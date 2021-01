Pasaje a lo desconocido: Lo que necesitas saber sobre el Premio Nobel de Física (+ Podcast)

Transcripción por Yelen Torres, Geidy Acosta y Yusleydis Seuret

Reinaldo Taladrid: Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Pasaje a lo desconocido. En la noche de hoy continuamos con una tradición, ya se hecho una tradición en nuestro programa, el dedicar espacios cada año, a los Premios Nobel de las materias más relacionadas con nuestros programas, con nuestras temáticas.

En este caso iniciamos hoy, los Premios Nobel del 2020, en distintos momentos vamos a estar presentando en el programa sobre los diferentes Premios Nobel, y el de hoy con el que empezamos es el Premio Nobel de Física, quién lo ganó y por qué lo ganó.

Reinaldo Taladrid: Efectivamente, ya se imaginan cuando escucharon de qué era el tema, ya se imaginan quién está aquí, el Premio Nobel de este programa, de Pasaje a lo desconocido el Dr. Oscar Álvarez Pomares nuestro querido astrónomo mayor.

Buenas noches Doctor, bienvenido a Pasaje a lo desconocido de nuevo, Premio Nobel de Física con un tema que aquí se ha abordado, se ha discutido desde distintos puntos de vista, varias veces, varios años; yo le menciono esto discúlpeme que le robe un segundito, de varias veces, varios años porque es que estuvimos sacando un estudio y casi el 60% de las comunicaciones, mensajes que llegan a la página de Facebook son pidiendo programas que ya se transmitieron. ¿Por qué es tan importante esto?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: El Premio Nobel de Física como tú vistes se lo dieron a tres personas, pero el gran premio de ese, es decir de que se resume, se lo dieron a los huecos negros, es decir que los tres tienes relación con los huecos negros que es un diría yo, un animal cósmico de gran magnitud que tiene que ver con estos premios.

En el primer caso es el del Penrose, que es el más famoso de los tres que recibieron el Premio. Penrose lo que hace es, cuando Einstein publica su teoría de la relatividad general en 1915, Einstein mismo no concebía ni siquiera, y si incluso creía que nunca podría existir una cosa semejante a lo que son los huecos negros.

Fue Chuarchil un año después, en que dijo, que los huecos negros podían existir, pero Einstein siguió sin creer que los huecos negros existían. Eso duró muchos años después, es decir, ese problema hasta que Penrose en 1965, desarrolló un teorema que se llama el Teorema de la singularidad, con ese teorema demostró, que no solo eran posibles de existir, sino que eran inevitable que existieran los huecos negros.

Una singularidad es digamos como una ruptura del espacio tiempo, es decir, cuando las estrellas mueren, cuando la estrella es muy grande y muere esta se comprime todo el interior de la estrella se comprime y da lugar a una ruptura del espacio tiempo, es decir toda esa masa se concentra en un punto casi adimensional, donde están las energías infinitas y ahí se pierde toda la noción, todo lo que conocemos nosotros de ciencia, física, ya ahí se pierde en ese lugar.

Eso es el hueco negro, por eso es un animal que si la misma Ghez que es una de las que fue premiada, fue la otra que fue premiada, le preguntaron qué cosa era un hueco negro y ella misma dijo que no sabía, que realmente no se sabía qué era un hueco negro.

Qué cosa sabemos nosotros de los huecos negros, todo lo que pasa alrededor de los huecos negros y la teoría que la predijo que debe ser cierta porque al descubrir vimos ahí, ahí tenemos la imagen, es decir tenemos una imagen del hueco negro, tomado el año pasado, nosotros lo presentamos aquí también esa imagen, que precisamente ahí se ve la primera imagen tomada de un hueco negro, por lo tanto, lo que presenta la imagen coincide con lo que predice la teoría.

Y de hecho yo creo que una de las razones que debe haber sido fundamentales de que le dieron el premio a Penrose es precisamente el hecho de que se haya visto eso.

