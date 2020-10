Entregan Premio Nobel de Física a la investigación dedicada a los agujeros negros

El inglés Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Ghez han sido reconocidos con el premio Nobel de Física 2020, según ha anunciado la Real Academia de Ciencias Sueca, por su trabajo sobre “los secretos más oscuros del universo”, los agujeros negros.

Penrose ha recibido el galardón “por el descubrimiento de que la formación de un agujero negro es una sólida predicción de la teoría general de la relatividad”. Genzel y Ghez comparten el premio por “el descubrimiento del objeto compacto supermasivo del centro de nuestra galaxia”.

“Los laureados de este año han revelado los secretos de los rincones más oscuros del universo. Pero esto no es solo una antigua aventura llegando a su victorioso final, es un nuevo comienzo a medida que nos acercamos cada vez más a los horizontes de los agujeros negros”, ha destacado la Academia Sueca durante el comunicado.

Ya en el siglo XVIII, el astrónomo inglés John Michell y el científico francés Pierre-Simon Laplace especularon sobre la existencia de objetos con una gravedad tan fuerte que ni siquiera la luz podría escapar de ellos. Pero no fue hasta 1915, con la formulación de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, cuando se obtuvo un marco matemático lo suficientemente potente para describir esos objetos.

Aún así los físicos, Einstein incluido, cuestionaron durante décadas la propia idea de los agujeros negros. ¿Acaso algo así podía realmente ocurrir en un universo real? Fue gracias al laureado matemático Roger Penrose, profesor emérito en la Universidad de Oxford (Inglaterra), que se mostró que estos objetos podían realmente existir.

Inspirado por el descubrimiento de un nuevo y violento fenómeno en el universo y en necesidad de una explicación, Penrose publicó en 1965 un extraordinario artículo en el que introdujo nuevas herramientas matemáticas y probó con rigor que la formación de agujeros negros es una consecuencia inevitable de la relatividad general.

Pero si esos objetos existen, ¿cómo encontrarlos? John Michell ya tuvo una idea: si hay otros objetos luminosos, como pueden ser las estrellas, moviéndose alrededor del agujero negro entonces uno puede inferir la existencia del agujero negro al seguir los movimientos de las estrellas.

Más de 200 años después, Reinhard Genzel, director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Alemania y profesor en la Universidad de California (EE.UU), Andrea Ghez, profesora en la Universidad de California Los Ángeles (EE.UU.), y sus equipos hicieron esa idea realidad.

Llevaron a cabo observaciones precisas del centro de la galaxia a lo largo de muchos años y observaron varias estrellas moviéndose alrededor de algo que no podían ver. Los cálculos mostraron que cuatro millones de masas solares se escondían ahí. No había otra posible explicación que no fuera la de un agujero negro supermasivo.

Andrea Ghez se ha convertido en la cuarta mujer laureada con el Nobel de Física, la categoría con menos representación femenina, en la historia de los premios. Las demás afortunadas son Marie Curie (quien repitió con el Nobel de Química), Maria Goeppert y Donna Strickland.

El anuncio de hoy es el segundo de la edición 2020. Ayer se dieron a conocer los ganadores en la categoría de Medicina y Fisiología , los estadounidenses Harvey J Alter y Charles Rice y el británico Michael Houghton por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. En los próximos días le seguirán el premio de Química (miércoles 7), de Literatura (jueves 8) , de la Paz (viernes 9) y de Economía (lunes 12).

La tradicional entrega de diplomas y medallas que se lleva a cabo cada 10 de diciembre no se celebrará este año debido a la pandemia actual. En su lugar, cada galardonado recibirá su diploma y medalla en su país de residencia y se llevará a cabo una versión digital de la misma.

El año pasado recibieron el premio los suizos Michel Mayor y Didier Queloz “por el descubrimiento de un exoplaneta orbitando una estrella de tipo solar”, y el canadiense James Peebles por sus investigaciones teóricas sobre la radiación de fondo cósmica.

(Con información de La Vanguardia)