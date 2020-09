Sin fronteras: África del norte y Medio Oriente en el mapa colaborativo cubano (II)

Aunque las relaciones diplomáticas fueron establecidas entre ambos países en 1974, constituyendo el primer país del Golfo Pérsico en reconocer a la Revolución Cubana, los vínculos entre Cuba y Kuwait adquirieron una real fortaleza tras la apertura en La Habana de la embajada árabe en el año 2010[1]. Entre los renglones priorizados de esta relación se encuentran: cultura, economía, salud y medio ambiente. Una de las instituciones de mayor protagonismo en el balance de la cooperación es el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Árabe[2], desde el mismo la isla caribeña ha podido acceder a créditos blandos con rango de pago de hasta 20 años y, además, un 2 por ciento de interés.

De esta forma, se han invertido cuantiosos recursos para la reparación o ampliación de los sistemas de acueductos cubanos, tales como los de Santiago de Cuba y Holguín, permitiendo la mejoría de los servicios hidráulicos que benefician a casi 600 mil personas. Habría que añadir además los fondos destinados para la rehabilitación del sistema de acueductos y alcantarillados de La Habana, bajo un crédito de 75 millones de dólares.[3] No obstante, el campo de acción diplomática también se expande hacia una visión multilateral de las relaciones internacionales, pues los dos Estados intercambian en foros de gran importancia en favor de una postura política alternativa en el mundo, tales como: el Movimiento de Países no Alineados y el Grupo de los 77 más China.

En cuanto a la esfera de la medicina, en el año 2010, tras la apertura de la embajada, se firmó un convenio que permitió el envío de galenos cubanos a dicha parte del mundo; incluso, los intercambios han sido más abarcadores, pues en materia científico- médica se ha patentizado la colaboración y visita de personal del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba a dicho país, así como la implementación en pacientes kuwaitíes de medicamentos cubanos como el Heberprot- P, útil para combatir las úlceras del pie diabético.

Previo a la pandemia del coronavirus laboraban en Kuwait 96 médicos cubanos, 198 enfermeros y 4 especialistas de otras ramas de la medicina[4]. Sin embargo, Cuba y Kuwait han continuado estrechando potencialmente los vínculos de colaboración. En el marco de la actual pandemia del coronavirus ambas naciones refrendaron un nuevo acuerdo direccionado hacia el sector de la salud[5]. Ya para inicios de junio de 2020 cerca de 300 trabajadores adicionales del sector de la salud arribaron al Estado árabe, en un equipo conformado por doctores de varias especialidades y enfermeros.

El reconocimiento y agradecimiento por el gesto vino desde los altos encargados políticos: Ministros de Salud y de Relaciones Exteriores de Kuwait, los cuales, junto al Embajador de Cuba en dicho país, estuvieron presentes en el acto de bienvenida. Dicho Memorándum de Entendimiento permitirá a los cubanos permanecer alrededor de un semestre en la nación y principalmente, en el cuidado intensivo de los pacientes en peor estado. A la llegada de esta brigada, ya el país árabe cuantificaba más de 30 650 infectados y más de 450 muertes; la mayoría de los casos provienen de trabajadores indocumentados, específicamente de Egipto, Bangladesh y la India.

Cuba y Catar: cercanía a pesar de las distancias

El Estado de Qatar es en la actualidad uno de los países árabes con mayores vínculos con Cuba. Las relaciones político-diplomáticas entre ambos Estados peninsulares fueron establecidas en diciembre de 1989. Un hecho importante en dichos vínculos fue la visita oficial que realizara a ese país el Comandante en Jefe Fidel Castro, en mayo de 2001, que también estuvieron reciprocadas con visitas de alto rango de líderes cataríes a Cuba. En todos estos años, ambas partes han defendido el contacto en diversas ramas: comercio, finanzas, cultura, deporte, salud, transporte aéreo y marítimo.

