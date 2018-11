Médicos brasileños no acuden al llamado de Bolsonaro para sustituir a los cubanos

Menos del 10 por ciento de los médicos brasileños que se inscribieron para cubrir las vacantes de los profesionales cubanos en el programa Más Médicos se presentaron a sus puestos de trabajo, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Salud de Brasil.

El decreto de convocatoria abierto el pasado 19 de noviembre para sustituir a los más de ocho mil quinientos médicos de la mayor de las Antillas había logrado suplir el 97,8 por ciento (8 319) de las plazas, según datos del sitio web oficial.

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, utilizó esa información para asegurar que estaba garantizado el reemplazo de los doctores cubanos y la continuidad del programa.

Após Cuba irresponsavelmente retirar-se do Mais Médicos por não aceitar dar liberdade e salário integral aos seus cidadãos, quase 100% das vagas já foram preenchidas por brasileiros. Está claro que o acordo do PT era pretexto para financiar a ditadura membro do foro de São Paulo.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 27 de noviembre de 2018