Reinaldo Taladrid: Pero yo quiero volver si usted me lo permite, vamos a volver a la imagen que ya la pusimos aquí en un programa, ahí la estamos viendo. Por lo que yo entendí, en mi pobre capacidad cognitiva, esta imagen es lo que rodea el agujero negro, no hacia dentro del agujero negro.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Exactamente, ese es el material caliente que está comiéndose al hueco negro y se ve hasta donde se ve, hasta precisamente lo que es el horizonte de eventos, hemos algunas veces tratado de explicar aquí qué cosa es el horizonte de eventos, que hasta dónde la física teórica puede describir el fenómeno.

Reinaldo Taladrid: O sea, esa imagen es la entrada, el inicio.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Exactamente, la entrada del hueco negro, hasta el horizonte de eventos, donde está cayendo la materia y se ve esa materia caliente, a la hora de entrar en lo que es el hueco negro, pues se ve, se calienta se pone muy caliente y eso es lo que vemos en la figura, la parte central es el horizonte de eventos, el borde que se ve central en el interior; la singularidad sería un punto casi adimensional prácticamente adimensional, en el centro de ese hueco negro.

Reinaldo Taladrid: Cuando usted dice, fíjese que yo lo dejé que terminara aunque varias veces le haga swing y no…me pase la recta y no la vea.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: No hay problema.

Reinaldo Taladrid: Usted dijo la materia está entrando. ¿De qué estamos hablando ahí? De que se puede estar tragando un planeta, un sistema solar entero.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Si sí de hecho, el hueco negro es un atractor, toda la materia que se encuentra alrededor de él, va cayendo dentro del hueco negro, eso lo hemos visto también en las películas lo han puesto en algunas ocasiones, creo que en Interestelar y en otras películas se ve como cae la materia en el hueco negro.

En este caso, en el caso de la película es la nave o no sé lo que sea, pero exactamente es eso, y de hecho se traga no solamente a eso, sino se puede tragar también a otras estrellas y si son estrellas con sistemas planetarios se los puede tragar también.

El hueco negro más importante que es el que precisamente le dieron el premio a los otros dos científicos a Ghez y a Genzel un alemán y una americana, la americana por cierto la cuarta mujer que gana el Premio de Física, Nobel de Física, la cuarta mujer, la primera fue Marie Curie y ella es la cuarta mujer que lo gana.

Fue precisamente porque ellos descubrieron y certificaron con sus observaciones con un experimento que hicieron, la existencia de un hueco negro súper masivo en el centro de nuestra galaxia Sagitario A.

Reinaldo Taladrid: O sea en el medio de la Vía Láctea, la galaxia.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: En el medio de la Vía Láctea.

Reinaldo Taladrid: Hay un agujero negro.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Hay un agujero súper masivo, muy muy grande, extremadamente grande.

Reinaldo Taladrid: Ahora yo le voy a hacer una pregunta, que creo que lo hemos abordado otras veces. ¿Usted me explicó, yo lo entendí que esos agujeros no se ven, sino que son cálculos matemáticos?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: No, no, no, no se ven no, el agujero no se ve porque ya te dije a ti que del agujero no sale nada, no sale luz.

Reinaldo Taladrid: No, no, no yo me refiero al agujero que está en el centro de la galaxia.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: S{i, te voy a explicar el agujero que está en el centro de la galaxia. Ellos por un experimento súper bien diseñado, lograron despejar todo lo que hay en el medio entre el agujero y nosotros y qué es lo que ellos determinan, qué es lo que ellos ven, que es lo que se ve, que es lo único que se ve de los agujeros negros, no es el agujero en sí, sino todo lo que pasa alrededor del agujero que permite conociendo la teoría de los agujeros desarrollada por Penrose y desarrollada por Hawking también.

Permite decir cuáles son las características de ese agujero y en este caso qué cosa era lo que veían ellos, es cómo las estrellas que estaban cerca del agujero negro a la hora de ser atraídas ser removidas, son como una como un huracán que va entrando, tenían unas velocidades enormes y esas velocidades de esas estrellas muchas de ellas masivas también, solamente pueden producir por la existencia de un objeto súper masivo que es la que la hacer moverse alrededor de él.

