Derroteros de la informatización en Cuba (+ Video)

A seis meses del inicio del servicio de datos móviles en el país, la Mesa Redonda vuelve su mirada al proceso de informatización en la nación. Más de 5 millones 500 mil personas ya poseen dispositivos móviles, de los cuales 2,5 millones pueden acceder a Internet. A la vez, se avanza en el aumento del ancho de banda de varios centros educativos, médicos y de servicios en el afán de interconectar cada día más a la sociedad cubana.

Wilfredo González Vidal, Viceministro Primero del Ministerio de Comunicaciones, inició el programa recordando cuatro pilares establecidos por el Ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, durante la Asamblea Nacional desarrollada en diciembre de 2018, y respaldados por una serie de resoluciones y lineamientos aprobados por la dirección del país.

“El primero de esos pilares es la infraestructura de telecomunicaciones, la cual es muy transversal y tiene un aporte directo en lo económico y lo social. Otro es el desarrollo de los contenidos y servicios digitales nacionales, un elemento que incluso en los países de América Latina es una barrera, y para nosotros es importante. El tercero tiene que ver con la Ciberseguridad, que en el contexto actual gana una importancia vital. Y el último es el marco jurídico que habilita y ordena todo el proceso en el país”.

Asimismo, González Vidal dijo que el proceso de informatización y ciberseguridad, tanto en la conceptualización del modelo económico-social cubano, como en las bases para la elaboración del plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030, se concibe en la telecomunicación, tecnologías de la información y la comunicación, como un sector de desarrollo estratégico para el país.

El Viceministro Primero del Mincom recordó que el lineamiento 108 plantea avanzar en el proceso de informatización de la sociedad en la misma medida que las condiciones económicas lo permitan, sustentando este avance en un sistema de ciberseguridad.

“En este sentido se aprobó una política en 2017 por el Consejo de Ministros que en su esencia tiene todos los elementos asociados a la modernización del país en cuanto a informatización, y otro grupo vinculado a la ciberseguridad del país como una dimensión de la Seguridad Nacional. Dos procesos que en nuestro caso van de la mano”.

Para esto, comenta Wilfredo González, se ha establecido en el caso de la política de informatización, un marco jurídico que concibe un decreto ley aprobado por el Consejo de Estado en 2018, con dos decretos asociados a la industria nacional de aplicaciones y servicios informáticos, y la seguridad en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación.

“Hay otro grupo de normas jurídicas que complementan estas normas y que tienen mayor jerarquía en el país, así como un acuerdo del Consejo de Ministros que tiene que ver con el desarrollo de la banda ancha o conectividad, que es una parte del asunto, pero en realidad, informatizar es mucho más amplio”.

El propio desarrollo acelerado que ha tenido el proceso de informatización en el país obliga a crear legislaciones y resoluciones que ordenen todo el proceso.

Sobre este tema, el vicetitular señaló las recientes resoluciones (98 y 99) aprobadas por el Ministerio, sobre el uso de las redes privadas de datos que posibilitan que las personas naturales puedan tener una red local y conectarse a Etecsa, lo que permite avanzar en el proceso de informatización.

“Estas medidas son parte de un enfrentamiento que hace el país en contra de las ilegalidades, indisciplinas, que existen en este momento. No debe haber una antena que no tenga una licencia, que irradie con una potencia que no sea la que nos permite un ordenamiento del espectro radioeléctrico. Sin duda podremos hacer un mejor uso del espectro”.

Sobre la estrategia para avanzar en el proceso de informatización de la sociedad, en el contexto cubano, Wilfredo González comentó que cualquier proceso establece determinadas oportunidades y desafíos, ya que, para eso, es necesario desarrollar un buen uso de las tecnologías.

“En nuestro país la informatización está en función de las prioridades nacionales que tiene Cuba desde el punto de vista económico y social. Las tecnologías deben acompañar las principales transformaciones que el proceso revolucionario viene desarrollando. Y esto hay que hacerlo con una cultura general integral de mayor conciencia por parte de la población y la responsabilidad de velar por el país y su integridad”.

González Vidal mencionó que la estrategia inicial del proceso, fue desarrollar las primeras inversiones en aquellos lugares donde existía mayor cantidad de personas para acceder a estos servicios. De esta forma, se vieron beneficiados los sectores priorizados de la economía, la sociedad, medios de comunicación masiva, para hacer un mejor uso de las tecnologías logrando y lograr un mayor conocimiento en el uso de estas.

