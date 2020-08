Sabor y Tradición: Cinco recetas con zanahoria

En días pasados el lector MC dejó dos sugerencias para mi columna. Quiero decirles que cuando decidí hacer esta sección, la pensé para el ama de casa, para la mujer que trabaja y para el hombre, ¡por qué no! Con tan buenos lectores que tengo, como ese que busca en la cocina el momento para compartir con su compañera, algo muy lindo y novedoso. Dicen que el amor entra por la cocina, en este caso lo fortalece.

Mi trabajo busca rescatar esa cocina tradicional cubana que hacían nuestras abuelas, ya olvidada, pero que tanto aporta a nuestra identidad, ya que la cocina forma parte inseparable de la cultura de los pueblos. Y como siempre digo, soy un ama de casa que escribe para otra ama de casa, buscando ayudar, darle soluciones de cómo hacer y traer de nuevo esos platos tan gustados y prácticos.

No doy publicidad a ningún producto en específico a la hora de confeccionar un plato, solo les sugiero o le recomiendo tener a mano productos que se pueden sembrar en el patio o macetas, que ayuden a darle sabor a nuestra comida de una forma más sana y como parte de esa agricultura urbana que tanto se está promoviendo. Por ejemplo, tener orégano, romero, culantro, etc. O productos que se ofertan en los agromercados.

La primera sugerencia es que el lector comparta el resultado de la elaboración de las recetas que propone esta página. Con respecto a esto les diré que hay espacios donde se hace esa práctica, no me gusta copiar a nadie y no va con lo que concebí para la columna.

Pero teniendo en cuenta su sugerencia, se puede hacer lo siguiente: que las personas que entran a Sabor y Tradición y con las recetas que se dan, hagan su propia receta de autor, pueden tomarle fotos y mandarlas; donde un jurado o algo parecido determine cuál es la más original y publicarla. Muy importante, que los participantes no sean profesionales de la cocina, para que no sea una competencia desleal. Es decir, esa trabajadora o trabajador que vio la receta y la hizo en su casa, con lo que tenía y le resolvió la comida. Esa es la receta que quiero ver publicada en la columna. Mi objetivo no es competir, mi objetivo es que le sea útil a las personas. ¿Qué opinan los lectores?

Segunda sugerencia: para presentar las recetas utilice imágenes de emplatados por chef cubanos con la identificación correspondiente. Me siento satisfecha de la forma que es presentada la columna Sabor y Tradición y el trabajo tan ingenioso que hacen el editor y el diseñador para buscar las fotos de los platos, incluso yo tengo las fotos tomadas por mí de esos platos y no las pongo.

No creo que muchas de las recetas de Sabor y Tradición sean trabajadas y emplatadas por los chef cubanos, como se refiere. Lo que no quita que si en algún momento por azar el diseñador toma una, en eso no tengo nada que ver. Pero dar publicidad, ¡no! Para mostrar lo que hacen los chef cubanos, su buen o mal trabajo y emplatado, están los medios que le propicia la propia Federación Culinaria.

Espero por la opinión de los lectores sobre si están de acuerdo en participar, de una forma sana y amena, en la propuesta. De hecho, muchos lo hacen mediante sus comentarios, los que he elogiado, pues es una forma más de interactuar. Recuerden que soy un ama de casa que me gusta cocinar, cocino y escribo de cocina.

Hoy les traigo unas recetas que espero les gusten. Entre las hortalizas encontramos algunas que solo le conocemos pocos usos, una de esas es la zanahoria, que en muchos casos se emplea en ensalada o en jugos de naranja con zanahoria que nos daban para mejorar la hemoglobina, como decía mi abuela y la abuela de muchos, pienso que igual.

Pero le podemos dar diferentes usos, como complementos en jugos de frutas y también de vegetales, picada en caldos, para “estirar” un poco más el picadillo, preparar un puré, comerla crujiente. Diversas son las recetas que podemos confeccionar para degustar en familia y aportar nuevos sabores, así como fuente de vitaminas para nuestro organismo.

Hoy les traigo crocantes de zanahoria, zanahoria rebozada, pasta de zanahoria, ensalada de zanahoria y zanahoria al vino. Espero disfruten.

Crocante de zanahoria

Ingredientes (varios servicios):

Diez zanahorias, aceite, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y deje escurrir las zanahorias. Pase las zanahorias por un pelador de papa o implemento que le sirva para lasquear bien fina la zanahoria.

