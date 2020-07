Sabor y Tradición: Helados, sorbetes y granizados

En días recientes una lectora me pedía cómo hacer helados, y me monté en la “máquina del tiempo”, con gratos recuerdos que muchas de las personas que peinan cana recordarán.

En nuestra niñez los helados no eran tan cremosos como los de Coppelia. No en todas las casas había refrigerador, quizás uno en una manzana completa o algo más, y aunque las tiendas estaban llenas de esos equipo eléctricos, no todas las familias podían disponer de ellos.

Y recordé a Bertha Beltrán, una señora que vivía frente de mi casa, que tenía un refrigerador y para ayudar a la economía doméstica se dedicaba a hacer hielo, helados, durofríos, batidos y refrescos, de lo que tuviera a disposición. Y así calmar el calor y la sed de los vecinos y la de la tropa de muchachos del barrio.

Eran momentos difíciles, pues como siempre digo al pobre nunca le alcanzaba el dinero y un centavo era un centavo, pero estos productos tenían precios irrisorios para hoy en día. La tableta de hielo, a medio; el helado también era a medio; el durofrío a centavo; el batido, a real, y el refresco a real también, pero en vaso más grande.

Esto no quiere decir que de vez en cuando no pasara el carro de helados Guarina, con aquel coco glasé, que volvía loco a la tropa del barrio, pero la alcancía no daba para tomarlos todo los días. También pasaba un carrito que era empujado por el vendedor o montado sobre una bicicleta, que traía el helado de paleticas por lo general, pero era lo mismo, no daba la cuenta. Igualmente pasaba un señor con una caja (no sé lo que tenía para aguantar el frío) y vendía los durofríos de forma ambulante. Por lo que los muchachos preferíamos ir con nuestros jarritos de peltre o aluminio por el costado de la casa a comprar los durofríos que era lo más barato: un centavo era lo más fácil de lograr.

Los sabores eran diversos de acuerdo con las frutas de estación, pero además había de trigo, chocolate, vainilla, caramelo y calabaza. Donde la creatividad también estaba presente.

Eran varias las marcas reconocidas de helados como Guarina y Hatuey, entre otras menos nombradas y quizás de carácter más local. También estaban los helados que hacían los chinos con sal gruesa dando paleta hasta lograrlo.

En la literatura, ya tan temprano como en 1848, aparece cómo hacer los helados. Se podrán imaginar sin refrigerador y batidora. Los ponían a hacer en una sorbetera. La mayoría sin leche. En el libro de la Nestlé, de alrededor de 1950, aparecen la crema y leche Nestlé en sus helados. La confección de los helados es un tema muy amplio y variado.

Se preguntarán, ¿qué diferencia hay entre el helado y el durofrío? El durofrío, como su nombre lo indica, queda duro, pues una vez que se congela no se bate más y queda cristalizado. Cuando se pone en el molde se le añade un palito en el centro para cogerlo.

Como dato curioso les diré que el origen del helado se remonta al año 1660 en Italia. Es un aprendiz confitero, Cultelli, quien lo descubrió en un fuerte verano, dado que el agua fría no daba abasto y tuvo la brillante idea de desmenuzar el hielo y mezclarlo con la pulpa de las frutas. Construyendo una caja de madera de doble fondo donde colocó en la parte de abajo el hielo picado y arriba la pulpa que hacía caer sobre el hielo hasta que la mezcla se helaba. Fue de tal aceptación que lo llevó más tarde a abrir su propio café, ya en París, que llegó a ser mundialmente conocido el helado. Como aparece en la Guía del buen comer, 1937.

En Cuba el helado Coppelia fue una revolución, por lo cremoso que resultaba, con gran demanda, variados sabores que lo hacían único y llamaban mucho la atención de los visitantes. Esto hizo que en casi todo el país se hiciera una heladería Coppelia para el disfrute del pueblo. Luego surgen otras marcas como Escambray y Varadero. Otra cosa que revolucionó fue cuando entraron las máquinas para hacer los frozen, los llamados “coppelitas”, que en cualquier lugar se encontraba uno para deleitar a grandes y chicos.

Estas definiciones las da el libro Técnicas de cocina (El País, 1997), donde aparecen otras formas de hacer bebidas refrescantes.

Helado , su base es una natilla a la que se añade un aroma o puré de fruta y se solidifica con el frío.