“Ejemplo de esto es el proyecto comunitario que desarrolló el Comandante en Jefe, los Joven Club de Computación, muchos de ellos con más de 100 MB de conectividad. Con una infraestructura donde ya se enlazan por fibra óptica y se aprecia un mayor nivel de acceso y participación de la población, sobre todo la joven. Igualmente, el acceso (gratuito) en las universidades se ha multiplicado. Hoy más de los 6 millones de cubanos que acceden a Internet, más del 60% de ellos lo hace desde los centros de trabajo y estudio. Es un esfuerzo del estado y un beneficio tangible de poder desarrollar estas infraestructuras”.

Universidad de Villa Clara pasó de 100 MB/s. a 1 GB/s. Universidad de Santiago pasó de 20 a 510 MB/s. Universidad de Guantánamo de 20 a 100 MB/s. Universidad de Mayabeque de 11 a 200 MB/s. Universidad de Holguín de 34 MB/s a 1 GB/s.

El Viceministro Primero del Mincom comentó que otro de los pilares importantes es desarrollar esa infraestructura con servicios digitales nacionales. Cuba cuenta con una excelente preparación de sus especialistas en el ámbito de las telecomunicaciones, informática, automática, que pueden desarrollar plataformas nacionales que puedan contribuir a un mejor acceso de la población, y soberanía tecnológica.

Desarrollo de una plataforma de Correo Electrónico (Nauta), con más de 2 millones de suscriptores. Aplicaciones de la UCI como Picta, toDus, Apklis, esta última con más de 5 millones de descargas. Transfermóvil, aplicación informática desarrollada por Etecsa junto al Banco Central de Cuba.

Wilfredo González dijo que el último pilar consiste en desarrollar estos servicios para que siempre estén disponibles y asequibles a la población. Desde la puesta en marcha de las primeras 118 salas de navegación en 2013, se ha trabajado para que en la medida que Etecsa va creando las condiciones y ampliando la infraestructura de comunicación, se podrán ir bajando los precios y que sean más asequibles para todos.

ETECSA: Seis meses con datos móviles en Cuba

A seis meses del inicio del servicio de datos móviles en el país, Tania Velázquez, vicepresidenta de ETECSA, comentó que ya son múltiples las vías de acceso a Internet en el país. En este sentido, recordó algunos de los momentos que han marcado un hito de la empresa en materia de conectividad a la red de redes.

Al intervenir en el espacio televisivo, la directiva comentó sobre la experiencia del Nauta Hogar en las zonas rurales y la aplicación de una tarificación especial. También resaltó el salto que significó la llegada de los datos móviles en el país.

“A pesar de los precios, la población ha hecho un uso extensivo del servicio. En el año 2019 iniciamos las pruebas de la plataforma 4G que nos permitirá ampliar las capacidades y mejorar la calidad de lo que hoy se brinda. Queremos seguir extendiendo las radiobases en toda la nación con prioridad de aquellas zonas con mayor concentración poblacional y lugares de interés turístico. A la vez, se realizó una rebaja importante de los precios al sector empresarial, lo que ha permitido un mayor desarrollo de proyectos nacionales”, agregó.

Velázquez destacó que al cierre del primer semestre del presente año ya existían en Cuba más de 5.56 millones de líneas móviles, de las cuales 2,5 millones pueden conectarse a internet.

Precisó que además de las universidades, se prioriza la conectividad de otros niveles de enseñanza, así como entidades de Salud Pública y unidades d trámites.

Comentó también que se mantiene un amplio seguimiento a los parámetros de calidad del servicio que se brinda, “lo que posibilita conocer cuándo será el mejor momento para hacer rebajas tarifarias y dónde hay que colocar mayor cantidad de radiobases”.

Más conectados, más seguros

A la vez que muchos más cubanos tienen acceso a la red de redes, el país mantiene una atención priorizada a la ciberseguridad. Para Miguel Gutiérrez Rodríguez, Director General de Informática del Ministerio de Comunicaciones, dos pilares fundamentales de este proceso es la migración paulatina al software libre y el uso de aplicaciones de producción nacional.

Reiteró también que es fundamental la protección de los datos personales de la población, y se creará una vía expedita para denunciar cualquier anomalía en este sentido.

“Igualmente prestamos la mayor atención a los servicios de gran relevancia o infraestructura crítica como el funcionamiento de los medios de pago», explicó.

En video, la Mesa Redonda