Ellos determinaron que ese es el segundo, la otra parte de los Premios Nobel de este año, ellos determinaron vieron lo que estaba pasando alrededor del centro de la galaxia por el movimiento de las estrellas y pudieron determinar que existía ahí un hueco negro súper masivo.

Reinaldo Taladrid: ¿No puede haber ninguna duda, margen de error dado que apenas se ha visto por primera vez que no sea así?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: No, no vamos a hacer caso, en la ciencia todas las mediciones tienen margen de error, pero cuando hay una afirmación en la ciencia en todas las ciencias, en todo, en toda investigación y en todo desarrollo todas las mediciones que hacen se hacen con un margen de error.

Pero cuando se determina la veracidad de lo que se está viendo, es porque ese error es insignificante respecto a la conclusión que se está tomando del resultado de las observaciones, y de hecho por eso es que a ellos les dan el Premio Nobel porque es una cosa verificable, cualquiera que haga algún experimento semejante puede comprobar que los resultados obtenidos por ellos son los mismos.

Por lo tanto, es la ciencia, es una verdad científica, todas las verdades científicas, las verdades científicas no son absolutas, las verdades científicas se van mejorando con el tiempo, pero hasta un momento determinado esa verdad es cierta y eso es lo que pasa con ellos.

Reinaldo Taladrid: Ahora bien, yo quiero ahora darle una sorpresa a lo mejor no a usted y a los amigos. Hace unos años y lamentablemente no se pudo encontrar, estuvo en este programa una importante física mexicana que además de ser una gran científica, es una persona maravillosa muy simpática que vino a hablar aquí del tema de los extraterrestres y los avistamientos y se habló de todo, Juliet es su nombre la Dr. Juliet y recuerdo no se me olvida que al final ella pidió despedir el programa, que lástima que no se haya podido encontrar eso.

Estaba el Doctor por supuesto, que fue quien la trajo al programa estábamos aquí los tres y al final ella pidió despedir el programa para cantar el “Cha cha cha los marcianos llegaron ya”, ¿no?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí, sí porque ella es muy...

Reinaldo Taladrid: Bueno la sorpresa es que aquí la traemos a ella opinando entrevistada recientemente sobre este Premio Nobel de Física, así que vamos a ver lo que dijo nuestra ex-invitada no ex–invitada no, siempre está invitada a este programa nuestra querida Dra. Julieta, una importantísima física mexicana cuando le preguntaron sobre este Premio Nobel.

Periodista: Me emociona siempre hablar de ciencia y qué mejor que hacerlo con la astrónoma Julieta Fierro, divulgadora científica, qué gusto siempre, muy buenos días.

Dra. Julieta Fierro: Buenos días a ti, mil gracias por la invitación y por conmemorar a tantas mentes brillantes como hay en el mundo y que nos hacen entender a la naturaleza y cuidarla como a nadie.

Periodista: Por supuesto, Dra. Fierro a ver hay complejidad sí, es no es sencillo comprender lo que hay detrás de los agujeros negros y toda la información que arrojan justamente para el entendimiento de cómo se comporta el universo, qué decir ante pues lo que los ganadores del Nobel han podido investigar.

Dra. Julieta Fierro: Pues mira, es muy importante que se reconozca el trabajo dedicado de personas audaces y trabajadoras. Penrose pues es muy audaz al calcular que sí podía existir un hoyo negro, es decir un sitio donde hay tanta materia, tanta condensada que si un objeto puede tratar de salir no sale, y por más que la luz trate de salir tampoco sale, y él probó que teóricamente estos objetos sí podían existir y tanto Genzel como Ghez bueno dedicaron años de su vida a analizar las estrellas que se acercan al hoyo negro del centro de la Galaxia.

