a la carga en el octavo al repletar las bases, pero el relevista César García dominó a Ariel Martínez por la vía de la doble matanza. Y en el noveno nuevamente abrieron embasando en vano a un corredor. ¡Mucho trabajo va a tener el sicólogo en lo que queda de dual meet!

-De la rueda de prensa posterior al desafío (desgraciadamente no se transmiten por TV), lo más relevante fueron estas perlas. Carlos Benítez: “Trato de hacer las cosas bien, ser ejemplo porque soy el último de tres generaciones de peloteros granmenses. Pienso que estoy haciendo que se fijen en mí para incluirme en la preselección al Clásico”. Noelvis Entenza: “He hecho mucho hincapié en el control. La pérdida de velocidad se debe a falta de entrenamiento; me han faltado cosas por hacer. Problemas en el brazo no tengo ninguno”. Víctor Mesa: “Lo que hace falta es que mañana no haya viento. Ellos están perfectamente acostumbrados a jugar en esas condiciones”.

BOX SCORE

Mtz 3 10 0

Gra 11 12 0

Ganó: N. Entenza. Perdió: J. Suárez. HR: W. Saavedra, C. Benítez, F.C. Morejón.

LOS NÚMEROS DE ENTENZA*

Cantidad de lanzamientos: 72.

Envíos rápidos: 43%.

Rompimientos: 57%.

Primer strike: 48%.

Bolas: 31%.

Strikes: 69%.

*Las estadísticas fueron suministradas por el profesor José Manuel Cortina.