Sin embargo, los nexos en materia de salud han sido los más significativos y amplios; así lo demuestra la construcción e inauguración en 2012 del Hospital Cubano (The Cuban Hospital) de Dukhan[1]. En dicho centro trabajan unos 500 colaboradores cubanos, con altos estándares de calidad en servicios (más de 25 especialidades) que son destinados no solo a los residentes del territorio, sino también a inmigrantes, expatriados, diplomáticos, etc. Es una instalación que cuenta con unas 75 camas y siete salones de operación y la mayoría de sus pacientes provienen de la región occidental del país. No obstante, continúan los trabajos de extensión de departamentos y nuevas atenciones como: la apertura de clínicas nocturnas, la cirugía ocular con láser, servicios para prótesis dental, ortopedia y rehabilitación. En 2016, el hospital comenzó a realizar cirugía bariátrica (para pérdida de peso corporal); para 2017 ya había ejecutado unas 176.[2]

En 2008 y en 2018 se firmaron varios acuerdos entre la Corporación Médica Hamad y los Servicios Médicos Cubanos para desarrollar investigaciones conjuntas en materia científica. Al mismo tiempo, los qataríes serían beneficiarios de productos cubanos como el Heberprot- P. Según los datos estadísticos[3] sobre los niveles de atención en el hospital cubano de Dukhan se puede afirmar que ha existido un sustancial incremento de las consultas médicas y del número de pacientes que buscan aquí tratamiento médico especializado. Por ejemplo, en 2017 el número de pacientes ambulatorios llegó a superar los 74 300, mientras los ingresos llegaron a más de 4 500. Mientras, la atención quirúrgica creció de más de 250 en 2012 a unas 3 mil 100 en 2017.[4]

En relación con la Covid-19, el centro The Cuban Hospital fue designado como uno de los encargados de los tratamientos críticos para los casos más complicados ante la pandemia, junto a otros importantes como el Communicable Disease Centre, el Mesaieed Hospital, así como el Ras Laffan Hospital. A su vez, es el edificio médico dedicado al cuidado intensivo de las mujeres embarazadas, de los recién nacidos con diagnóstico positivo[5] y también, destinado a operaciones de urgencia. Incluso, las diferencias culturales no han pautado distancia en esta colaboración. Existe un programa[6] que prioriza los servicios de traducción del idioma español y del árabe en consonancia con un mayor entendimiento entre los pacientes (mayoritariamente árabes) y los médicos cubanos. Se cuantifica una cifra aproximada de 2 mil pacientes beneficiados con dicha iniciativa, la cual es fundamental para el entendimiento mutuo doctor-paciente.

El entonces Embajador de Cuba en Qatar, Eumelio Caballero Rodríguez, destacó en 2019 que:

“este hospital, que constituye la joya de la colaboración entre ambos países, se ha convertido en un centro médico de referencia en toda la región del Golfo, recibiendo varios reconocimientos de importantes instituciones internacionales por la excelencia de su atención” [7].

La Habana - Riad: convenios e intercambios bilaterales

Las relaciones político-diplomáticas entre ambos países fueron patentizadas oficialmente en abril de 2011[1] con la apertura de la embajada en La Habana. A raíz de este hecho se ha producido una profundización de la cooperación bilateral en varios sectores. Todo ello ha sido posible gracias a la ayuda refrendada por el Fondo de Desarrollo Saudita, el cual ha ofrecido apoyo financiero a la isla.

Entre los renglones con mayor inversión sauditas en Cuba, se destaca el sector hidráulico, cuyo sistema de acueductos y alcantarillados, específicamente en La Habana y Cárdenas (Matanzas), fueron reparados con una inversión de unos 32 millones de dólares.[2] Asimismo, otros 40 millones[3] fueron destinados para igual esfera, en la provincia de Camagüey. También se han ofrecido créditos importantes para proyectos de restauración en el Centro Histórico de La Habana Vieja[4]. En materia cultural los lazos bilaterales se han manifestado en eventos como la Feria Internacional del Libro de La Habana, donde se han presentado importantes obras de nacionalidad saudita. De igual forma, se realizó un donativo a Cuba de laboratorios de idioma árabe (con personal cubano graduado), así como la financiación para la construcción de una mezquita en la capital habanera.

