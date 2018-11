Hijo de Bolsonaro coordina en Washington ataques contra Cuba y Venezuela

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, encomendó a su hijo la tarea de supeditar la política exterior de la nación suramericana a los intereses de Estados Unidos, en especial en los temas relacionados con Cuba y Venezuela.

Eduardo Bolsonaro, senador por el rico estado de Sao Paulo, viajó a comienzos de esta semana a Washington como enviado de su padre ante el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, informó el diario O Globo.

Palestra no American Enterprise Institute; encontro c/ representantes do Vice-Pres. Mike Pence, do Dep. de Comércio e do National Security Council e; agora com o Secretário-adjunto do Tesouro Americano, Sr. Malpass. A certeza de q Brasil e EUA tem muito a somar em diversas áreas. pic.twitter.com/gbG2LdEJoL

— Eduardo Bolsonaro 17 (@BolsonaroSP) 26 de noviembre de 2018