Al hacerlo se vuelven a velocidades cercanas a la de la luz y se dieron cuenta que lo único que podía ser que se aceleraran tanto pues era la presencia de un hoyo negro Sagitario al centro de nuestra Galaxia, y a ambos les tomó décadas hacer estos estudios, así es que yo creo que es un premio ideal porque muestra el valor de la física teórica y también la necesidad de hacer observaciones astronómicas para entender estos objetos.

Reinaldo Taladrid: Bueno, ahí la vimos nuevamente, ahí se habló también… fue una larga entrevista, yo la vi completa, habló del Premio Nobel mexicano que había fallecido recientemente, se habló de más cosas, pero bueno, qué nos puede decir.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Bueno, Julieta por favor es una amiga nuestra de muchísimos años con la cual hemos compartido en muchísimas ocasiones, ella te quiero decir que fue Premio Kalinga, es decir la UNESCO da un premio a los científicos que divulgan su ciencia, se lo dan solamente una vez para una persona, es decir, la persona que lo recibe es una vez único, y ella es Premio Kalinga, fue Premio Kalinga de eso.

Ella es una astrónoma muy famosa en México porque es una divulgadora extraordinaria, excepcional, y bueno, con ella tenemos magníficas relaciones, es lo único que te puedo decir, por supuesto, con lo que está diciendo ella coincido completamente con lo que está diciendo...

Reinaldo Taladrid: Doctor. ¿Usted cree que sea posible volver a contactar con ella aunque sea que mande no sé, por una red social, por algo un video para mandarle preguntas sobre temas que hagamos y que participe?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Bueno, puedo hacerlo sí claro que sí, hacer la gestión.

Reinaldo Taladrid: Lo estoy comprometiendo aquí. Pero es que es amiga suya usted la trajo aquí.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí.

Reinaldo Taladrid: O sea, nosotros le mandamos las preguntas y que ella nos envié, se grabe las respuestas.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí sí, como no. Pues perfectamente puedo hacerlo.

Reinaldo Taladrid: E incluso le podemos hacer lo mismo que hacemos con usted, ponerle preguntas de los accionistas principales nuestros, de nuestros televidentes y que ella les responda.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí perfectamente.

Reinaldo Taladrid: ¿Le parecería bien?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí perfectamente, yo voy a comunicarme con ella.

Reinaldo Taladrid: Y hacemos así. Entonces, Doctor yo siempre le pregunto esto cada vez que usted viene, no tenemos mucho tiempo ya, pero ¿algo nuevo ha pasado en los últimos dos o tres meses?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Bueno, si tú me vas a decir eso, yo sí tendría muchas cosas que decirte.

Reinaldo Taladrid: No no, mire porque después el que doy la cara aquí con el tiempo soy yo, y me empiezan a decir que se acabó el tiempo.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Algo de lo que vamos a hablar el año que viene, Marte y la búsqueda de vida en Marte, es decir, el laboratorio Perseverance va para Marte, en estos momentos está en camino para eso, va a aterrizar en Marte aproximadamente en febrero del año que viene, y está preparada, es una sonda que está preparada para buscar si hubo, si hay, algún tipo de vida en Marte, hablo siempre de una vida microbiana, no sé…

Reinaldo Taladrid: No vida inteligente.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: No vida inteligente.

Reinaldo Taladrid: No hay marcianos.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: No hay marcianos. Otra cosa es que China acaba de lanzar una nave que pretende traer desde la Luna material por primera vez en todos estos años, en 40 años creo que no se hace esto, traer material de la Luna para la Tierra para analizarlo.

Reinaldo Taladrid: Déjeme hacerle una pregunta, en este año 2020 que vimos, si se trae material de la Luna, no puede que venga un virus desconocido en uno de esos materiales, por un meteorito que haya caído en la Luna y que no se conozca aquí y que traiga consecuencias después?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Todos esos materiales, como lo que hicieron cuando los americanos y los rusos que trajeron también materiales vienen en condiciones de aislamiento y hasta que no son procesados no pueden, no tienen la posibilidad de contaminar si es que hubiese esa posibilidad a la que te refieres.