, su base es una natilla a la que se añade un aroma o puré de fruta y se solidifica con el frío. Sorbetes , zumos de frutas, licores, infusiones o esencias mezcladas con un almíbar espeso que se congela y se bate hasta que esté ligeramente granulado. Al final se mezcla con un merengue a punto de nieve.

, zumos de frutas, licores, infusiones o esencias mezcladas con un almíbar espeso que se congela y se bate hasta que esté ligeramente granulado. Al final se mezcla con un merengue a punto de nieve. Granizado , es un almíbar flojo mezclado con zumo de frutas, té, café que se congela un poco y se pasa por la batidora

, es un almíbar flojo mezclado con zumo de frutas, té, café que se congela un poco y se pasa por la batidora Biscuits, se hace con una mezcla de las yemas de huevo, nata, el sabor escogido, se bate y se le añaden las claras batidas a punto de nieve, se mezcla todo y se congela.

Por lo que les traigo algunas de estas bebidas para refrescar en este verano que nos abraza en estos momentos. Disfruten.

Helado de mango

Ingredientes (varios servicios):

Dos tazas de pulpa de mango, 2 tazas de jugo de la fruta, 2 yemas, 1 cucharada de maicena, 1 cucharada de leche en polvo, 1 pizca de sal y azúcar a gusto.

Preparación:

Reserve unos dados de mango pequeños. Aparte ponga la maicena en un jarro junto con la leche, el jugo de fruta, las yemas, mezclándolo todo con una batidora manual para que no queden grumos. Páselo por un colador y póngala a la candela hasta que comience a espesar; que quede como una natilla líquida, bájela.

Ponga en la batidora la pulpa de mango, la natilla, el azúcar a gusto, la sal y bata bien hasta que le quede una pulpa cremosa. Puntéelo de azúcar y póngalo en un molde a congelar, cuando esté a medio congelar sáquelo, bátalo de nuevo, añada los dados que reservó y viértalo en el molde otra vez, póngalo a enfriar.

Nota: Lo puede batir las veces que desee para que quede más cremoso, en este caso le añade los dados de la fruta si los utiliza después de batir por última vez. En otros libros no utilizan yema de huevo para hacer la natilla. Puede hacer el helado de guayaba, plátano, guanábana, mamey, es decir de lo que disponga y encuentre. Hasta de calabaza si lo desea. En este último caso debe saborizarlo con canela o vainilla a gusto. Puede sustituir el jugo de la fruta, por agua o jugo de otra fruta que desee. En el caso de hacer el helado y la fruta no tenga pulpa, por ejemplo, naranja o limón, se hace la maicena con el jugo y se le añade ralladura de la corteza. Si dispone de leche empléela sustituyendo la taza de agua o de jugo y no emplee las cucharadas de leche en polvo. Y si tiene nata de la leche o crema de leche, mejor. También puede utilizar leche condesada o leche evaporada, todo esto de acuerdo con lo que disponga.

Sorbetes de mango

Ingredientes (varios servicios):

Dos tazas de pulpa de mango, 2 tazas de agua, 2 claras de huevo, 2 tazas de azúcar y 1 pizca de sal.

Preparación:

Ponga a la candela un jarro con azúcar, el agua para lograr un almíbar a punto de hebra. Cuando esté, bájelo y le añade la pulpa de mango y mezcle todo bien y déjelo refrescar. Pasado el tiempo bátalo en una batidora y póngalo en un molde a enfriar y a medida que empiece a congelar, se saca y se pasa por la batidora de nuevo, las veces que pueda para lograr que esté más cremoso.

Ponga las claras en una fuente honda y bata hasta tener un merengue a punto de nieve. La última vez que bata la mezcla fría, agréguele el merengue y mézclelo todo bien; se puede auxiliar de una batidora de mano. Lo pone de nuevo en el refrigerador hasta servirlo.

Nota: Puede reservar unos dados de mango para ponérselos de adorno al sorbete cuando lo sirva.

Granizado de piña

Ingredientes (varios servicios):

Dos tazas de jugo de piña, ¾ taza de azúcar y 1 taza de agua.

Preparación:

Ponga a la candela una cacerola con el azúcar y el agua, haga un almíbar ligero.

Mezcle el almíbar con el jugo de piña y luego viértalo en un molde y póngalo en el congelador. Cuando comience a endurecer, páselo todo por la batidora y sírvalo en copas. Puede adornarlo a gusto.