En cuanto al sector de la salud la colaboración es mutua, debido a que también científicos y médicos sauditas han visitado Cuba en pos de establecer una mayor conexión con los resultados científicos cubanos. Igualmente, en materia de biotecnología se ha comercializado el uso del medicamento cubano Heberprot- P en aras de salvaguardar la vida de pacientes diabéticos. Antes de la pandemia de la Covid-19 ya existía la implementación de acuerdos bilaterales en materia de salud, como fue el caso del Programa Ejecutivo de Cooperación firmado por los Ministros de Salud de ambos países[5]. El número de colaboradores cubanos en Arabia Saudí está en el orden de los 220 (2019), entre ellos doctores, enfermeros y otros especialistas.[6] Cómo se ha podido apreciar, los vínculos político-diplomáticos de Cuba con los países de las subregiones de África del Norte y del Medio Oriente se han fortalecido en los últimos años. La cooperación bilateral en el plano de la salud es una de sus aristas más significativas pero también lo es la continuidad de la formación médica en Cuba de estudiantes procedentes, en su mayoría, de la República Árabe Saharaui Democrática y de Palestina.

1] Son especiales las relaciones entre Cuba y Arabia Saudita. 14 de marzo de 2017. Disponible en:http://www.opciones.cu/internacionales/2017-03-14/son-especiales-las-relaciones-entre-cuba-y-arabia-saudita/

[2] Ibídem.

[3] Ibídem.

[4] Saudi Arabia and Cuba continue pledge to increase trade cooperation and strengthen political ties. 22 de enero de 2019. Disponible en:https://foreignpolicynews.org/2019/01/22/saudi-arabia-and-cuba-continue-pledge-to-increase-trade-cooperation-and-strengthen-political-ties/

[5]Saudi Arabia and Cuba continue pledge to increase trade cooperation and strengthen political ties.

[6] Ídem.

[1] Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Disponible en:http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/cuba-y-qatar-amistad-mas-alla-del-tiempo-y-las-distancias

[2] Ídem.

[3] Cuban Hospital sees sharp rise in patient visits. 20 de febrero de 2018. Disponible en:https://www.thepeninsulaqatar.com/article/20/02/2018/Cuban-Hospital-sees-sharp-rise-in-patient-visits

[4] Ídem

[5] Cuban Hospital designated for maternity cases with COVID 19. 7 de junio de 2020. Disponible en: https://thepeninsulaqatar.com/article/07/06/2020/Cuban-Hospital-designated-for-maternity-cases-with-COVID-19

[6] Over 2,000 patients benefit from language services every month at Cuban Hospital. 25 de agosto de 2019. Disponible en:https://www.thepeninsulaqatar.com/article/25/08/2019/Over-2,000-patients-benefit-from-language-services-every-month-at-Cuban-Hospital

[7] Ídem.

[1] Admirable colaboración entre Kuwait y Cuba. 6 de marzo de 2019. Disponible en: http://www.opciones.cu/internacionales/2019-03-06/admirable-colaboracion-entre-kuwait-y-cuba/

[2] Ídem

[3] Ídem

[4] Enfrentan en Kuwait Covid 19 con apoyo de brigada médica cubana. Disponible en: http://www.cubaminrex.cu/es/enfrentan-en-kuwait-covid-19-con-apoyo-de-brigada-mdica-cubana

[5] Cuban medical contingent Henry Reeve Brigade arrives to Kuwait. Disponible en: http://misiones.minrex.gob.cu/en/articulo/cuban-medical-contingent-henry-reeve-brigade-arrives-kuwait.