Hay un tercer tema, en diciembre del 16 al 21, para que los televidentes estén atentos, Júpiter y Saturno van a estar alineados en la parte Occidente, en el horizonte Oeste, traten de verlo porque se va a poder apreciar a simple vista, porque va a ser un fenómeno muy brillante, porque van a estar los dos tan cerca que van a parecer como dos Astros o un gran Astro, que van a estar pegados uno al otro, ese es el otro acontecimiento astronómico importante próximo que pueden ver los televidentes.

Reinaldo Taladrid: Bueno.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Del 16 al 21 de diciembre.

Reinaldo Taladrid: Bueno. ¿Qué le parece Doctor?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Bueno, yo de ahí lo que puedo decirte que en el caso del impacto del meteorito hasta el momento el Spacewatch que hemos hablado también de eso aquí, hay un rastreo total de los asteroides que son potencialmente peligrosos para la Tierra y que se conocen.

Actualmente hay uno que se va a acercar a la Tierra que es peligroso en el 2026 pero no va hacer impacto, según lo que pase después de su acercamiento se va a seguir estudiando.

No hay hasta el momento ninguna amenaza cierta pero indiscutiblemente pudiera, aunque la probabilidad es bajísima pudiera en algún momento que un objeto grande impactara la Tierra y produjera una catástrofe pudiera ser hasta planetaria, eso es posible, por eso precisamente se creó ese experimento que es Spacewatch que se trata precisamente del rastreo de satélites, como aquí rastrean los huracanes por ejemplo.

Reinaldo Taladrid: Pero es que hemos hecho del posible impacto que yo recuerde hemos hecho tres, estoy seguro que más programas, sobre ese tema más de tres programas. ¿Entonces la estrella que se nombró por Cuba?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: En estos momentos con un telescopio pequeño porque a simple vista es muy pequeña para verla a simple vista con un telescopio pequeño, incluso hasta con un binocular apropiado es posible verla porque se encuentra en este periodo, en esta época del año es visible desde Cuba está en la Cetus esa es la estrella que se nombró aquí y bueno, todos los países nombraron una estrella y un planeta y a nosotros nos tocó esa estrella.

Reinaldo Taladrid: ¿Pero ustedes tenían ya la foto?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Esa foto no, no la teníamos por supuesto, lo que teníamos era la carta donde se encuentra y ahora tenemos la foto que me agrada mucho recibir eso.

Reinaldo Taladrid: Desde Tenerife nos la envía un amigo.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Incluso yo siempre señalo que una de las conferencias para mí más bonitas que yo he tenido la di en la Universidad Central de Las Villas porque cuando empecé la conferencia se fue la luz y no tenía ningún recurso, entonces dije vamos a conversar en lugar de dar una conferencia, estuvimos 2 horas, hubo que parar la intervención porque ya la gente era muchísimo tiempo y al final cuando terminamos vino la luz, o sea que lo que se produjo fue un intercambio que fue una de las mejores conferencias que yo he dado, que no fue conferencia, fue intercambio.

Reinaldo Taladrid: Bueno, Doctor se acabó el tiempo, yo no sé, se acaba el tiempo, en términos físicos se acaba el tiempo, no no no, se acabó de verdad, el de aquí se acabó, no que después me regañan por usted Doctor, en el mejor sentido, usted sabe que usted es una institución aquí ya, se nos acabó el tiempo de programa.

¿Cómo se llama la estrella y el planeta?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Finlay y Félix Valera, Félix Valera por la estrella y Finlay por el planeta.

Reinaldo Taladrid: Félix Valera, la estrella, y Finlay, el planeta, eran los nombres que ganaron. Pero hubo una polémica por el nombre.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Si había una polémica por el nombre pero nada es una opinión.

Reinaldo Taladrid: Entonces, muchísimas gracias Doctor, como siempre. Y ustedes amigos solo me resta como les digo cada semana, que sobre este tema, tan complejo, este sí es un tema bien complejo y muchos más, busquen, lean, analicen, estudien, profundicen, alimenten su cerebro para como siempre les pido al final que saque usted sus propias conclusiones.