Ponga una cacerola con aceite a la candela y cuando esté caliente fría las zanahorias hasta que estén crujientes, sáquelas, escúrralas y luego póngalas en una fuente y agréguele la pimienta y sal.

Nota: Puede hacerla en una freidora de aire caliente, en este caso unte las zanahorias lasqueadas con mantequilla, aceite de coco o aceite normal y póngalas a freír. Cuando estén, hace lo mismo, le agrega la pimienta y la sal.

Zanahorias rebozadas

Ingredientes (varios servicios):

Doce zanahorias, 2 ajíes pimientos u 8 ajís cachucha, ½ taza de harina de pan, 1 huevo, 2 cucharadas de salsa de soya, 1 pizca de bicarbonato o polvo de hornear, aceite, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y haga bastoncitos con la zanahoria. Lave, limpie y pique en tiras el ají pimiento; si usa el ají cachucha lávelo nada más y déjelo escurrir.

Ponga en un tazón la yema y reserve aparte la clara para hacer un merengue a punto de nieve. Agréguele a la yema mezclando la harina, el bicarbonato o polvo de hornear y agua la necesaria para formar una pasta; luego incorpore el merengue como si estuviera envolviendo, no batiendo.

Cuando esté lista la mezcla, ponga a la candela una cacerola con el aceite y cuando esté caliente, pase los bastones de zanahoria y el ají por la mezcla que va a utilizar y póngalos a freír hasta que se doren, sáquelos y póngalos a escurrir. Póngalos en una fuente, polvoréelos con la pimienta y la sal y acompáñelos con la salsa de soya.

Pasta de zanahoria

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro zanahorias, 2 limones o 3 cucharadas de limón líquido, 2 dientes de ajos, ½ cebolla, 1 macito de cilantro, 1 cucharada de jengibre rallado, 2 cucharadas de ajonjolí tostado, 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de salsa de soya, ½ cucharadita de comino, ½ cucharadita de curry, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave, raspe con un cuchillo y pique en ruedas la zanahoria. Lave y extraiga el zumo de los limones. Limpie y macere los ajos. Limpie y pique bien fina la cebolla. Lave y pique finamente el cilantro.

Ponga en la batidora la zanahoria, el ajonjolí y el aceite y bátala.

Luego ponga la masa en un tazón, sazone con la salsa de soya, el comino, el curry, la pimienta y la sal e incorpore el jugo de limón, la cebolla, el ajo, el curry, el jengibre. Mezcle bien los ingredientes, puntéelo de sal y lista para acompañar con tostadas de pan, galletas y bastones de pepinos.

Nota: Si desea esta pasta más dulce se sustituye la salsa de soya por miel.

Ensalada con zanahoria

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro zanahorias, 1 ají pimiento, 1 taza de maní tostado y limpio, 1 pepino tierno, 1 naranja, 1 lechuga, 2 dientes de ajo, ¼ taza de yogurt, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave, raspe con un cuchillo y lasquee finamente la zanahoria o rállela a gusto. Lave y pique en tiras bien finas el ají. Lave y ralle el pepino. Lave, pele, extraiga los hollejos, sáquele la piel y las semillas. Lave la lechuga y píquela finamente. Limpie y lasquee los ajos.

Ponga en un tazón el ajo, el pepino, el yogurt, sal y pimienta. Mézclelo y póngalo 10 minutos a enfriar.

Mientras, coloque en una fuente la lechuga, la zanahoria, el pimiento y los hollejos de naranja. Pasado el tiempo saque el preparado que tiene enfriando, viértalo por encima junto con el maní tostado.

Zanahoria al vino

Ingredientes (4 servicios):

Ocho zanahorias, 2 huevos duros, ¼ mantequilla, ½ taza de caldo, ½ taza de vino blanco, ½ cucharadita de nuez moscada, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y pique en ruedas la zanahoria. Saque la cascara de los huevos, parta con cuidado, saque la clara y píquela en ruedas y resérvela. La yema desmenúcela con un tenedor.

Ponga una cacerola a la candela con la mantequilla y ponga a dorar las ruedas de zanahoria, luego agréguele el caldo, el vino, la nuez moscada, pimienta y sal; mézclelo todo; agréguele las yemas para espesar y déjelo hasta que esté espeso a gusto. Bájelo, viértalo en una fuente y adorne con las claras de huevo.