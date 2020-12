La opinión del lector: Distorsiones en botellas

Mi inquietud es la siguiente: hace unos minutos me dirigí a la tienda TRD Fercons -en Boyeros y Vento, perteneciente al municipio de Boyeros- para adquirir una botella de Ron Havana Club. Me asombró ver que hasta ayer estaba vendiéndose y hoy el estante tiene un nylon negro y ya no está a la venta, aunque siguen en su estante.

Le comento esto a un amigo y me dice que estaban retirando de los inventarios las bebidas alcohólicas para sacarlas a partir del Día Cero a mayor precio.

Yo me pregunto: ¿son trampas y engaños o están ocurriendo estas cosas realmente? ¿Cómo es posible que se hable y se dé información al pueblo y ocurran otras cosas?